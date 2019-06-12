Когда убывающая луна в сентябре 2019 года

В календарь полного цикла луны, в сентябре, согласно числам лунного месяца, входит все время Убывающей Луны. В сентябре 2019 года они будут все полностью прожиты. Следует отметить, что грядущая смена лунных фаз, когда светило ночи будет убывать, является временем не очень благоприятным.

Убывающая Луна является неблагоприятным периодом, когда у людей уходит энергия. В подобные дни ее следует беречь, а также тратить с большой осторожностью. В этой статье вы узнаете про убывающую луну в сентябре 2019 года, когда и с какого числа по какое это будет происходить.

Также мы будем говорить о смене фаз луны, какое влияние они оказывают на разные сферы человеческой деятельности, что следует делать в разные дни, а что делать не рекомендуется и как себя следует вести.

Убывающая луна в сентябре 2019 года, когда, с какого числа

Итак, с какого числа по какое в этом году будет убывающая луна? Это произойдет с 15-го по 27-е сентября.

Как известно, у луны есть 4 главные фазы, а именно Растущая Луна, после которой происходит Полнолуние, затем наступает период Убывающей Луны и затем Новолуние. Все фазы лунного светила сильно влияют на человека, его настроение, ощущения, а также на все живое на планете, приливы океана, землетрясения и прочие природные факторы.

Интересно! Благоприятные дни для посадки рассады в 2019 году

Негативные моменты, связанные с убывающей луной

Убывающая Луна – это также уязвимость перед всевозможными инфекциями и болезнями. Но, одновременно с этим, в это время следует очищать организм, выполняя разные специальные процедуры. Эти лунные дни являются неблагоприятными и для тех, кто трудится на даче, поскольку растения в такое время начинают расти более медленно.

Их следует поливать, пропалывать и удобрять, а вот пересаживать никакие растения не рекомендуется.

Интересно! Как быстро приучить котёнка к лотку в квартире

Астрологи также не рекомендуют в это время:

Оформлять новые крупные проекты, которые потребуют больших затрат сил. Работать над крупными сделками, значимыми для вас. Вести какие-либо переговоры с должностными лицами. Менять кардинальным образом свою жизнь, например, переселяться в новый дом. Проводить пышные праздники.

Следует отказаться от любых слишком активных действий, перестать проявлять чересчур большую активность, настойчивость, агрессию. Если вы начнете все это делать в данный период, то можно натворить массу бед и неприятностей.

Интересно! Лунный посевной календарь на август 2019 года

С давних времен время убывающей луны, а также период смены фаз луны, считалось неблагоприятным. Ночное светило было интересно людям всегда. Луна влияет на все живое, которое находится на нашей планете, на цикличность явлений и прочие важные моменты. Изучение влияния Луны на все живое происходило еще в глубокой древности. Эти знания применялись в разных сферах жизни человека, во всевозможных отраслях.

Знание времени убывающей луны в сентябре 2019 года, когда и с какого числа это происходит, может сослужить хорошую службу, принести пользу людям, задействованных в разных направлениях Так можно установить, какое время является благоприятным, а какое нет, когда загадывать желание так, чтобы оно сбылось и т.д.

Это даст много полезной информации о состоянии здоровья, а также, что можно предпринять людям, которые страдают хроническими недомоганиями.

Лунный календарь и специальная таблица пригодятся многим людям. С каждым годом число тех, кто заинтересован в его советах и рекомендациях, становится все больше. Он может оказать нужную и практичную помощь садоводам и огородникам.

Этот метод поможет узнать, как получить максимальный урожай с приусадебного участка и когда лучше не заниматься работами, связанными с землей, растениями, деревьями. Есть время, когда благоприятнее всего сеять рассаду или производить обрезку деревьев, поливать, вносить разные удобрения и т.д.

Благодаря умелому применению, такой календарь поможет избежать ряда проблем, а также воспользоваться ситуацией в нужный для этого момент. Результатом этого станет то, что каждый человек сможет получить максимальную выгоду от своей деятельности.