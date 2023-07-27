Эустома (лизиантус) не просто так считается соперницей розы. Это сравнение оправдывается красотой и эффектностью растения в период цветения. Многие цветоводы обходят этот цветок стороной только из-за того, что считают его сложным в выращивании, однако это ошибочное мнение. Разберем, когда сеять эустому на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам. Понять, сложно ли выращивать данную культуру, можно только после собственного опыта.

Разновидности и сорта эустомы

Сегодня селекционеры создали множество гибридных вариаций данного растения. Обычно высоту куста указывают на пачке с семенами. Во время покупки нужно учесть, сколько времени цветёт растение, т. к. у разных сортов сроки разнятся. Много полученных культиваров объединили в сортосерии.

Для срезки отлично подходят высокорослые виды, такие как «Аврора», «Эхо», «Фламенко» и др. Они будут отлично смотреться в букете. Низкорослая эустома хорошо подойдет для смены отцветающих растений на клумбе, чтобы скрыть оголившиеся стебли или желтеющие листья.

В процессе выбора стоит акцентировать внимание на характеристиках цветка. Он бывает простой, махровой и полумахровой формы. Также встречаются разные расцветки листвы: одного тона, пестрая, разноцветная. За счет огромного количества видов можно обустроить в саду невероятную композицию, которая будет радовать как вас, так и ваших гостей. Профессионалы не смогли вывести лишь одну вариацию эустомы — вьющуюся.

Нюансы и сроки посева

Лизиантус считается цветком для тех, кто обладает большим терпением. Сроки от его посадки до цветения достигают 6 месяцев. Чтобы получить результат в начале лета, необходимо начать заниматься растением как можно раньше. Таким образом, ориентировочным временем посева на рассаду становится февраль.

Из-за мелкого размера семян (они практически пылеобразные) их принято сеять в торфяной таблетке. Затем ее перемещают в торфяной или бумажный стакан маленького объема. Семена не вдавливают в почвенный покров и не нуждаются в присыпке землёй сверху. Их нужно просто рассыпать по поверхности грунта.

Если вы планируете использовать гранулированные семена, количество посадочного материала можно контролировать. Другое их преимущество в том, что такие семена имеют защитную оболочку, что исключает потребность в предпосевной обработке. В этом случае необходимо тщательно следить за влажностью грунта, т. к. оболочка должна раствориться и позволить росткам пробиться.

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Прокалывать или давить гранулы не нужно.

При использовании обычных семян нужно аккуратно перенести их в емкость для посадки. Для этих целей отлично подойдут спички или зубочистки, но предварительно их нужно продезинфицировать. Это поможет избежать появления плесени и грибка. Также нужна дезинфекция емкости и грунта.

Еще один важный момент для проращивания рассады эустомы — свет. Для достойного освещения рекомендуется использование фитолампы. Световой период для ростков должен длиться более двенадцати часов каждые сутки.

Поливать взошедшие сеянцы необходимо с максимальной осторожностью, можно использовать пипетку. Избегайте попадания воды на само растение. Для ускорения процесса взращивания медленнорастущей рассады применяются различные жидкие удобрения и стимуляторы роста на основе ауксина.

Для подкормки рассады дозу, которая указана на упаковке, нужно уменьшать в несколько раз.

Засуха или холод могут погубить нежные всходы, поэтому следует оборудовать их пленочным микропарником. Периодически стоит проветривать растение.

Когда у повзрослевшей рассады появится минимум 7-9 настоящих листов, до пересадки остается примерно месяц. В это время рекомендуется начинать процесс закаливания, чтобы растение привыкло к солнечному свету и более низкой температуре. Емкость с растением переносят в помещение с условиями, приближенными к уличным. Это может быть балкон или теплица.

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Оптимальные сроки по лунному календарю

Разберем, когда сеять эустому на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам. Календарь предлагает выбрать периоды в зависимости от фаз луны, потому что он учитывает ее влияние на растения, почву и все природные процессы в них. Высадке обычно благоприятствует растущая фаза.

Месяц Дни, когда лучше замачивать семена Когда лучше сеять семена Январь с 1 по 5; 9; 11; 27; 28; 29 с 1 по 5; 6; 9; 11; с 16 по 19; 22; с 27 по 29 Февраль с 1 по 8; 20; 24; 25; 28; 29 с 1 по 4; 6; 7; с 12 по 14; 20; 24; 25; 28; 29 Март с 3 по 6; 11; 13; 17; 18; 22 с 3 по 6; с 11 по 13; 17; 18; 22; 27; 28 Апрель с 3 по 8; 10; 14; с 23 по 30 1; 2; с 7 по 10; 13; 18; 19; 24; 28; 29 Октябрь 1; 2; 5; 7; 9; с 11 по 13; 19; 20; 24; 25; с 28 по 30 4; 10; 14; 17; 18; с 21 по 23; 26; 27; 31 Ноябрь 2; 3; 7; 11; с 14 по 17; 20; 21; 25; 26; 30 2; 6; 7; 12; 22; 24; 28; 29

Допускаются также дни, когда луна убывает, но они считаются менее благоприятными. В 2023 году такими будут следующие даты:

с 19 по 31 января;

с 17 по 27 февраля;

с 19 по 31 марта;

с 17 по 29 апреля;

с 10 по 23 октября;

с 9 по 22 ноября.

Посадку в эти дни стоит планировать только в том случае, если не удается выбрать ни один из дней, указанных в таблице.

Не меньшее значение имеет зодиакальное созвездие, через которое проходит луна:

Скорпион. Посев в данный период даст растения с толстыми корнями, крепким стеблем и красивыми цветками.

Рыбы. Лучший знак, если вы хотите получить нежный цветок с хорошим корнем, но не очень высоким стеблем.

Рак. Данное созвездие идеально подходит для низких цветков. Эустома будет нежной, с толстыми корнями и красивыми цветками.

Телец. Считается одним из самых продуктивных знаков, семена будут прорастать долго, но всходы будут обильными. Растения, посеянные под данным знаком, будут крепкими и невероятно нежными.

Весы и козерог принято считать плодородными знаками, однако они не такие благоприятные, как те, что указаны выше. В любом случае сеять эустому под этими знаками можно. Растение будет крепким, с красивым цветением.

Неблагоприятные дни

Разберемся, когда не стоит сеять эустому на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам. Это очень важный фактор для тех, кто хочет получить красивое растение и не тратить время зря при его выращивании.

Растение нельзя сажать в новолуние или полнолуние. Перед новолунием и сразу после него можно обрабатывать посевы от вредителей, подкармливать и пропалывать.

Новолуния в 2023 году:

в январе с 1 по 3;

в феврале — 1-2, 28;

в марте с 1 по 3;

в апреле — 1-2; 29-30;

в октябре с 24 по 26;

в ноябре с 23 по 25.

Полнолуния:

18 января;

16 февраля;

18 марта;

16 апреля;

9 октября;

8 ноября.

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Если у вас возникла очень сильная необходимость посеять семена именно в эти дни, это можно сделать. Но в таком случае вам придется подумать над компенсацией лунного влияния при помощи тщательной агротехники.

Сроки по регионам

Россия охватывает несколько климатических зон, поэтому в определенном регионе будут свои благоприятные даты для посева эустомы в зависимости от климата:

для центра России, Москвы и области лучшее время посева — февраль;

в южных регионах стоит ориентироваться на февраль-март;

на северо-западе и в Ленинградской области — середина января;

на Урале и в Сибири — январь.

Выгонку эустомы можно делать в любой период. Также в любое время допустим посев комнатных, компактных сортов растения, длина стебля которых не будет превышать 20 см. К таким относятся FloridaPink, LittleBell и другие.

Итоги

Эустома — очень красивое и крепкое растение, которое отлично украсит любой сад. Не стоит бояться данного цветка из-за сложностей процесса выращивания. Сперва попробуйте на своем опыте вырастить его через рассаду, чтобы наверняка решить, подходит вам такое растение или нет.