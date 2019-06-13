Когда будет Новолуние в сентябре 2019 года

Узнать о том, когда и с какого числа по какое в сентябре 2019 года будет Новолуние, можно у Лунного календаря. Здесь собрана основная информация о фазах Луны. Также астрологи дают свои рекомендации, и рассказывают о том, что стоит делать в определенный день, а от выполнения какой работы желательно отказаться.

Новолуние в сентябре 2019 года

В первый осенний месяц Луна будет новой 28 сентября. В таблице собрана основная информация.

Дата Фаза Луны Время Знак зодиака Рекомендации астрологов 28.09 Новолуние 21:26 Весы В этот день астрологи рекомендуют отказаться от разработки новых проектов. Нужно настроиться на позитивный лад, и думать только о хорошем. Любая мысль совсем скоро станет реальностью, и принесет человеку удовлетворение.

Заглянув в таблицу, станет понятно, что Луна будет новой 28 сентября. В этот день не стоит заниматься физической или умственной работой. Лучше всего отдохнуть и немного помечтать. Уже совсем скоро наступит удачное время для реализации планов.

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Что можно делать

Каждый человек реагирует по-разному на изменение фаз Луны. Астрологи следят за ночным светилом, и помогают человеку перенести неблагоприятные дни с наименьшими потерями.

Узнав о том, когда и с какого числа будет Новолуние в сентябре 2019 года, можно строить планы. Одни люди питаются энергией, и способны активно работать в этот период. Другие же наоборот, ощущают недостаток сил.

Чем же можно заняться:

начать любовные отношения, активно ухаживать за второй половинкой;

семейным представителям стоит пересмотреть отношение к партнеру;

прекратить конфликт с друзьями;

заняться саморазвитием, можно посетить театр, кино, музей.

В период Новолуния люди становятся лояльными. Они готовы прощать обиды, идут на контакт. Стоит использовать это время по максимуму, чтобы наладить отношения с окружающими людьми.

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Чего нельзя делать

За день до того момента, когда Луна становится Новой, у человека меняется настроение. Возможны всплески агрессии, раздражительность. Чтобы избежать таких неприятностей, следует заглянуть в Лунный календарь.

Здесь удастся найти информацию о том, когда, с какого числа по какое и в какое время наступит Новолуние в сентябре 2019 года.

Чего нельзя делать в этот период:

принимать важные решения;

устраиваться на новую работу;

заключать брачный контракт;

конфликтовать с окружающими людьми;

занимать и брать деньги в долг;

совершать крупные покупки, они могут оказаться бесполезными;

соглашаться на операцию;

начинать процесс похудения;

стричь волосы;

употреблять алкоголь;

садиться за руль автомобиля;

праздновать годовщину свадьбы.

Период этот является особенным и может быть непредсказуемым. Заранее сложно угадать, как человек будет вести себя в определенной ситуации.

Чтобы защититься от негативного воздействия ночного светила, в это время не стоит заниматься важными делами. Лучше всего помечтать, можно строить планы. Уже совсем скоро удастся их реализовать в жизнь.

Новолуние на Урале

Люди, проживающие на Урале, также интересуются, когда же наступит Новолуние. Никаких отличий нет, ночное светило будет новым 28 сентября. В этот день нужно проявлять осторожность, быть внимательным. Не стоит выполнять физическую работу.

Лучше всего отдохнуть, и устроить себе выходной. Это позволит набраться сил перед предстоящей работой.

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Когда загадывать желание

В сентябре 2019 года Новолуние будет в конце месяца. Когда и с какого числа загадывать желание знают не все.

Оказывается, существуют некоторые правила, их нужно соблюдать в строгости. Только в этом случае удастся исполнить мечту.

Основные правила:

Заранее необходимо избавиться от ненужных вещей. Это касается одежды, мебели. Все это можно отдать нуждающимся людям. Важно понимать, что, избавившись от старого, получится освободить место для нового. Нужно убраться в доме, проветрить помещение. В помещении следует зажечь ароматическую свечу, и окурить с ее помощью комнаты. После чего нужно принять душ, умыться прохладной водой. Подготовительные мероприятия окончены, осталось лишь провести обряд. Делать это нужно в первый лунный день.

Специальный обряд

С какого числа по какое нужно загадывать желание понятно. Теперь осталось выяснить, как это сделать правильно.

Для проведения обряда необходимо выполнить следующие действия:

зажечь свечу;

загадать только одно желание;

мысленно представить, будто мечта исполнилась;

важно ощутить те эмоции, которые появятся после исполнения желания;

визуализировать мечту.

Проводить обряд можно ежемесячно. Кроме месяцев, в которых Новолуние и солнечное затмение совпадает.

Новолуние – неоднозначный период. Чтобы защитить себя от негативного воздействия Луны, стоит ознакомиться с рекомендациями астрологов. Они подскажут, что можно делать в этот период, а какую работу следует отложить на более благоприятное время.