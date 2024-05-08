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Мужская мода на лето 2024 года: обзор актуальных тенденций

Мужская мода на лето 2024 года: обзор актуальных тенденций

Узнайте о самых актуальных трендах в мужской моде на лето 2024. Популярные тренды и тенденции.

Выглядеть стильно и эффектно хотят не только представительницы прекрасного пола, но и сильная половина человечества. Дизайнеры постарались в полной мере удовлетворить эти потребности и учесть тренды мужской моды на лето 2024 года при создании коллекций. Предметы гардероба представлены в разных стилях: деловом, кэжуал, спортивном и даже авангардном. Это дает возможность с легкостью подобрать модели одежды по своему вкусу и придать образу индивидуальности.

Тренды в мужской моде на лето 2024

Стилисты предлагают мужчинам не бояться экспериментов при создании образов и не ограничиваться одним стилем одежды, а сочетать несколько, совмещая разные элементы. Клео.ру предлагает обратить внимание на такие тренды современной мужской моды:

  • Отражением офисного стиля станет классический костюм-тройка. Оригинальным решением станет комплект, в котором пиджак и брюки создаются в клетку, а жилет однотонным. Однако допускаются и полностью монохромные варианты.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Для повседневного выхода предлагается комбинация шортов-бермудов, доходящих по длине до колена, и футболки-поло.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Многослойность придает образу изюминку и индивидуальность. Примером служит комбинация футболки или лонгслива с рубашкой либо жилеткой, наброшенной наверх.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Широкие брюки хлопчатобумажные или льняные брюки особенно актуальны в этом сезоне и будут по достоинству оценены поклонниками стиля оверсайз. Такие модели предлагается сочетать с костюмным пиджаком и рубашкой либо со свободной футболкой, выполненной в единой стилистике.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Неординарная тенденция в мужской моде – верх, в котором плечи остаются открытыми. К такому дизайнерскому приему прибегают не только при оформлении маек, но и рубашек, создающихся абсолютно без рукавов. Их носят в сочетании с широкими брюками, заправляя внутрь или оставляя навыпуск.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Одежда из денима любима многими мужчинами, предпочитающими стиль кэжуал. В гардероб рекомендуется включить всевозможные джинсы, шорты, рубашки, жилетки. Приветствуются как монохромные образы, так и сочетание с белыми либо яркими футболками. Встречаются модели одежды в стиле пэчворк, выражающийся в комбинировании денима разных оттенков в одной вещи. В тренде не только традиционная сине-голубая цветовая гамма, но и бежевые, черные, яркие и даже неоновые тона, дополнение принтами и логотипами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Дизайнерские решения и акценты

Летние коллекции предлагаются с предметами гардероба, выполненными в лаконичном дизайне или обыгранными яркими акцентами. Клео.ру отмечает такие актуальные тенденции в мужской моде:

  • Приветствуется сочетание ярких брюк, однотонной белой футболки и наброшенной поверх рубашки с принтами на тропическую тематику. Такой образ создает пляжное настроение, но предназначен для повседневных городских прогулок.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Брюки с завышенной талией – оригинальный дизайнерский прием, который в этом сезоне применяется не только в женской моде, но и в мужской. Такие модели не требуют дополнения ремнем, поскольку его заменяет интересная акцентная деталь – пояс, пришитый к верхней части брюк. Допускается сочетание с подтяжками, придающими дополнительной оригинальности.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Брюки карго прочно обосновались в кэжуал гардеробе и не собираются сдавать своих позиций на модном олимпе и в этом сезоне. Дизайнеры остаются верными традиционным приемам при их оформлении: расцветкам беж и хаки, камуфляжному принту, дополнению крупными накладными карманами в боковых частях.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • В этом сезоне стилисты предлагают мужчинам не отказывать себе в таком удовольствии как яркие, даже кислотные расцветки. Оранжевая, салатовая, аквамариновая, желтая палитра – все это в тренде и приветствуется при создании неординарного образа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по выбору летней одежды

Чтобы образ был не только стильным, но и комфортным, практичным, при выборе предметов гардероба для мужчин на лето важно учитывать следующие моменты:

  • В жаркую погоду предпочтительнее использовать натуральные материалы, такие как лен, хлопок или облегченный деним.
  • Светлая одежда лучше отражает солнечные лучи, чем темная, что незаменимы в жару. С этой целью при выборе расцветок оптимальными вариантами будут белый, бежевый, голубой или серый.
  • Просторный крой обеспечит свободу движений и характеризуется гораздо большей комфортностью при носке в жару по сравнению с другими дизайнами.
  • Учитывайте свой собственный стиль и предпочтения. Летняя одежда может быть как спортивной, так и классической, в зависимости от предпочитаемых вами образов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Мужская мода на лето 2024 года поможет вам при создании ярких индивидуальных образов. Дизайнеры постарались на славу, предлагая вниманию мужчин предметы гардероба в разнообразной стилистике. Приветствуются нестандартные подходы при составлении лука, выражающиеся в сочетаемости вещей и выборе их расцветок.

8 мая 2024, 20:18
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Элина Ширяева

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