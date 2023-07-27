Когда сеять эустому на рассаду в 2023 году. Рекомендуемые сроки по лунному календарю, отличия по регионам. Оптимальные созвездия и благоприятные дни
Эустома (лизиантус) не просто так считается соперницей розы. Это сравнение оправдывается красотой и эффектностью растения в период цветения. Многие цветоводы обходят этот цветок стороной только из-за того, что считают его сложным в выращивании, однако это ошибочное мнение. Разберем, когда сеять эустому на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам. Понять, сложно ли выращивать данную культуру, можно только после собственного опыта.
Разновидности и сорта эустомы
Сегодня селекционеры создали множество гибридных вариаций данного растения. Обычно высоту куста указывают на пачке с семенами. Во время покупки нужно учесть, сколько времени цветёт растение, т. к. у разных сортов сроки разнятся. Много полученных культиваров объединили в сортосерии.
Для срезки отлично подходят высокорослые виды, такие как «Аврора», «Эхо», «Фламенко» и др. Они будут отлично смотреться в букете. Низкорослая эустома хорошо подойдет для смены отцветающих растений на клумбе, чтобы скрыть оголившиеся стебли или желтеющие листья.
В процессе выбора стоит акцентировать внимание на характеристиках цветка. Он бывает простой, махровой и полумахровой формы. Также встречаются разные расцветки листвы: одного тона, пестрая, разноцветная. За счет огромного количества видов можно обустроить в саду невероятную композицию, которая будет радовать как вас, так и ваших гостей. Профессионалы не смогли вывести лишь одну вариацию эустомы — вьющуюся.
Нюансы и сроки посева
Лизиантус считается цветком для тех, кто обладает большим терпением. Сроки от его посадки до цветения достигают 6 месяцев. Чтобы получить результат в начале лета, необходимо начать заниматься растением как можно раньше. Таким образом, ориентировочным временем посева на рассаду становится февраль.
Если вы планируете использовать гранулированные семена, количество посадочного материала можно контролировать. Другое их преимущество в том, что такие семена имеют защитную оболочку, что исключает потребность в предпосевной обработке. В этом случае необходимо тщательно следить за влажностью грунта, т. к. оболочка должна раствориться и позволить росткам пробиться.
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При использовании обычных семян нужно аккуратно перенести их в емкость для посадки. Для этих целей отлично подойдут спички или зубочистки, но предварительно их нужно продезинфицировать. Это поможет избежать появления плесени и грибка. Также нужна дезинфекция емкости и грунта.
Еще один важный момент для проращивания рассады эустомы — свет. Для достойного освещения рекомендуется использование фитолампы. Световой период для ростков должен длиться более двенадцати часов каждые сутки.
Поливать взошедшие сеянцы необходимо с максимальной осторожностью, можно использовать пипетку. Избегайте попадания воды на само растение. Для ускорения процесса взращивания медленнорастущей рассады применяются различные жидкие удобрения и стимуляторы роста на основе ауксина.
Засуха или холод могут погубить нежные всходы, поэтому следует оборудовать их пленочным микропарником. Периодически стоит проветривать растение.
Когда у повзрослевшей рассады появится минимум 7-9 настоящих листов, до пересадки остается примерно месяц. В это время рекомендуется начинать процесс закаливания, чтобы растение привыкло к солнечному свету и более низкой температуре. Емкость с растением переносят в помещение с условиями, приближенными к уличным. Это может быть балкон или теплица.
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Оптимальные сроки по лунному календарю
Разберем, когда сеять эустому на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам. Календарь предлагает выбрать периоды в зависимости от фаз луны, потому что он учитывает ее влияние на растения, почву и все природные процессы в них. Высадке обычно благоприятствует растущая фаза.
Допускаются также дни, когда луна убывает, но они считаются менее благоприятными. В 2023 году такими будут следующие даты:
- с 19 по 31 января;
- с 17 по 27 февраля;
- с 19 по 31 марта;
- с 17 по 29 апреля;
- с 10 по 23 октября;
- с 9 по 22 ноября.
Посадку в эти дни стоит планировать только в том случае, если не удается выбрать ни один из дней, указанных в таблице.
Не меньшее значение имеет зодиакальное созвездие, через которое проходит луна:
- Скорпион. Посев в данный период даст растения с толстыми корнями, крепким стеблем и красивыми цветками.
- Рыбы. Лучший знак, если вы хотите получить нежный цветок с хорошим корнем, но не очень высоким стеблем.
- Рак. Данное созвездие идеально подходит для низких цветков. Эустома будет нежной, с толстыми корнями и красивыми цветками.
- Телец. Считается одним из самых продуктивных знаков, семена будут прорастать долго, но всходы будут обильными. Растения, посеянные под данным знаком, будут крепкими и невероятно нежными.
- Весы и козерог принято считать плодородными знаками, однако они не такие благоприятные, как те, что указаны выше. В любом случае сеять эустому под этими знаками можно. Растение будет крепким, с красивым цветением.
Неблагоприятные дни
Разберемся, когда не стоит сеять эустому на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам. Это очень важный фактор для тех, кто хочет получить красивое растение и не тратить время зря при его выращивании.
Растение нельзя сажать в новолуние или полнолуние. Перед новолунием и сразу после него можно обрабатывать посевы от вредителей, подкармливать и пропалывать.
Новолуния в 2023 году:
- в январе с 1 по 3;
- в феврале — 1-2, 28;
- в марте с 1 по 3;
- в апреле — 1-2; 29-30;
- в октябре с 24 по 26;
- в ноябре с 23 по 25.
Полнолуния:
- 18 января;
- 16 февраля;
- 18 марта;
- 16 апреля;
- 9 октября;
- 8 ноября.
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Сроки по регионам
Россия охватывает несколько климатических зон, поэтому в определенном регионе будут свои благоприятные даты для посева эустомы в зависимости от климата:
- для центра России, Москвы и области лучшее время посева — февраль;
- в южных регионах стоит ориентироваться на февраль-март;
- на северо-западе и в Ленинградской области — середина января;
- на Урале и в Сибири — январь.
Выгонку эустомы можно делать в любой период. Также в любое время допустим посев комнатных, компактных сортов растения, длина стебля которых не будет превышать 20 см. К таким относятся FloridaPink, LittleBell и другие.
Итоги
Эустома — очень красивое и крепкое растение, которое отлично украсит любой сад. Не стоит бояться данного цветка из-за сложностей процесса выращивания. Сперва попробуйте на своем опыте вырастить его через рассаду, чтобы наверняка решить, подходит вам такое растение или нет.