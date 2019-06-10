Лунный посевной календарь на август 2019 года

Высадка и уход за растениями достаточно сложный процесс. Чтобы ничего не упустить можно пользоваться Лунным календарем, в котором отмечаются даты благоприятные для проведения работ на земле. Он разрабатывается на каждый месяц или год. Изучив его можно смело отправляться на огород.

Что делать в августе на огороде

Август - месяц, когда ничего на огороде уже не сажают, а только собирают плоды и проводят работы по очистке почвы от ранних посадок.

Погода в это время еще теплая, но при этом уже начинают чувствоваться первые признаки грядущей осени. Кроме того, что огородник в это время собирает выращенные овощи и фрукты, стоит задуматься о том, как правильно подготовить растения к зимовке.

Обратите внимание: очень важно собрать вовремя плоды, чтобы они не перезрели на ветке. Это касается и агрокультур, которые взращивают в почве. Если урожай собран не правильно, то зимой он будет храниться не долго.

В конце месяца, нужно собрать - чеснок, цветную капусту, огурцы, перец, лук, баклажаны. Одним словом, все то, что в этом месяце поспеет. После сбора урожая, стоит приступить к наведению порядка на грядках и в саду. Убрать мусор, вскопать землю, избавиться от вредоносных насекомых. Если этого не сделать, то в следующем году не стоит рассчитывать на хороший урожай. Особенно это касается насекомых.

В конце лета проводят посевные работы, но в теплице работы стоит завершить уде к 5 августа, а к 15 числу необходимо завершить работы по высадке помидор в теплице. В случае, если теплица обустроена и работы по высадке культур проведены правильно, то урожай можно будет собирать вплоть до наступления новогодних каникул.

Середина августа это время, когда огурцы дают свой последний урожай. После того как огурцы собраны, можно на это место посадить зелень. Желательно выбирать ту, которая созревает за короткий срок. Томаты в это время нужно прищипывать, так получится собрать большее количество урожая.

В последний месяц лета, стоит уделить внимание и месту для хранения собранного урожая. Все хранилища требуется просушить, подготовить места для складирования картофеля и других овощей, которые можно хранить до следующего урожая. Стоит собрать речной песок, который в последующем пригодится для пересыпания собранных плодов.

Что советует лунный календарь

Конец лета - хлопотный период времени, когда стоит обязательно заниматься выращенным ранее урожаем. Все работы можно проводить согласно Лунному календарю. Чтобы не ошибиться с датой, можно его распечатать и повесить на видное место.

Лунный календарь появился несколько веков назад. Наши предки точно знали, что и когда делать на огороде. И если ранее приходилось самостоятельно отслеживать изменения Луны, ее рост, полнолуние, то сейчас огородники и садоводы могут воспользоваться уже готовым календарем, разработанным профессионалами.

1 августа новолунье. Далее с 2 по 14 Луна растет, а в остальные дни убывает. Полнолунье 15 августа.

В таблице желтым цветом указаны наиболее благоприятные дни для работ, красным цветом те дни, работы по посеву семян в которые запрещены.

Дата Что можно делать 1.08 Запрещенный день для проведения посадки семян, независимо то того, семена это овощей или цветов. 2.08 3.08 В этот период времени, можно произвести высадку или пересадку клубники, заняться однолетними растениями. 4.08 5.08 Возможна высадка цветов, которые на зиму нужно будет укрыть. 6.08 7.08 Возможно высевать новые семена, помидоров, огурцов¸ томатов, баклажанов. 8.08 9.08 Можно проводить любые работы, но работы по сбору урожая не рекомендованы. 10.08 11.08 Проводить работы по выращиванию зелени. Если ранее был выращен урожай зелени, в эти дни можно его собрать и приготовить для замораживания в холодильной камере на зиму. 12.08 13.08 14.08 Можно проводить любые работы, но работы по сбору урожая не рекомендованы. 15.08 Запрещенный день для проведения посадки семян, независимо то того, семена это овощей или цветов. 16.08 Проводятся работы по сбору моркови 17.08 Собирается с грядок капуста, выкладывается на солнце для просушивания, после опускается в заранее приготовленное место для хранения 18.08 19.08 Можно проводить любые работы, но работы по сбору урожая не рекомендованы. 20.08 21.08 Время работы с перцами. Их можно собрать и приступить к закруткам. 22.08. Очень важны эти дни для сбора урожая лука. Собрав его не следует сразу опускать для хранения. Оставьте его в месте, которое хорошо продувается ветром, чтобы он просох и дольше сохранился 23.08 24.08. Можно проводить любые работы, но работы по сбору урожая не рекомендованы. 25.08 26.08. Сбор баклажанов 27.08 Сбор цветной капусты 28.08. Можно проводить любые работы, но работы по сбору урожая не рекомендованы. 29.08 Запрещенный день для проведения посадки семян, независимо то того, семена это овощей или цветов. 30.08 31.08

Обратите внимание: в таблицы указаны дни, когда можно проводить работы. Даты носят рекомендательный характер. Это не значит, что посевом в другие дни заниматься нельзя.

Что можно делать в саду

Август месяц характеризуется не только сбором овощей, но и ягод и фруктов. В это время поспеет груша, яблоня, слива, облепиха, смородина. При сборе урожая овощей, стоит обратить внимание на следующие правила.

сбор яблок и груш необходимо производить в то время, когда они еще не доспели. Сбор производится за неделю до спелости фрукта. Если сбор произведен правильно, то в этом случае урожай сохраниться всю зиму;

в случае если планируется собрать урожай для приготовления компотов, то в этом случае сбор производится уже поспевших фруктов;

в этот период времени требуется производить сбор сливы, вишни. Сбор данных фруктов стоит производить ранним утром. Обязательно отделяйте их от плодоножек.;

хорошо собрать в это время урожай алычи. Сбор может быть произведен и ранее, так как много зависит от температуры воздуха. Если не собрать алычу вовремя, то они своим весом может сломать ветки. Много алычи на ветках, но она не успела поспеть, то лучше ветки подпереть палками, чтобы они не сломались.

Кроме того, что необходимо собрать урожай, посеять новые семена, в августе необходимо провести много работ.

Какие работы проводят в августе

Одновременно со сбором урожая, посевом новых семян, требуется провести работы, от которых напрямую зависит, насколько легко в следующем году будет на огороде работать.

при необходимости нужно сделать прививки растениям. Лучше это сделать в первой декаде августа. Для растений лучше использовать Т-образный способ прививания. После того, как привитие окончено, требуется выждать три недели, а после проверить, насколько растение прижилось и перенесло прививки;

провести размножение плодовых и ягодных культур. В августе достают из парников сажены крыжовника, смородины. После можно произвести высаживание в открытый грунт. За несколько недель до запланированной высадки, требуется провести удобрение почвы, чтобы саженцам было легче прижиться в новой почве;

приступите к уходу за клубникой и земляникой. Сбор ягод уже произведен, поэтому можно произвести рассадку культур на новые плантации. На один квадратный метр необходимо высадить не более 8 кустиков. Со старых кустов удаляются усики, отводки. Собрать сухую листву.

обрежьте кусты малины. Весной данную процедуру делать не стоит. Обрезать нужно все больные, поломанные ветки.

Обратите внимание: это лишь небольшой перечень работ, которые требуется провести согласно Лунного календаря. Все работы, которые проводятся в конце лета, облегчат жизнь садовода следующей весной.

В это время требуется проводит работу со всеми кустарниками.

Что делать с цветущими растениями

Независимо от того, о каких цветах идет речь, уход для них требуется комплексный.

лилии - многолетние растения, поэтому их необходимо пересаживать. Пересадка проводится в первые дни августа. Примерно в конце июня, лилии отцветут, после чего им нужно минимум 30 дней для отдыха, а дальше их пересаживают;

в конце августа можно приступить к пересадке пионов. Чтобы их пересадить, необходимо разделить корни и высадить на новое место;

обязательно проведите подкормку растений. Лучше использовать фосфатно-калийные удобрения;

готовим семена для однолетних растений и овощей.

Следуя рекомендациям Лунного календаря можно добиться хорошего урожая, а также подготовить почву к зимовке.