Как самостоятельно узнать породу кошек

Кошка — одно из самых популярных домашних животных. На данный момент в мире существует более 200 официально признанных пород, они определяются специальными стандартами. Как узнать породу кошки, разберем далее.

Происхождение пород кошек

Кошка стала компаньоном человека в Древней Месопотамии и Египте около 10000 лет назад. Предок всех наших квартирных любимцев — дикая степная кошка, которая защищала зернохранилища человека от мышей. Людям нравилось взаимовыгодное сотрудничество, и они приручили животное. Но фактически кошка не является одомашненным видом.

Сейчас в мире существует около 100 пород кошек (для сравнения, собак — около 500 пород). Выведение породы гораздо сложнее, чем у собак — кошачий фенотип очень стабильный и мало отличается от своего дикого предка. Поэтому многие фелинологи считают кошку полуодомашненным видом.

Некоторые породы имеют более устойчивые мутации, но большинство породистых кошек очень быстро, в рамках 1-2 поколений, переходят с домашнего модуса на полудикий. Обратите внимание на уличных животных: большинство из них имеют окрас и строение тела, очень похожие на дикую степную кошку, а охотничьи навыки хороши даже у домашних породистых кошек.

Происхождение пород кошек — это результат кропотливой работы, которая называется селекционным разведением. Селекционеры специально отбирают котят с необходимыми признаками, но в некоторых случаях порода может возникнуть на основе случайных мутаций, либо скрещивании породистого животного с диким. Пример такой породы — бенгальская кошка.

Селекционным отбором человечество занималось с давних времён, существует даже ряд древних аборигенных пород, например, сибирская, ангорская, русская голубая, курильский бобтейл, тайская и другие.

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Стандарты, по которым определяют породу кошки

Чтобы понять, как узнать породу кошки, нужно знать специфические характеристики: окрас и длину шерсти, телосложение, цвет, форму и расположение глаз, форму ушей, длину и ширину морды.

Породы кошек разделяют на несколько крупных типов с характерными признаками. По телосложению выделяют:

Восточный тип (oriental). Тонкие лапы, клиновидная вытянутая морда, крупные уши, длинный тонкий хвост. Яркие представители этого типа — сиамская, ориентальная, корниш-рекс. Foreign или иностранный тип. Кошки, похожие на восточных, но у них более спортивная, развитая мускулатура. Абиссинская, русская голубая — типичные примеры. Cobby — коренастые породы. У этих кошек квадратное тело на мощных лапах, короткая шея и хвост, круглая голова. Главный представитель — персидская кошка. Substantial или тяжёлый тип. Обратите внимание на типичных представителей этого типа — мейн-кун, сибирская и норвежская лесная. Это самые крупные по телосложению животные — от 5 кг и более. Их фигура массивная, голова большая. Эти кошки похожи на диких.

Следующая характеристика, по которой определяют тип породы, это шерсть. Чтобы узнать породу кошки, обратите внимание на структуру шерсти и её длину. Различают типы шерсти: длинная прямая (например, у персидской), длинная вьющаяся (лаперма), жёсткая вьющаяся (американская длинношерстная кошка), короткая вьющаяся (корниш-рекс), короткая прямая (британская короткошерстная), отсутствие покровного волоса (канадский и донской сфинксы).

Признак, по которому можно относительно определить породу кошки, — окрас шерсти. Некоторые варианты могут быть применимы только к одной породе, а некоторые к нескольким. Различают несколько типов окраса:

Колор-пойнт — тёмная маска на мордочке, тёмные лапки и хвост. Типичный окрас для сиамской, тайской и невской маскарадной кошки.

Голубой — плотный серый мех с голубым отливом. Встречается у многих пород, но более характерен для русской голубой и британской короткошерстной кошек.

Песочный — мех с рыжеватым отливом. Яркий представитель — абиссинская кошка.

Табби. Существует в вариациях рисунка в виде полосок или пятен. Полосатый вариант встречается, например, у британской короткошерстной кошки, а пятнистый — у бенгальской.

Как узнать породу кошки по хвосту? Тут всё просто: есть кошки с длинным хвостом, с коротким, с очень коротким и вообще бесхвостые. Есть различия по форме ушей (прямые, загнутые) и глаз (круглые, овальные).

Чтобы узнать породу кошки, нужно внимательно изучить стандарты. Это можно сделать в породном клубе, на специальных сайтах бесплатно по фото, у ветеринарного врача очно или онлайн.

Какая кошка считается породистой

Породистым считается животное, которое имеет документы, подтверждающие происхождение. В основном это родословная, в которой указана информация о предках до четвертого колена с их полными характеристиками (кличка, титулы, заводчик, окрас). В некоторых случаях документом признаётся метрика с актировкой — оценкой породных качеств сертифицированным фелинологом.

Требования к заводчику при оценке помета котят:

Регистрация в системе WCF.

Наличие полной родословной родителей помета.

Полный пакет медицинских документов (анализы, прививки, ветеринарные паспорта) родителей и помета.

Допуск к вязке родителей котят из породного клуба (участники выставки, возраст не младше 10 месяцев и не старше 7 лет).

Возраст котят от 2 месяцев.

По результатам оценки котята получают племенное свидетельство или метрику, которые в 3 месяца обменивают на родословную. Бывают случаи, когда котята не прошли оценку, хотя их родители чистопородные. Документы на таких котят не выдают, они теряют право на участие в выставках и разведении. Подтвердить чистоту породы можно в породном клубе, который имеет регистрацию в системе WCF.

Вышеизложенная информация очень важна для ответа на вопрос, как узнать породу кошки и её чистоту, ведь многие заводчики подделывают документы, не имея лицензии и допуска к вязке. При покупке котёнка, который планируется к участию на выставках и официальному разведению, обратите внимание на документы: чистота породы подтверждается только родословной или метрикой актировки помета. Ветеринарный паспорт с указанием породы не является документом, который доказывает чистопородность.

Породистых котят в специализированной классификации разделяют на три класса. Разница между ними в стоимости котёнка и его праве на участие в племенной работе:

Самый бюджетный из породистых — пет-класс. Такие котята имеют породный брак небольшого уровня, по причине которого животное не имеет права к разведению. По правилам породных клубов котята пет-класса должны быть стерилизованы до первой течки. Их можно приобретать только в качестве домашних питомцев, в метрике будет печать «без племенного разведения». В случае нарушения правила продать котят от такого животного как чистопородных официально невозможно. Котята брид-класса соответствуют породным стандартам, могут принести в породу хорошие гены. Их стоимость уже значительно выше. Самые дорогие породистые котята — шоу-класс, эталон породы. Они приобретаются для серьёзной международной выставочной и племенной работы.

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Организации, которые регистрируют породы кошек

Специальное выведение пород этих животных началось в XIX веке. Первый реестр был введён Национальным клубом кошек в Англии в 1887 году, который объединился с несколькими другими клубами любителей кошек в 1910 году в Совет управляющих Cat Fancy (GCCF) — официальную организацию, которая устанавливала характеристики стандарта пород и их регистрацию. В Америке возникли две подобные организации: в 1906 году Американская ассоциация кошек (АСА) и в 1908 году Ассоциация любителей кошек (CFA).

В дальнейшем в мире появилось много других реестров кошек, которые имеют разный статус регистрации пород. Некоторые из них международные, а другие имеют статус национальных реестров в конкретной стране. При этом существует ряд независимых реестров, которые признают или не признают основные.

Регистрация породы разрешается в нескольких организациях, которые входят во Всемирный фелинологический Конгресс (WCC), который занимается законодательством относительно кошек, утверждением выставок и координацией реестров пород.

На данный момент самыми крупными международными организациями считаются Международная фелинологическая организация (FIFe), базирующаяся в Бельгии, и Международная Ассоциация кошек (TICA), чья база находится в США. В России главный реестр кошек — Российское фелинологическое общество (РФО).

Признание породы отличается по нескольким уровням:

Полный — порода имеет право соревноваться в выставках реестра и получать чемпионские титулы.

Предварительный (экспериментальный) — порода находится в стадии разработки или признания.

Только выставочный — новый признак, который участвует в выставках для привлечения внимания селекционеров.

Только регистрационный — порода может быть зарегистрирована, но не имеет права на выставочную деятельность и чемпионские титулы.

Регистрация всеми существующими международными реестрами возможна, если:

порода является генетически здоровой;

соответствует стандарту, который предложил разработчик породы;

значительно отличается от существующих пород в реестре;

заводчик придерживается стандартов этики в разведении.

Итоги

Если вы заинтересованы в приобретении котёнка как качественного представителя породы, обязательно проверяйте общий вид животного по характерным признакам породы и его документы. Приобрести породистого котёнка можно на специализированных крупных выставках кошек, в породном клубе и у качественных заводчиков. Породистые котята иногда встречаются и в приютах для животных.