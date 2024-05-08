Мужская мода на лето 2024 года: обзор актуальных тенденций

Выглядеть стильно и эффектно хотят не только представительницы прекрасного пола, но и сильная половина человечества. Дизайнеры постарались в полной мере удовлетворить эти потребности и учесть тренды мужской моды на лето 2024 года при создании коллекций. Предметы гардероба представлены в разных стилях: деловом, кэжуал, спортивном и даже авангардном. Это дает возможность с легкостью подобрать модели одежды по своему вкусу и придать образу индивидуальности.

Тренды в мужской моде на лето 2024

Стилисты предлагают мужчинам не бояться экспериментов при создании образов и не ограничиваться одним стилем одежды, а сочетать несколько, совмещая разные элементы. Клео.ру предлагает обратить внимание на такие тренды современной мужской моды:

Отражением офисного стиля станет классический костюм-тройка. Оригинальным решением станет комплект, в котором пиджак и брюки создаются в клетку, а жилет однотонным. Однако допускаются и полностью монохромные варианты.





Для повседневного выхода предлагается комбинация шортов-бермудов, доходящих по длине до колена, и футболки-поло.





Многослойность придает образу изюминку и индивидуальность. Примером служит комбинация футболки или лонгслива с рубашкой либо жилеткой, наброшенной наверх.





Широкие брюки хлопчатобумажные или льняные брюки особенно актуальны в этом сезоне и будут по достоинству оценены поклонниками стиля оверсайз. Такие модели предлагается сочетать с костюмным пиджаком и рубашкой либо со свободной футболкой, выполненной в единой стилистике.





Неординарная тенденция в мужской моде – верх, в котором плечи остаются открытыми. К такому дизайнерскому приему прибегают не только при оформлении маек, но и рубашек, создающихся абсолютно без рукавов. Их носят в сочетании с широкими брюками, заправляя внутрь или оставляя навыпуск.





Одежда из денима любима многими мужчинами, предпочитающими стиль кэжуал. В гардероб рекомендуется включить всевозможные джинсы, шорты, рубашки, жилетки. Приветствуются как монохромные образы, так и сочетание с белыми либо яркими футболками. Встречаются модели одежды в стиле пэчворк, выражающийся в комбинировании денима разных оттенков в одной вещи. В тренде не только традиционная сине-голубая цветовая гамма, но и бежевые, черные, яркие и даже неоновые тона, дополнение принтами и логотипами.





Дизайнерские решения и акценты

Летние коллекции предлагаются с предметами гардероба, выполненными в лаконичном дизайне или обыгранными яркими акцентами. Клео.ру отмечает такие актуальные тенденции в мужской моде:

Приветствуется сочетание ярких брюк, однотонной белой футболки и наброшенной поверх рубашки с принтами на тропическую тематику. Такой образ создает пляжное настроение, но предназначен для повседневных городских прогулок.





Брюки с завышенной талией – оригинальный дизайнерский прием, который в этом сезоне применяется не только в женской моде, но и в мужской. Такие модели не требуют дополнения ремнем, поскольку его заменяет интересная акцентная деталь – пояс, пришитый к верхней части брюк. Допускается сочетание с подтяжками, придающими дополнительной оригинальности.





Брюки карго прочно обосновались в кэжуал гардеробе и не собираются сдавать своих позиций на модном олимпе и в этом сезоне. Дизайнеры остаются верными традиционным приемам при их оформлении: расцветкам беж и хаки, камуфляжному принту, дополнению крупными накладными карманами в боковых частях.





В этом сезоне стилисты предлагают мужчинам не отказывать себе в таком удовольствии как яркие, даже кислотные расцветки. Оранжевая, салатовая, аквамариновая, желтая палитра – все это в тренде и приветствуется при создании неординарного образа.





Советы по выбору летней одежды

Чтобы образ был не только стильным, но и комфортным, практичным, при выборе предметов гардероба для мужчин на лето важно учитывать следующие моменты:

В жаркую погоду предпочтительнее использовать натуральные материалы, такие как лен, хлопок или облегченный деним.

Светлая одежда лучше отражает солнечные лучи, чем темная, что незаменимы в жару. С этой целью при выборе расцветок оптимальными вариантами будут белый, бежевый, голубой или серый.

Просторный крой обеспечит свободу движений и характеризуется гораздо большей комфортностью при носке в жару по сравнению с другими дизайнами.

Учитывайте свой собственный стиль и предпочтения. Летняя одежда может быть как спортивной, так и классической, в зависимости от предпочитаемых вами образов.





Подведем итог

Мужская мода на лето 2024 года поможет вам при создании ярких индивидуальных образов. Дизайнеры постарались на славу, предлагая вниманию мужчин предметы гардероба в разнообразной стилистике. Приветствуются нестандартные подходы при составлении лука, выражающиеся в сочетаемости вещей и выборе их расцветок.