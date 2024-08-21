Создаем зеленый оазис: 6 неприхотливых растений, которые приживутся в квартире

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой: срок уже большой52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой: срок уже большой Достанутся не только миллиарды после раздела: вот какие алименты Алсу будет платить АбрамовДостанутся не только миллиарды после раздела: вот какие алименты Алсу будет платить Абрамов Звезды ломанулись защищать свои квартиры и виллы после истории Долиной: чтобы не терять миллионыЗвезды ломанулись защищать свои квартиры и виллы после истории Долиной: чтобы не терять миллионы Уже поселила в своей квартире: Бородина решилась на новый этап в отношениях с СердюковымУже поселила в своей квартире: Бородина решилась на новый этап в отношениях с Сердюковым

Лента новостей

Среда 21 августа

14:54Модная вязаная одежда 2024 года: обзор актуальных тенденций, фасонов и расцветок 13:30Создаем зеленый оазис: 6 неприхотливых растений, которые приживутся в квартире 13:09Сезон арбузов: чем полезен арбуз для кожи? 10:30Рекомендации по выбору универсального платья, которое подходит как для офиса, так и для вечернего выхода 07:15Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт 03:005 книг о лидерстве и успехе, которые должен прочитать каждый мужчина 23:31Лунный календарь посевной на октябрь 2024 года 22:20Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта 20:3610 необычных идей для обновления интерьера гостиной 17:30Куда уехать на уикенд на машине: идеи для путешествия одного дня 15:14Как правильно мыть голову: пять советов для здоровья волос 13:30Сексуальные фантазии: как обсудить с партнером свои желания? 12:31Модные купальники 2024: интересные принты и модели 11:15Правильное питание на работе: как не заедать стресс? 09:29Мода Y2K: что это такое и почему к нам вернулся стиль нулевых 04:005 черт характера, которые определяют победителя по жизни: проверь себя 01:00Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона 23:11Лунный денежный календарь на октябрь 2024 года 22:48Мужская мода: пять необычных акцентов для уверенности в себе 20:44Вкусные фокусы: 3 десерта-иллюзии для вашего меню - необычные рецепты 18:00Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?" 16:57Синтетические ткани: синергия практичности, стиля и удобства 16:30Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи" 14:30Как бороться с раздражением кожи после бритья мужчинам: несколько рабочих способов 13:30Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба 11:30Какие мужские стрижки помогают выглядеть моложе: в тренде этой осенью 10:30Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло 08:38Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый" 03:00Как курение и алкоголь влияют на здоровье зубов? 23:18Модные рисунки на ногтях 2024: идеи модного и креативного маникюра 22:12Что одеть маме на 1 сентября 2024: идеи стильных и удобных образов 18:00Первое впечатление обманчиво: неприятные качества знаков зодиака, которые вам не понравятся 12:00Алкозависимость и онкология: вот как сейчас живут и выглядят звезды сериала "Дикий ангел" 09:00Секс по расписанию: как планирование интима поможет укрепить отношения 06:00Как легко выучить английский: 7 советов от преподавателя 00:00Топ-10 правил этикета в самолете 23:07Благоприятные дни для зачатия в октябре 2024 года 18:00Как и зачем укреплять мышцы тазового дна: советы врача-гинеколога 12:00Как быстро избавиться от прыща: неочевидные способы, которые действительно работают 09:00Помогите своему ребенку! Как подготовить детей к школе после каникул 04:00Голубые, карие, зеленые: вот что цвет глаз расскажет о вашем характере 01:00ТЕСТ: Ответьте на 10 вопросов и узнайте, насколько вы счастливы 23:58Как правильно погладить кожаную куртку в домашних условиях: полезные советы 22:02"Намечтала": Калашникова купила квартиру за баснословную сумму 20:53"У нас прибавление": Гагарина принимает поздравления с пополнением в семье 18:00Спустя два дня после развода: бывший муж Лерчек предъявил новую пассию 16:30Собралась замуж за миллионера: стоимость помолвочного кольца Бузовой шокировала поклонников 14:30"Ввел смертельную дозу": названы виновные в смерти Метью Перри из "Друзей" 13:30Женатый SHAMAN оправдался за страстный поцелуй с MIA BOYKA: "Промахнулся" 12:48Почему повышен холестерин в крови у женщин: основные причины и возможные последствия
1370
800
true

Создаем зеленый оазис: 6 неприхотливых растений, которые приживутся в квартире

Создаем зеленый оазис: 6 неприхотливых растений, которые приживутся в квартире

Создание зеленого оазиса в доме не требует особых усилий, если вы правильно подберете растения.

Растения в доме – это не только украшение, но и настоящий источник уюта и спокойствия. Они помогают создать гармоничную атмосферу, очищают воздух и даже способны поднимать настроение. Однако далеко не все растения легко уживаются в условиях городской квартиры. Если вы хотите, чтобы ваш зеленый уголок радовал вас без особых усилий, выбирайте неприхотливые растения, которые легко впишутся в любой интерьер и не потребуют слишком много внимания.

Сансевиерия (щучий хвост)

Фото: freepik.com
Сансевиерия – идеальное растение для начинающих флористов. Она спокойно переносит как солнечный свет, так и полутень. Поливать ее можно редко – раз в две недели, а зимой и того реже. Кроме того, сансевиерия отлично очищает воздух от токсинов, что делает ее незаменимой в городской квартире.

Спатифиллум (женское счастье)

Фото: freepik.com
Это растение не только красиво цветет, но и эффективно увлажняет воздух. Спатифиллум предпочитает тень или полутень и требует регулярного, но умеренного полива – почва должна быть всегда слегка влажной, но без застоя воды. Он не боится сквозняков и справляется с задачей улучшения микроклимата в квартире.

Замиокулькас (долларовое дерево)

Фото: freepik.com
Замиокулькас прекрасно чувствует себя в условиях недостаточного освещения и редкого полива. Ему достаточно полива раз в неделю, а в зимний период – раз в месяц. Он спокойно переносит как тень, так и рассеянный свет, что делает его универсальным для любого уголка в доме.

Хлорофитум

Фото: unsplash.com
Хлорофитум – это чемпион по очистке воздуха. Он не требует особого ухода: подойдет как солнечная, так и затененная сторона квартиры, а поливать его можно раз в неделю. Это растение быстро разрастается, создавая пышный зеленый оазис даже в самых скромных условиях.

Каланхоэ

Фото: freepik.com

Каланхоэ – цветущее растение, которое порадует вас яркими соцветиями и простотой ухода. Оно любит солнечный свет и редкий полив, особенно в период покоя. Каланхоэ идеально подходит для тех, кто часто забывает поливать растения.

Пеперомия

Фото: freepik.com
Пеперомия – компактное растение, которое отлично растет в полутени. Оно любит умеренный полив, когда верхний слой почвы подсохнет, и не требует большого количества света. Это делает пеперомию идеальным выбором для спальни или комнаты с северными окнами.

21 августа 2024, 13:30
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

10 необычных идей для обновления интерьера гостиной

10 необычных идей для обновления интерьера гостиной
Как сделать интерьер неповторимым? Держите оригинальные идеи для гостиной.

Как правильно погладить кожаную куртку в домашних условиях: полезные советы

Как правильно погладить кожаную куртку в домашних условиях: полезные советы
Узнайте, как безопасно и эффективно погладить кожаную куртку в домашних условиях. Советы по устранению складок и заломов без повреждения материала.

Раз и на всегда: несколько простых способов отучить кошку драть диван

Раз и на всегда: несколько простых способов отучить кошку драть диван
Питомец навсегда забудет, как точить коготки в неположенном месте.

Уборка в стиле ретро: чем хозяйки пользовались до появления бытовых средств

Уборка в стиле ретро: чем хозяйки пользовались до появления бытовых средств

Современные обои для гостиной 2024: тренды и идеи дизайна

Современные обои для гостиной 2024: тренды и идеи дизайна
Узнайте основные тренды 2024 года в дизайне обоев для гостиной. Советы по выбору и комбинированию обоев для создания стильного интерьера.

Копеечные средства, которые вернут белизну подошве: обувь будет как новая

Копеечные средства, которые вернут белизну подошве: обувь будет как новая
Простые способы вернуть первоначальный вид обуви.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева