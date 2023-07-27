Любовь цветоводов к этому декоративному растению обусловлена многообразием видов, богатой цветовой гаммой, имеющейся в распоряжении домашних дизайнеров, благодаря неустанному труду селекционеров. Этим же разнообразием обусловлено отсутствие универсальных рекомендаций, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю.

Особенности определения дат

Появление на прилавках рынков, цветочных магазинов, в питомниках саженцев петунии свидетельствует о том, что весна в самом разгаре и пришло время позаботиться об украшении балконов, палисадников и придомовых участков. Купить готовый посадочный материал можно в питомнике с проверенной репутацией, это значительно облегчит нелегкую миссию цветовода, но приведет к удорожанию благоустройства участка, балкона или придомовой территории. Поэтому множество любителей петунии ежегодно покупают семена и пытаются определить, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю.

На решение этого вопроса влияют несколько факторов:

видовые отличия;

климат региона проживания;

немаловажны и поставленные цели — в каком весеннем месяце растение должно порадовать пышным цветением и буйством красок.

Лунный календарь давно стал неотъемлемой частью садово-огородных работ. В соответствии с ним принимают самые разные решения:

создают бизнес-проекты;

планируют деторождение;

намечают день свадьбы;

планируют посадку растений и другие работы на земле.

Любителям декоративных растений, пышных цветников и искусственно обустроенных уголков дикой природы нет нужды обращаться к календарям садоводов и огородников: есть специально разработанные рекомендации для посадки цветов. С принятием решения, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю, приходится особенно непросто, и тому есть сразу несколько объяснений:

Многообразие видов — различают петуньи ампельные, каскадные, кустовые и флорибунд. У каждого вида свои характерные особенности в созревании рассады, времени высадки в почву.

Пригодность определения сорта к выращиванию в климатических условиях региона (устойчивость к холоду, требовательность к температуре воздуха и почвы).

Фазы луны — некоторые из них отрицательно влияют на декоративные растения. Есть особенности, зависящие от знака зодиака, через который проходит луна.

Интересно! Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 по лунному календарю

Опытные цветоводы знают, что нужно отталкиваться и от особенностей выбранного сорта. Например, виды с простым типом цветения можно высадить позднее, чем махровые и ампельные, которым требуется более долгий срок для формирования и полноценного цветения. Поэтому определяют, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году, не только по лунному календарю. Можно найти советы по высадке в зависимости от сорта, желаемого срока цветения и климата региона. У некоторых любителей цветов преобладают практические соображения — необходимость дополнительных расходов на полноценное развитие рассады, искусственное освещение, риски неправильного развития, если света недостаточно.

Фазы луны

Полный цикл луны короче календарного месяца, но общие рекомендации, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю, остаются неизменными каждую весну и лето:

Растущая луна означает наступление благоприятного времени для посадки растений, чье развитие происходит над землей, — овощей, плодовых деревьев и декоративных культур. Убывающая луна благоприятна для выращивания корнеплодов, полива и внесения удобрений в почву, но не для высадки цветов на рассаду. Новолуние и полнолуние — короткие периоды продолжительностью немногим более суток — время, когда некоторые работы в саду и цветнике условно разрешены, но неблагоприятная энергетика влияет и на человека. Он может утрачивать трудоспособность, поэтому лучше отказаться от садовых работ, отдохнуть и заняться реализацией намеченного уже после их окончания.

Д. Асланова, астролог: «В календарях на месяц, составленных профессиональными звездочетами, можно найти несколько категорий — благоприятные, неблагоприятные дни и нейтральные. Нужно внимательно отслеживать даты, чтобы не сожалеть позднее о затраченных понапрасну усилиях. Нейтральные можно использовать для посадки петуний, но с некоторыми оговорками и учетом зодиакального созвездия. Можно посмотреть в лунном календаре на отдельный месяц дни с наиболее позитивной энергетикой — их смело используют для любого начинания, в том числе и для посадки семенного материала, чтобы получить качественные саженцы».

Ниже приводится таблица, в которой указаны самые хорошие даты для высадки семян петунии во все месяцы, когда этим можно заниматься:

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Ампельная 1, 5, 6, 9, 11, 16-19, 22, 27-29 1-4, 6, 7, 12-14, 20, 24, 25, 28, 29 3-6, 11-13, 17, 18, 22, 27, 28 1, 2, 7-10, 13, 18, 19, 24, 28, 29 5-7, 11, 12, 15, 16, 20, 25, 26 1-4, 12, 17, 18, 22, 23, 28-30 Семена других сортов 1, 5, 6, 9, 11, 16-19, 22, 27-29 1-4, 6, 7, 12-14, 20, 24, 25, 28, 29 3-6, 11-13, 17, 18, 22, 27, 28 1, 2, 7-10, 13, 18, 19, 24, 28, 29 5-7, 11, 12, 15,16, 20, 25, 26 1-4, 12, 17, 18, 22, 23, 28-30

Под определение благоприятных дней не подпадают даты накануне или сразу после новолуния и полнолуния. В эти дни, особенно в вечернее время, не стоит заниматься высаживанием семян, если хочется, чтобы у них были высокие и дружные всходы, правильное развитие и обильное цветение.

Дни, когда лучше не заниматься работами по высадке, приведены в следующей таблице. На этот раз неблагоприятных дат на протяжении полугода довольно много:

Месяц Неблагоприятные дни для высадки декоративного растения январь 2, 3, 10, 25, 31 февраль 8, 9, 21, 22, 26, 27 март 7, 8, 19-21, 25, 26 апрель 3, 4, 15-17, 20-22, 30 май 1, 13, 14, 18, 21, 27-29 июнь 9-11, 14-16, 24, 25

Неудача может постигнуть цветовода, даже если дата выбрана в полном соответствии со всеми канонами и лунными фазами. Грешить в этом случае нужно не на промахи составленного астрономами и астрологами календаря цветовода, а на собственные классические ошибки: чрезмерно ранняя высадка рассады (свойственна тем, кто забывает о том, откуда родом петунии и как они требовательны к теплу и освещению), некорректный выбор почвы, отсутствие внимания к заболеваемости рассады, недостаток освещения, неправильный метод посева семян (когда их не присыпают слоем почвы).

Интересно! Когда сеять лобелию на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Климатические особенности

Рекомендации, когда сеять петунию на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам, весьма приблизительны: перемены в климате Земли могут сдвинуть сроки, поэтому долгосрочный календарь погоды составляется сейчас не по данным за последнее десятилетие, а с учетом предыдущих пяти лет. Перечисленные ниже советы высадки по регионам придется корректировать по долгосрочному календарю погоды, составленному Гидрометцентром и местными метеорологами:

в Средней полосе, Москве и МО — старт посадок с конца февраля;

в Северо-Западном регионе начинают с первых дней марта;

на Юге, в зависимости от сорта, — с конца января и до середины марта;

вторая и третья декада марта — примерный срок старта для Урала, Алтая и Западной Сибири;

Дальневосточный регион может ориентироваться на жителей Сибири и Урала или сдвинуть сроки до середины апреля.

Для получения хороших саженцев недостаточно правильного определения сроков — нужен качественный субстрат, полив, внесение подкормки, своевременное отслеживание возможных поражений и перенос в почву в положенное время.

Итоги

Петуния — красивое декоративное растение, востребованное и любимое хозяевами придомовых палисадников или балконов. От правильного выбора сроков посадки на рассаду зависит обильность цветения, вегетативная масса, декоративность культуры. В выборе правильной даты непременно учитываются рекомендации составителей лунного календаря. Важное значение имеют особенности климата, долгосрочный прогноз погоды на конкретный период. Сорт, его характеристики, указанные оригинатором на упаковке с семенами, тоже необходимо учитывать.