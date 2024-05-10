Базовый гардероб на лето 2024 года: обзор модных тенденций и советы по выбору вещей

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите!Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите! Тайный знак: поклонники нашли послание на фото, которое опубликовала Кейт МиддлтонТайный знак: поклонники нашли послание на фото, которое опубликовала Кейт Миддлтон Татьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себеТатьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себе Любовь или холодный расчет: вскрылась правда об избраннице сына Полины ГагаринойЛюбовь или холодный расчет: вскрылась правда об избраннице сына Полины Гагариной

Лента новостей

Пятница 10 мая

12:34Базовый гардероб на лето 2024 года: обзор модных тенденций и советы по выбору вещей 12:15Ирина Аллегрова заговорила о магии чисел в День Победы 06:35Тест на патриотизм: узнайте, насколько вы любите свою страну! 00:20Семенович похудела с помощью российского препарата: есть один побочный эффект 20:29Модное окрашивание волос 2024 года: трендовые оттенки волос и актуальные техники 18:22Львы: характеристики и особенности представителей знака зодиака по декадам 14:23Магнитные бури в июле 2024 года 12:18Готовимся к лету? 5 книг для гармоничных отношений с собственным телом 09:22Гороскоп для женщины Рыбы на июль 2024 года 06:24Тест: Угадайте фильмы о Великой Отечественной войне по стоп-кадру 00:38На россиянина напала неизвестная рыба в Индийском океане: врачи в ужасе, не знают, как лечить 22:08Брошенная звезда "Ворониных" угрожает Водонаевой после критики: Табло безобразное 21:27Этому знаку зодиака нужно быть очень осторожным с деньгами в Новолуние 20:48Орбакайте прилетит в Россию ради продажи дома, который подарила Пугачева - СМИ 20:18Мужская мода на лето 2024 года: обзор актуальных тенденций 20:11"Выглядел просто ужасно": Соседов взял слово после известия об уходе Губина 19:09"Если заплатят": вот на что готова пойти Гузеева за деньги 17:25Унесло в океан: с Волочковой на Мальдивах случилось страшное 16:40"Сравните сами!": готовящаяся к 60-летию Апина сделала очередную пластику 15:55Звезду "Аншлага" Аскарова срочно доставили в больницу: что произошло 14:44Вынужденная экономить Бузова пожаловалась на жизнь: "У меня старый телефон" 14:18У дочери Волочковой появился братик: "Я второй раз стала мамой" 14:04Гороскоп на июль 2024 года для женщины Водолей 13:38Стало известно о смерти звезды сериала "Игра престолов" 11:29Стало известно об уходе тяжелобольного Андрея Губина 10:42Отказался платить алименты и укатил на курорт: Прилучный публично посмеялся над Муцениеце 09:45Американский рэпер Канье Уэст выступит в России: известна дата 09:15Гороскоп для женщины Козерог на июль 2024 года 09:11Конец отношений? Пересильд подогрела слухи о расставании с Тройником 08:31Собчак оказалась замешана в разводе Нюши и Сивова: такого от нее не ожидали 04:44Названы 5 имен, обладательницы которых неосознанно разрушают свой брак 01:40Крошечный купальник ничего не скрывает: невеста Тимати снялась в жарком образе на пляже 22:14"Нельзя унижать человека": известный продюсер вступился за затравленную Орбакайте 21:07В больнице почти месяц: что известно о состоянии Куклачева, перенесшего инфаркт и операцию 20:18"К нему выстроится очередь": Ефремову пророчат большой успех после выхода из колонии 20:03Трава сныть: полезные свойства и применение 19:23"Признали меня давно умершим": сын Вячеслава Зайцева сокрушается из-за травли 18:46Хлебникова высказалась о браке с Киркоровым: Очень люблю 17:27"Это принято делать": Юрий Лоза выдал правду про коллег из шоу-бизнеса 16:46"Не все могут пережить мою красоту": 48-летняя Волочкова раскрыла секрет стройности 15:57Пересекшие госграницу Арзамасова и Авербух вышли на связь: Как же здесь здорово 14:39План Орбакайте по возвращению в Россию оказался на грани провала: погнали взашей 14:39Гороскоп для женщины Стрелец на июль 2024 года 13:43Обвиненный в мошенничестве Сукачев отказался выступать в регионах России 13:09Прилучный с женой поделились радостной новостью: "Микаэлю нужна сестренка" 11:37Снова вошел "не в те двери": от вляпавшегося в скандал Киркорова требуют извинений 10:50Актер Сафонов показал фото дочери от спившейся жены: "Копия отца" 10:02Певица Нюша перестала скрывать развод: "Мы уже давно не вместе" 09:35"Метастазы по всему телу": семья Фриске снова не может победить рак 09:04Гороскоп для женщины Скорпиона на июль 2024 года
1370
800
true

Базовый гардероб на лето 2024 года: обзор модных тенденций и советы по выбору вещей

Базовый гардероб на лето 2024 года: обзор модных тенденций и советы по выбору вещей

Узнайте как создать базовый гардероб на лето 2024, который будет сочетать в себе стиль и практичность.

Наступление жаркого сезона – повод для создания стильного и креативного образа. При этом важное значение имеет капсула, состоящая из вещей, с легкостью сочетающихся между собой. Дизайнеры предлагают пополнить базовый гардероб на лето 2024 года эффектными вещами, которые подбираются в зависимости от предпочитаемого вами стиля. Клео.ру предлагает вместе ознакомиться с актуальными тенденциями, которые помогут сделать ваш образ неповторимым и запоминающимся.

Основные элементы базового гардероба на лето 2024

При создании красивого лука важно иметь капсулу летнего гардероба. Это универсальные вещи, которые можно комбинировать между собой, благодаря чему каждый раз вы сможете выглядеть по-новому, но при этом не нарушать гармоничности образа. В жаркий сезон актуальны не только всевозможные платья, юбки, блузки, шорты, брюки, блузки, футболки, но и пляжные наряды, а также органично подобранные аксессуары. Клео.ру рекомендует вам обратить внимание на летние тренды, которые будут особенно популярными.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Летние варианты верха: топы, футболки, блузки

Удачно подобранный верх – залог эффектного образа. В дизайнерские коллекции включены легкие модели, которые сделают ваш образ воздушным и романтичным или подчеркнуто элегантным. Базовый гардероб в этом сезоне рекомендуется пополнить такими моделями:

  • Модные топы станут находкой для девушек, которые предпочитают летом носить верх с открытыми плечами. Дизайнеры предлагают вниманию модниц модели, напоминающие майку с «американской» проймой, кроп-топы на тонких бретелях, фасоны, сделанные в виде бюстье с выделяющимися чашечками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Футболки – популярный атрибут летнего образа в стиле кэжуал. Базовые модели предлагается подобрать в монохромной нейтральной расцветке, чтобы они гармонично сочетались с разными вариантами низа. Однако стилисты советуют иметь в гардеробе сразу несколько футболок, что даст вам возможность варьировать образы по собственному желанию. Можно выбрать футболки в спокойных или ярких расцветках, с принтами в полоску, с оригинальными рисунками или надписями. Также выбор будет зависеть от предпочитаемого вами стиля. Футболки могут быть лаконичными прямыми или прилегающими по фигуре либо объемными оверсайз.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Женственный стильный образ помогут воплотить разнообразные блузки. Если вы проводите много времени в офисе, вам подойдут монохромные модели спокойных расцветок и рубашечного кроя. Для воплощения романтичного лука можно подобрать блузки с открытыми плечами, дополненными тонкими или широкими бретелями, широкими воланами. Интересным решением будет сочетание с пышными рукавами-буфами, которые надеваются отдельно.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Летние варианты низа: легкие юбки, шорты, брюки, джинсы

Верхняя часть в виде блузок, футболок, топов сочетается с нижней частью, которая должна быть универсальной. Это заключается в выборе фасонов и оттенков, которые дают возможность составлять модные комбинации с разнообразными вариациями верха. Клео.ру советует при подборе нижней части руководствоваться такими тенденциями:

  • Юбки – женственный предмет гардероба, который предлагается в классическом фасоне «карандаш», в расклешенном, плиссированном варианте, может дополняться запахом, широким воланом, пришитым по подолу. Пользуются популярностью модели, изготовленные из льняной, хлопчатобумажной, воздушной шифоновой, шелковой ткани.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Брюки – незаменимый атрибут образов в стиле кэжуал или элегантных деловых луков. Дизайнеры представили в коллекциях классику прямого кроя, широкие палаццо, укороченные кюлоты. Допускается подобрать как модели из плотного льна, так и из струящегося шелка.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Джинсы – практичная одежда, которая идеально подойдет для повседневной носки. В зависимости от особенностей фигуры можно подобрать такие фасоны как «мом», «трубы», «баллоны», «клеш», «оверсайз». При выборе расцветки рекомендуется отдавать предпочтение классической сине-голубой палитре или универсальным белым, серым, черным, бежевым оттенкам.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Шорты – легкая вещь, которая органично впишется в летний гардероб. Для дополнения капсулы подойдут слегка расклешенные укороченные льняные, джинсовые, хлопчатобумажные, трикотажные модели. В строгий деловой лук впишутся бермуды, доходящие до колена и дополненные стрелками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Летняя обувь: сандалии, кеды, легкие кроссовки

Стильный образ немыслим без удачно подобранной обуви. В жаркий сезон Клео.ру рекомендуется обратить внимание на такие модели:

  • женственные босоножки с переплетением тонких или широких ремешков, на устойчивом каблуке, платформе или танкетке;
  • удобные сандалии в спортивном стиле, верх которых дополнен липучками, а подошва тракторным рельефом;
  • легкие кроссовки на шнуровке или липучках, с тонкой подошвой на низком ходу или массивной утолщенной платформой;
  • кеды в монохромных оттенках, с цветочным принтами, в стиле конверсов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Аксессуары: сумки, очки, шляпы

К числу эффектных летних трендов относится не только одежда, но и аксессуары, которые сделают образ завершенным и придадут ему изюминку. Среди таких популярных дополнений стильного лука можно отметить следующие:

  • Сумки предлагаются как в классических кожаных или замшевых вариантах, так и в виде соломенных или плетеных моделей. Последние в этом сезоне применяются не только при походе на пляж, но и для повседневных городских прогулок. Также актуальны тканевые шопперы с оригинальными рисунками или надписями.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Солнцезащитные очки, представленные в виде каплевидных «авиаторов», соблазнительной модели «кошачий глаз», круглых «леннонов», в прямоугольной или овальной форме. В тренде модели оверсайз с большими линзами, занимающими пол-лица. Также приветствуются эксперименты с формой, примером которой служит сложный шестиугольник.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Головной убор незаменим, чтобы защититься от жары и придать образу стильности. Остаются трендовыми соломенные шляпы со средними или широкими полями, бейсболки с длинным козырьком, прикрывающим лицо.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Пляжные наряды

У многих девушек летний сезон ассоциируется с расслабленным отдыхом на пляже, поэтому они задумываются о том, чтобы обязательно пополнить базовый гардероб соответствующими вещами. Клео.ру советует учитывать такие летние тренды:

  • Купальники, которые подбираются в зависимости от особенностей фигуры и могут быть закрытыми или открытыми. Можно подобрать фасоны с лифом бюстье или халтером, слитные в центральной части монокини, оставляющие открытой талию, танкини, в котором верх сделан в виде прилегающей по фигуре или слегка расклешенной майки.
  • Туника – отличный вариант, чтобы прикрыться от палящего солнца во время дневной или даже вечерней прогулки. Актуальны варианты с широкими рукавами-клеш, пошив из просвечивающейся воздушной ткани, яркие расцветки и принты.
  • Парео – универсальный аксессуар, который можно носить, повязав на бедрах, на груди и даже на голове. В летний сезон предлагается не ограничивать себя в выборе расцветок и останавливаться на ярких насыщенных вариантах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Базовый гардероб на лето 2024 года состоит из разнообразных вещей: футболок, топов, блузок, джинсов, шорт, юбок, брюк, купальников, стильной обуви, всевозможных аксессуаров. Главное условие при составлении капсулы – сочетаемость изделий друг с другом, только в этом случае образ получится гармоничным и завершенным.

10 мая 2024, 12:34
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Элина Ширяева

Мужская мода на лето 2024 года: обзор актуальных тенденций

Мужская мода на лето 2024 года: обзор актуальных тенденций
Узнайте о самых актуальных трендах в мужской моде на лето 2024. Популярные тренды и тенденции.

Модные платья на лето 2024: тренды и тенденции

Модные платья на лето 2024: тренды и тенденции
Узнайте о самых актуальных модных трендах в платьях на лето 2024. Стиль, ткани, расцветка и дизайнерские решения.

Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024

Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024
Узнайте, какие купальники и аксессуары будут в моде на пляже в 2024 году.

Модные женские кроссовки весной 2024 года: обзор трендовых моделей и советы по выбору обуви

Модные женские кроссовки весной 2024 года: обзор трендовых моделей и советы по выбору обуви
В этой статье вы найдете обзор модных женских кроссовок на весну 2024 года: актуальные фасоны и цвета.

Красивые платья на выпускной для 11-го класса в 2024 году

Красивые платья на выпускной для 11-го класса в 2024 году
В этой статье вы найдете лучшие идеи для стильного платья на выпускной 2024 года, которые помогут вам создать незабываемый образ.

Модные блузки 2024: главные тренды и стильные идеи

Модные блузки 2024: главные тренды и стильные идеи
В этой статье вы найдете обзор модных блузок 2024 года. С помощью наших советов вы сможете создать неповторимый образ.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу