Louis Vuitton представил интерьерную коллекцию Objets Nomades на Миланской неделе дизайна

Louis Vuitton представил новую интерьерную коллекцию Objets Nomades в рамках Миланской недели дизайна. Экспозиция разместилась в историческом Палаццо Сербеллони и была выстроена как серия жилых пространств, каждое из которых интерпретирует идею современного люкса через призму дизайна.

Ключевой частью проекта стало обращение к архивам бренда. В коллекцию вошли переиздания предметов 1920-х годов – отсылка к наследию Пьера Легрена, создавшего первую мебельную линию Louis Vuitton.



Среди центральных объектов – впервые воссозданный туалетный столик Celeste, выполненный с точным сохранением оригинальных пропорций и материалов. В работе использованы лакированное дерево и фирменная кожа Nomade. Еще один архивный предмет – кресло Riviera Chilienne – возвращено в производство с применением техники маркетри, предполагающей сложную инкрустацию из тонких деревянных пластин.



Наряду с историческими объектами, в экспозиции представлены и современные дизайнерские работы. В проекте приняли участие студии Estudio Campana и Raw Edges. Среди их работ – Cabinet Kaléidoscope, а также кресла Cocoon Dichroic и Stella, интегрированные в общую архитектуру выставки.





Выставка Objets Nomades открыта для посетителей с 21 по 26 апреля и продолжает стратегию бренда по развитию направления предметного дизайна, где архив и современные эксперименты сосуществуют в одном пространстве.