Базовый гардероб на лето 2024 года: обзор модных тенденций и советы по выбору вещей

Наступление жаркого сезона – повод для создания стильного и креативного образа. При этом важное значение имеет капсула, состоящая из вещей, с легкостью сочетающихся между собой. Дизайнеры предлагают пополнить базовый гардероб на лето 2024 года эффектными вещами, которые подбираются в зависимости от предпочитаемого вами стиля. Клео.ру предлагает вместе ознакомиться с актуальными тенденциями, которые помогут сделать ваш образ неповторимым и запоминающимся.

Основные элементы базового гардероба на лето 2024

При создании красивого лука важно иметь капсулу летнего гардероба. Это универсальные вещи, которые можно комбинировать между собой, благодаря чему каждый раз вы сможете выглядеть по-новому, но при этом не нарушать гармоничности образа. В жаркий сезон актуальны не только всевозможные платья, юбки, блузки, шорты, брюки, блузки, футболки, но и пляжные наряды, а также органично подобранные аксессуары. Клео.ру рекомендует вам обратить внимание на летние тренды, которые будут особенно популярными.





Летние варианты верха: топы, футболки, блузки

Удачно подобранный верх – залог эффектного образа. В дизайнерские коллекции включены легкие модели, которые сделают ваш образ воздушным и романтичным или подчеркнуто элегантным. Базовый гардероб в этом сезоне рекомендуется пополнить такими моделями:

Модные топы станут находкой для девушек, которые предпочитают летом носить верх с открытыми плечами. Дизайнеры предлагают вниманию модниц модели, напоминающие майку с «американской» проймой, кроп-топы на тонких бретелях, фасоны, сделанные в виде бюстье с выделяющимися чашечками.





Футболки – популярный атрибут летнего образа в стиле кэжуал. Базовые модели предлагается подобрать в монохромной нейтральной расцветке, чтобы они гармонично сочетались с разными вариантами низа. Однако стилисты советуют иметь в гардеробе сразу несколько футболок, что даст вам возможность варьировать образы по собственному желанию. Можно выбрать футболки в спокойных или ярких расцветках, с принтами в полоску, с оригинальными рисунками или надписями. Также выбор будет зависеть от предпочитаемого вами стиля. Футболки могут быть лаконичными прямыми или прилегающими по фигуре либо объемными оверсайз.





Женственный стильный образ помогут воплотить разнообразные блузки. Если вы проводите много времени в офисе, вам подойдут монохромные модели спокойных расцветок и рубашечного кроя. Для воплощения романтичного лука можно подобрать блузки с открытыми плечами, дополненными тонкими или широкими бретелями, широкими воланами. Интересным решением будет сочетание с пышными рукавами-буфами, которые надеваются отдельно.





Летние варианты низа: легкие юбки, шорты, брюки, джинсы

Верхняя часть в виде блузок, футболок, топов сочетается с нижней частью, которая должна быть универсальной. Это заключается в выборе фасонов и оттенков, которые дают возможность составлять модные комбинации с разнообразными вариациями верха. Клео.ру советует при подборе нижней части руководствоваться такими тенденциями:

Юбки – женственный предмет гардероба, который предлагается в классическом фасоне «карандаш», в расклешенном, плиссированном варианте, может дополняться запахом, широким воланом, пришитым по подолу. Пользуются популярностью модели, изготовленные из льняной, хлопчатобумажной, воздушной шифоновой, шелковой ткани.





Брюки – незаменимый атрибут образов в стиле кэжуал или элегантных деловых луков. Дизайнеры представили в коллекциях классику прямого кроя, широкие палаццо, укороченные кюлоты. Допускается подобрать как модели из плотного льна, так и из струящегося шелка.





Джинсы – практичная одежда, которая идеально подойдет для повседневной носки. В зависимости от особенностей фигуры можно подобрать такие фасоны как «мом», «трубы», «баллоны», «клеш», «оверсайз». При выборе расцветки рекомендуется отдавать предпочтение классической сине-голубой палитре или универсальным белым, серым, черным, бежевым оттенкам.





Шорты – легкая вещь, которая органично впишется в летний гардероб. Для дополнения капсулы подойдут слегка расклешенные укороченные льняные, джинсовые, хлопчатобумажные, трикотажные модели. В строгий деловой лук впишутся бермуды, доходящие до колена и дополненные стрелками.





Летняя обувь: сандалии, кеды, легкие кроссовки

Стильный образ немыслим без удачно подобранной обуви. В жаркий сезон Клео.ру рекомендуется обратить внимание на такие модели:

женственные босоножки с переплетением тонких или широких ремешков, на устойчивом каблуке, платформе или танкетке;

удобные сандалии в спортивном стиле, верх которых дополнен липучками, а подошва тракторным рельефом;

легкие кроссовки на шнуровке или липучках, с тонкой подошвой на низком ходу или массивной утолщенной платформой;

кеды в монохромных оттенках, с цветочным принтами, в стиле конверсов.





Аксессуары: сумки, очки, шляпы

К числу эффектных летних трендов относится не только одежда, но и аксессуары, которые сделают образ завершенным и придадут ему изюминку. Среди таких популярных дополнений стильного лука можно отметить следующие:

Сумки предлагаются как в классических кожаных или замшевых вариантах, так и в виде соломенных или плетеных моделей. Последние в этом сезоне применяются не только при походе на пляж, но и для повседневных городских прогулок. Также актуальны тканевые шопперы с оригинальными рисунками или надписями.





Солнцезащитные очки, представленные в виде каплевидных «авиаторов», соблазнительной модели «кошачий глаз», круглых «леннонов», в прямоугольной или овальной форме. В тренде модели оверсайз с большими линзами, занимающими пол-лица. Также приветствуются эксперименты с формой, примером которой служит сложный шестиугольник.





Головной убор незаменим, чтобы защититься от жары и придать образу стильности. Остаются трендовыми соломенные шляпы со средними или широкими полями, бейсболки с длинным козырьком, прикрывающим лицо.





Пляжные наряды

У многих девушек летний сезон ассоциируется с расслабленным отдыхом на пляже, поэтому они задумываются о том, чтобы обязательно пополнить базовый гардероб соответствующими вещами. Клео.ру советует учитывать такие летние тренды:

Купальники, которые подбираются в зависимости от особенностей фигуры и могут быть закрытыми или открытыми. Можно подобрать фасоны с лифом бюстье или халтером, слитные в центральной части монокини, оставляющие открытой талию, танкини, в котором верх сделан в виде прилегающей по фигуре или слегка расклешенной майки.

Туника – отличный вариант, чтобы прикрыться от палящего солнца во время дневной или даже вечерней прогулки. Актуальны варианты с широкими рукавами-клеш, пошив из просвечивающейся воздушной ткани, яркие расцветки и принты.

Парео – универсальный аксессуар, который можно носить, повязав на бедрах, на груди и даже на голове. В летний сезон предлагается не ограничивать себя в выборе расцветок и останавливаться на ярких насыщенных вариантах.





Подведем итог

Базовый гардероб на лето 2024 года состоит из разнообразных вещей: футболок, топов, блузок, джинсов, шорт, юбок, брюк, купальников, стильной обуви, всевозможных аксессуаров. Главное условие при составлении капсулы – сочетаемость изделий друг с другом, только в этом случае образ получится гармоничным и завершенным.