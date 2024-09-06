Подготавливаем квартиру к осени: 6 лайфхаков, которые превратят ваше жилье в уютное гнездышко

Осень уже на пороге, а это значит, что пора готовить свое жилье к новому сезону. Легкие шторы, яркие подушки и летние свечи уже не кажутся такими привлекательными? Тогда самое время сделать небольшую осеннюю ревизию и превратить квартиру в уютное убежище от холодов. Делимся лайфхаками, которые помогут плавно перейти от лета к осени.

1. Меняем освещение: добавляем тепла





Осенью дни становятся короче, а вечера длиннее. Это идеальное время, чтобы пересмотреть освещение в доме. Замените холодные лампочки на теплые, они создадут ощущение уюта и спокойствия. Разместите торшеры или настольные лампы в уголках, где любите проводить вечера с книгой или чашкой чая. Светильники с регулируемой яркостью станут вашим лучшим другом в этот сезон. Не забывайте про свечи – они придадут романтики и немного магии осенним вечерам.

2. Добавляем осенний декор: уютные акценты





Пора доставать теплые пледы, пушистые подушки и осенние аксессуары. Разложите на диване и креслах текстиль в теплых оттенках – коричневом, бежевом или бордовом. Он не только украсит комнату, но и согреет в прохладные вечера. Подушки с текстурой или в клетку добавят уюта. А для создания осенней атмосферы можно расставить на полках тыквы, веточки с ягодами, ароматические свечи с запахом корицы или ванили.

3. Меняем шторы: теплее и уютнее





Легкие, воздушные шторы, которые прекрасно смотрелись летом, можно убрать до следующего года. Осенью лучше подойдут шторы из плотных тканей, например, бархата или велюра. Они не только защитят от сквозняков, но и придадут комнате уют. Выбирайте теплые, насыщенные оттенки – от бордового до темно-зеленого. Такие шторы будут не только функциональными, но и стильным акцентом в интерьере.

4. Обновляем текстиль: ковры и покрывала





Если у вас еще нет ковра, осень – отличное время для его покупки. Мягкий, пушистый ковер сделает комнату уютнее и теплее. Если ковер уже есть, можно добавить к нему несколько пушистых подушек или покрывал, которые можно бросить на кровать или диван. Эти мелочи создадут ощущение уюта и комфорта в каждом уголке дома.

5. Генеральная уборка: готовим дом к осеннему сезону





Перед тем как заняться украшением и обновлением, не забудьте про генеральную уборку. Лето закончилось, и пора избавиться от накопившейся пыли и ненужных вещей. Протрите все поверхности, вымойте окна, уберите летнюю одежду и обувь. После уборки вы почувствуете, как ваш дом буквально задышал, готовясь к новому сезону.

6. Создаем аромат осени: согревающие нотки





Осень – это время, когда хочется больше домашнего уюта, тепла и приятных ароматов. Заведите привычку использовать ароматические свечи или диффузоры с запахами корицы, яблок, гвоздики или апельсина. Такие ароматы наполнят дом теплом и создадут особую атмосферу уюта.

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