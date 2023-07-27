Как сделать мушек для рыбалки

Мушки — это искусственные приманки, имитирующие разных жучков и насекомых, которые населяют водоемы и являются любимым лакомством разных видов рыб. Такие уловистые наживки для рыбалки можно купить, но качественные модели стоят дорого, поэтому многие рыболовы делают их своими руками.

Преимущества и недостатки мушек

Если сравнивать мушки с другими синтетическими приманками, то они обладают рядом преимуществ. Они не только надежные и долговечные, но и подходят для ловли разных видов рыб, то есть универсальны. При этом сделать такую наживку для рыбалки можно своими руками.

Многие рыболовы отмечают, что самостоятельно изготовленные мушки более качественные. Конечно, можно купить приманки от известных производителей, они уловистые, но дорогие. Поэтому рыболовы предпочитают не тратиться на мушки низкого качества, а делают их своими руками. Тем более что для их изготовления нужны самые простые материалы, здесь главное — творческий подход, желание и усидчивость.

К недостаткам относят то, что вязание требует немало времени. На первый взгляд может показаться, что все очень просто, но на самом деле вязание — это труд. Конечно, процесс ответственный, но интересный, как и сама рыбалка.

Виды мушек

Искусственные мушки универсальны, на них можно ловить как хищников, так и мирную рыбу. Они бывают разных видов и могут различаться по размерам, цвету, плавучести и материалам, которые используют в их изготовлении. И в наборе лучше иметь сразу несколько разновидностей мушек, ведь их выбор будет зависеть от особенностей водоема и желаемого трофея.

Мокрые

Мушка с тонким тельцем, хвостом и ножками на вид напоминает насекомое, которое тонет в водоеме. Такая наживка плавно опускается в толще воды и тем самым привлекает такие виды рыб, как форель, плотва, окунь, красноперка и т. д.

Мокрая мушка подходит для рыбалки в течение всего теплого сезона. С ней обычно используют плавающий шнур с поводками и лесками. В ее изготовлении важно проработать все детали, чтобы мушка максимально была приближена к оригиналу: перед тем как атаковать приманку, рыба будет ее тщательно изучать и любой «подвох» сразу ее отпугнет.

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Сухая

Приманка, имитирующая мух, стрекоз, ос, гусениц и взрослых особей других насекомых, которые случайно оказались в водоеме. Мушка называется сухой, т. к. она должна находиться на поверхности воды. Для ее изготовления важно подобрать плавучие материалы.

Для лучшей уловистости мушку обрабатывают специальными спреями, на такую наживку хорошо клюет красноперка, голавль, уклейка, форель и язь. Стоит отметить, что поклевка на сухую мушку более зрелищна, ведь все происходит на глазах у рыбака.

Нимфы

Мушка с имитацией личинки водных или летающих насекомых. Такая наживка уловиста в течение всего сезона открытой воды, в основном рыболовы используют ее для ловли хариуса, форели, окуня, голавля и плотвы. Для хорошего улова мушка должна как можно убедительнее имитировать насекомое.

Стример

Изготовление этой мушки требует особого опыта, т. к. она должна быть идентична мальку рыбы, на которого охотятся хищники. Приманка относится к тонущему виду, ее размер не должен превышать 15 см, а в оснащении присутствовать 1 или 2 крючка.

Мушка может подаваться в разных слоях воды, все зависит от условий ловли. А степень плавучести подлеска и шнура подбирают в зависимости от глубины водоема.

Эмерджер

Особая мушка, напоминающая насекомых, которые проходят стадию преображения куколки в уже взрослых особей. Приманку относят к нахлыстовым видам. Как правило, ее используют весной в ловле таких видов рыб, как красноперка, уклейка, форель, хариус и голавль.

При ужении здесь важна подачи наживки. Чтобы заинтересовать рыбу, приманка должна вести себя так, как двигаются насекомые при выходе из куколки.

Окуневые

Яркие, побуждающего окраса мушки могут имитировать как разных насекомых, так и малька. Для их изготовления используют разноцветные материалы, в том числе бусины, монтажные и синтетические нити.

Такие мушки эффективны и для подледного улова, если привязать их на короткий поводок в 10-15 см выше вертикальной блесны.

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Фэнтези

Приманка, которая не напоминает никакое насекомое, но при этом имеет необычный внешний вид и при проводке отличается нестандартным поведением. Именно своей яркостью и особенностью проводки такие мушки и привлекают рыб. Как правило, их используют для ловли красноперки, язя, голавля и окуня.

Мушка-блесна

Приманка, которая идеально подходит для ловли щуки, голавля, красноперки, жереха и других видов рыб на спиннинг. Мушка включает яркое тело, которое вяжут на крючке, и лепесток, как у вращающегося вида блесны. При этом можно вязать мушку не только на одинарный, но и даже на тройной крючок.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать мушки, понадобятся инструменты и материалы, большинство из которых уже имеются у настоящего рыболова:

крючки — здесь лучше использовать специальные для вязания, но подойдут и обычные, только для сухих мушек они должны быть из тонкой проволоки, а для других видов — из более толстой;

перышки птичьи, в основном берут перья петуха или фазана;

шерсть — как правило, козы или оленя;

люрекс;

нить для вязания (монтажная);

даббинг;

лак, обязательно водостойкий;

клей, люрекс, пенополиуретан.

Для мушки стоит подобрать такой крючок, который обеспечит ей правильное положение в воде. Например, для эмерджера и нимфы крючки должны быть нахлыстовыми и иметь изогнутую форму.

Даббинг нужен, чтобы сделать тело мушки, а вот для крепления элемента на крючок понадобится специальная нить для вязания (монтажная), цвет которой будет зависеть от самой приманки. Люрекс — это дополнительный материал, как правило, его назначение заключается в имитации оригинальной приманки.

Для вязания нужно подготовить и набор инструментов: пинцет, маленькие ножницы, ступку для меха, приспособление для привязки крючка, держатель для бобин, тиски для вязания, зажим для перышек, инструмент для продевания нитей и даббинговую иглу.

Процесс изготовления сухой мушки

Сделать сухую мушку, которая будет напоминать муху или слепня, не так сложно. Пошаговая инструкция:

На цевье крючка наматываем черную монтажную нить, около ушка фиксируем гантельные глазки. Полиуретановую полоску черного цвета заматываем у загиба крючка к основной его части, а после возвращаемся с нитью к ушку. Тело мушки делаем из даббинга. Делаем перегиб полосой полиуретана и закрепляем ее в том месте, где заканчиваются витки даббинга. По центру будущей мушки закрепляем одинарным перехлестом двух концов еще одну маленькую полиуретановую полоску, а после ее отгибаем. На основную часть крючка до гантельных глазок накручиваем даббинг, а затем к телу крепим рафии, которые будут имитировать крылья насекомого. Подрезаем рафии так, чтобы крылышки приняли натуральный вид, рядом с полиуретановой полоской фиксируем бородки пера, которые нитью отводим назад. Грудку делаем из даббинга, прикрываем ее черным полиуретаном и фиксируем у гальки вязальной нитью. Делаем головку мушки из монтажной пены, промазываем ее клеем. Головную часть приманки покрываем тонким слоем лака.

Вязание нахлыстовых и спиннинговых мушек

Изготовление спиннинговых и нахлыстовых мушек — это классический способ вязания, который состоит из нескольких этапов:

Возле ушка крючка делаем несколько оборотов нитью для вязания, завязываем на узелок. Даббинг также наматываем на крючок и уже на нем формируем сегменты будущей приманки, например, мухи. Тело делаем из меха, а хвостовую часть — из перышек, крепим хвост вязальной нитью. Элементы, которые будут имитировать волоски и ножки насекомого, наматываем к телу. Крылышки из перьев также фиксируем к будущей мушке с помощью нити для вязания. Из ниточек на ушке крючка делаем голову и пропитываем клеем, а после промазываем прозрачным лаком (обязательно водостойким).

Если рассматривать этапы процесса более подробно, они будут зависеть от особенностей конструкции выбранной приманки.

Стример своими руками

Процесс изготовления простого стримера не потребует большого опыта, сделать такую мушку может даже самый неопытный рыболов:

Пучок натуральной шерсти или синтетической пряжи длиной около 20 см прикладываем к крючку так, чтобы его центральная точка оказалась возле ушка. Нитью для вязания крепим пучок возле ушка и в сторону загиба складываем его пополам. Головку делаем из такой же нити, покрываем лаком или эпоксидной смолой.

Несмотря на простоту такой наживки, ее можно применить для вылова щуки на глубине до 2 м, главное — вести приманку проводкой рывками.

Есть еще один способ вязания стримера для ловли рыбы, которая предпочитает прятаться в растительности. Здесь используются обычные крючки, но опытные рыболовы советуют приобрести специальные с защитой от зацепов.

Как сделать:

К основной части крючка наматываем люрексную полоску длиной около 5 см. Иглой или любым другим острым предметом распушаем люрекс и поверх него крепим петушиное перо. Можно взять разноцветные шерстинки, но не больше пяти. Лаком фиксируем нити и распушаем шерстинки.

Такой стример также называют щучьим, но он подходит и для окуня, если привязать к приманке груз. Кроме того, такая мушка особенно эффективна для хищных рыб в осенний сезон.

В интернете немало видео, благодаря которым можно узнать, как сделать разные виды мушек для рыбалки. Опытные рыболовы советуют не браться за сложные модели, а освоить самые простые техники, которые со временем можно усовершенствовать. Кроме того, важно иметь все необходимые материалы, инструменты и позаботиться о хорошем освещении.

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