Дизайн на миллион: бюджетные детали, которые сделают из вашей квартиры пятизвездочный отель

Все мы хоть раз мечтали о том, чтобы наша квартира выглядела как номер в люксовом отеле. Только вот проблема: отель – это шик, глянец и огромный бюджет, а квартира – это шкаф, который когда-то был модным, и коврик из ИКЕА. Но кто сказал, что для того, чтобы жить в красоте, нужно тратить миллионы? Вся фишка в деталях! Вот несколько лайфхаков, как превратить ваше уютное гнездышко в настоящие апартаменты класса люкс, не разорившись при этом.

Бархатные подушки – легкий штрих к роскоши

Если хотите добавить немного богатства в интерьер, начните с бархатных подушек. Этот материал всегда ассоциируется с дороговизной, а найти симпатичные наволочки можно и за вполне разумные деньги. Играйте с текстурами, выбирайте глубокие оттенки: винный, изумрудный или темно-синий – и комната сразу засияет новыми гранями. Просто бросьте пару таких подушек на диван – и готово, элегантность за пять минут.

Зеркало в массивной раме – оптический трюк на миллион





Никогда не недооценивайте зеркала. Особенно если они в красивых рамах. Большое зеркало не только визуально увеличит пространство, но и добавит "гостиничного" блеска. Попробуйте повесить его напротив окна – так в квартире станет светлее, и каждый раз, когда будете проходить мимо, вы сами себе скажете: "Ну вот, как в пятизвездочном!"

Золотые акценты – маленькие детали, большое впечатление

Золото в интерьере – это как красная помада: добавляет эффектности за секунды. Это могут быть рамки для фотографий, ручки на мебели или даже маленькие фигурки на полке. Главное, не переборщить! Помним, что слишком много золота – это уже не отель, а дворец султана. В меру и со вкусом – вот наш девиз.

Шикарный текстиль – как в люксовом номере





Мечтаете о тех мягких простынях, которые гладят вашу кожу в дорогом отеле? Попробуйте обновить текстиль в своей спальне. Белоснежное постельное белье из хлопка или льна, на ощупь как в лучших отелях мира, стоит не так дорого, как кажется, зато эффект – мгновенный. А ещё большие махровые полотенца и плед на диване добавят ощущение заботы и комфорта.

Картины на стенах – больше стиля за копейки

Пустые стены делают любое пространство скучным и недоделанным. Найдите красивые постеры или фотографии, оформите их в простые, но стильные рамки и создайте свою "галерею". Кстати, можно добавить пару постеров с мотивирующими надписями – они сейчас на пике моды. Это бюджетно, но сразу придаст квартире ухоженный вид.

Светильники – подсветите настроение





Отельный шик невозможно представить без правильного освещения. Подберите стильные лампы или торшеры – можно даже найти ретро-модели на барахолках, которые будут смотреться оригинально. А еще декоративные гирлянды или подсветка вдоль карниза сделают пространство уютным и стильным, особенно вечерами.

Ароматы – финальный штрих

Ни один отель не обходится без своего ароматного "фирменного" стиля. Для квартиры подойдет красивый диффузор или ароматическая свеча с ненавязчивым, но приятным запахом. Лавандовый или ванильный – классика, которая создаст уют и ощущение завершенности. И да, каждый раз, возвращаясь домой, вы будете чувствовать себя как в SPA-салоне.

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