Когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам. Фазы луны и их влияние на растения. Благоприятные и неблагоприятные дни, таблица
Любовь цветоводов к этому декоративному растению обусловлена многообразием видов, богатой цветовой гаммой, имеющейся в распоряжении домашних дизайнеров, благодаря неустанному труду селекционеров. Этим же разнообразием обусловлено отсутствие универсальных рекомендаций, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю.
Особенности определения дат
Появление на прилавках рынков, цветочных магазинов, в питомниках саженцев петунии свидетельствует о том, что весна в самом разгаре и пришло время позаботиться об украшении балконов, палисадников и придомовых участков. Купить готовый посадочный материал можно в питомнике с проверенной репутацией, это значительно облегчит нелегкую миссию цветовода, но приведет к удорожанию благоустройства участка, балкона или придомовой территории. Поэтому множество любителей петунии ежегодно покупают семена и пытаются определить, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю.
На решение этого вопроса влияют несколько факторов:
- видовые отличия;
- климат региона проживания;
- немаловажны и поставленные цели — в каком весеннем месяце растение должно порадовать пышным цветением и буйством красок.
Лунный календарь давно стал неотъемлемой частью садово-огородных работ. В соответствии с ним принимают самые разные решения:
- создают бизнес-проекты;
- планируют деторождение;
- намечают день свадьбы;
- планируют посадку растений и другие работы на земле.
Любителям декоративных растений, пышных цветников и искусственно обустроенных уголков дикой природы нет нужды обращаться к календарям садоводов и огородников: есть специально разработанные рекомендации для посадки цветов. С принятием решения, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю, приходится особенно непросто, и тому есть сразу несколько объяснений:
- Многообразие видов — различают петуньи ампельные, каскадные, кустовые и флорибунд. У каждого вида свои характерные особенности в созревании рассады, времени высадки в почву.
- Пригодность определения сорта к выращиванию в климатических условиях региона (устойчивость к холоду, требовательность к температуре воздуха и почвы).
- Фазы луны — некоторые из них отрицательно влияют на декоративные растения. Есть особенности, зависящие от знака зодиака, через который проходит луна.
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Фазы луны
Полный цикл луны короче календарного месяца, но общие рекомендации, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю, остаются неизменными каждую весну и лето:
- Растущая луна означает наступление благоприятного времени для посадки растений, чье развитие происходит над землей, — овощей, плодовых деревьев и декоративных культур.
- Убывающая луна благоприятна для выращивания корнеплодов, полива и внесения удобрений в почву, но не для высадки цветов на рассаду.
- Новолуние и полнолуние — короткие периоды продолжительностью немногим более суток — время, когда некоторые работы в саду и цветнике условно разрешены, но неблагоприятная энергетика влияет и на человека. Он может утрачивать трудоспособность, поэтому лучше отказаться от садовых работ, отдохнуть и заняться реализацией намеченного уже после их окончания.
Ниже приводится таблица, в которой указаны самые хорошие даты для высадки семян петунии во все месяцы, когда этим можно заниматься:
Под определение благоприятных дней не подпадают даты накануне или сразу после новолуния и полнолуния. В эти дни, особенно в вечернее время, не стоит заниматься высаживанием семян, если хочется, чтобы у них были высокие и дружные всходы, правильное развитие и обильное цветение.
Дни, когда лучше не заниматься работами по высадке, приведены в следующей таблице. На этот раз неблагоприятных дат на протяжении полугода довольно много:
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Климатические особенности
Рекомендации, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам, весьма приблизительны: перемены в климате Земли могут сдвинуть сроки, поэтому долгосрочный календарь погоды составляется сейчас не по данным за последнее десятилетие, а с учетом предыдущих пяти лет. Перечисленные ниже советы высадки по регионам придется корректировать по долгосрочному календарю погоды, составленному Гидрометцентром и местными метеорологами:
- в Средней полосе, Москве и МО — старт посадок с конца февраля;
- в Северо-Западном регионе начинают с первых дней марта;
- на Юге, в зависимости от сорта, — с конца января и до середины марта;
- вторая и третья декада марта — примерный срок старта для Урала, Алтая и Западной Сибири;
- Дальневосточный регион может ориентироваться на жителей Сибири и Урала или сдвинуть сроки до середины апреля.
Для получения хороших саженцев недостаточно правильного определения сроков — нужен качественный субстрат, полив, внесение подкормки, своевременное отслеживание возможных поражений и перенос в почву в положенное время.
Итоги
Петуния — красивое декоративное растение, востребованное и любимое хозяевами придомовых палисадников или балконов. От правильного выбора сроков посадки на рассаду зависит обильность цветения, вегетативная масса, декоративность культуры. В выборе правильной даты непременно учитываются рекомендации составителей лунного календаря. Важное значение имеют особенности климата, долгосрочный прогноз погоды на конкретный период. Сорт, его характеристики, указанные оригинатором на упаковке с семенами, тоже необходимо учитывать.