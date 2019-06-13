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Когда будет Новолуние в сентябре 2019 года

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Узнать о том, когда и с какого числа по какое в сентябре 2019 года будет Новолуние, можно у Лунного календаря. Здесь собрана основная информация о фазах Луны. Также астрологи дают свои рекомендации, и рассказывают о том, что стоит делать в определенный день, а от выполнения какой работы желательно отказаться.

Новолуние в сентябре 2019 года

В первый осенний месяц Луна будет новой 28 сентября. В таблице собрана основная информация.

Дата

Фаза Луны

Время

Знак зодиака

Рекомендации астрологов

28.09

Новолуние

21:26

Весы

В этот день астрологи рекомендуют отказаться от разработки новых проектов. Нужно настроиться на позитивный лад, и думать только о хорошем. Любая мысль совсем скоро станет реальностью, и принесет человеку удовлетворение.

Заглянув в таблицу, станет понятно, что Луна будет новой 28 сентября. В этот день не стоит заниматься физической или умственной работой. Лучше всего отдохнуть и немного помечтать. Уже совсем скоро наступит удачное время для реализации планов.

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Что можно делать

Каждый человек реагирует по-разному на изменение фаз Луны. Астрологи следят за ночным светилом, и помогают человеку перенести неблагоприятные дни с наименьшими потерями.

Узнав о том, когда и с какого числа будет Новолуние в сентябре 2019 года, можно строить планы. Одни люди питаются энергией, и способны активно работать в этот период. Другие же наоборот, ощущают недостаток сил.

Чем же можно заняться:

  • начать любовные отношения, активно ухаживать за второй половинкой;
  • семейным представителям стоит пересмотреть отношение к партнеру;
  • прекратить конфликт с друзьями;
  • заняться саморазвитием, можно посетить театр, кино, музей.

В период Новолуния люди становятся лояльными. Они готовы прощать обиды, идут на контакт. Стоит использовать это время по максимуму, чтобы наладить отношения с окружающими людьми.

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Чего нельзя делать

За день до того момента, когда Луна становится Новой, у человека меняется настроение. Возможны всплески агрессии, раздражительность. Чтобы избежать таких неприятностей, следует заглянуть в Лунный календарь.

Здесь удастся найти информацию о том, когда, с какого числа по какое и в какое время наступит Новолуние в сентябре 2019 года.

Чего нельзя делать в этот период:

  • принимать важные решения;
  • устраиваться на новую работу;
  • заключать брачный контракт;
  • конфликтовать с окружающими людьми;
  • занимать и брать деньги в долг;
  • совершать крупные покупки, они могут оказаться бесполезными;
  • соглашаться на операцию;
  • начинать процесс похудения;
  • стричь волосы;
  • употреблять алкоголь;
  • садиться за руль автомобиля;
  • праздновать годовщину свадьбы.

Период этот является особенным и может быть непредсказуемым. Заранее сложно угадать, как человек будет вести себя в определенной ситуации.

Чтобы защититься от негативного воздействия ночного светила, в это время не стоит заниматься важными делами. Лучше всего помечтать, можно строить планы. Уже совсем скоро удастся их реализовать в жизнь.

  • А вы учитываете фазы луны выполняя какие-то важные дела?

Новолуние на Урале

Люди, проживающие на Урале, также интересуются, когда же наступит Новолуние. Никаких отличий нет, ночное светило будет новым 28 сентября. В этот день нужно проявлять осторожность, быть внимательным. Не стоит выполнять физическую работу.

Лучше всего отдохнуть, и устроить себе выходной. Это позволит набраться сил перед предстоящей работой.

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Когда загадывать желание

В сентябре 2019 года Новолуние будет в конце месяца. Когда и с какого числа загадывать желание знают не все.

Оказывается, существуют некоторые правила, их нужно соблюдать в строгости. Только в этом случае удастся исполнить мечту.

Основные правила:

  1. Заранее необходимо избавиться от ненужных вещей. Это касается одежды, мебели. Все это можно отдать нуждающимся людям. Важно понимать, что, избавившись от старого, получится освободить место для нового.
  2. Нужно убраться в доме, проветрить помещение.
  3. В помещении следует зажечь ароматическую свечу, и окурить с ее помощью комнаты.
  4. После чего нужно принять душ, умыться прохладной водой.
  5. Подготовительные мероприятия окончены, осталось лишь провести обряд. Делать это нужно в первый лунный день.

Специальный обряд

С какого числа по какое нужно загадывать желание понятно. Теперь осталось выяснить, как это сделать правильно.

Для проведения обряда необходимо выполнить следующие действия:

  • зажечь свечу;
  • загадать только одно желание;
  • мысленно представить, будто мечта исполнилась;
  • важно ощутить те эмоции, которые появятся после исполнения желания;
  • визуализировать мечту.

Проводить обряд можно ежемесячно. Кроме месяцев, в которых Новолуние и солнечное затмение совпадает.

Новолуние – неоднозначный период. Чтобы защитить себя от негативного воздействия Луны, стоит ознакомиться с рекомендациями астрологов. Они подскажут, что можно делать в этот период, а какую работу следует отложить на более благоприятное время.

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13.06.2019
Теги: Новолуние 2019 год с какого числа

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  • Милана / 13.06.19 14:15
    -
    0
    +
    Во время Новолуния чувствую себя неважно. Головные боли, упадок, сил, депрессия не дают о себе забыть. Стараюсь в это время не выходить на улицу, поскольку меня раздражают окружающие люди.
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  • Анна / 13.06.19 14:14
    -
    0
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    Сочувствую метеозависимым людям. На себе влияние ночного светила никак не ощущаю, а вот мама всегда страдает. У нее плохое настроение, возникает апатия и упадок сил. Единственное, что она может делать в этот день, это просто отдыхать.
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  • Лидия / 13.06.19 14:13
    -
    0
    +
    Как же хочется заглянуть в будущее, и узнать, что же ожидает. С помощью Лунного календаря сделать это не сложно. К тому же астрологи дают рекомендации как себя вести в тот или иной день, что можно делать, а чего нельзя.
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