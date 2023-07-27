Как лечить экзему у кошек, первые симптомы болезни

Экзема у домашних кошек — распространенное кожное заболевание, характеризующееся неукротимым зудом. Особенно тяжело болезнь протекает у животных, имеющих длинную шерсть. Хозяину такого питомца надо обязательно при первых же признаках патологии обратиться к ветеринарному врачу и запастись терпением для длительного лечения своего любимца.

Виды экземы

Специалисты выделяют три вида экземы у животных:

Травматическая. Появляется из-за ношения тесного ошейника, плохого ухода за кошками, наличия у них кровососущих паразитов. Невропатическая. Основные причины — генетические нарушения, стрессы. Иногда — врожденная патология. Рефлекторная. Провоцируется укусами блох, аллергическими реакциями, заболеваниями внутренних органов.

В зависимости от характера высыпаний экзема бывает двух видов:

Сухая. Болезнь хроническая, постоянно происходят рецидивы. Эпидермис воспаляется, превращаясь в отрубевидную шелушащуюся поверхность. Часто причиной становится слишком сухой воздух. Мокнущая. Болезнь в этом случае носит острый характер, протекает тяжело, излечивается плохо. На коже образуются пузырьки, которые при расчесывании кошкой превращаются в мокнущий расползающийся очаг, доставляющий питомцу невыносимые страдания.

Правильный диагноз поставить самостоятельно сложно. Поэтому при обнаружении одного из признаков тяжелого недуга надо немедленно обратиться в ветеринарную лечебницу, где будет назначено эффективное лечение.

Симптомы заболевания

Наиболее часто экзема бывает у молодых кошек, которым исполнилось 1,5 года (или чуть больше/меньше) — фото 1.

Характерные симптомы:

Сильный зуд. Животное постоянно пытается расчесать зудящий участок кожи, кусает его, грызет. Питомец становится раздражительным, агрессивным. Появляется слабость. На воспаленном участке кожи наблюдается повышение температуры, высыпание пузырьков. Появляются мокнущие раны, зуд не прекращается. На месте очага наблюдается облысение.

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Причины

К наиболее распространенным причинам относятся:

аллергическая реакция;

бактериальные, грибковые инфекции;

наличие паразитов — блох, глистов;

болезни мочевыделительной системы;

стрессы;

неправильное питание;

болезни внутренних органов;

ослабленный иммунитет питомца;

неправильный уход за шерстью.

Очень важно, чтобы владелец кота внимательно следил за правильным содержанием, питанием любимца, его поведением. При обнаружении каких-либо изменений состояния животного нужно своевременно обращаться к ветеринарному врачу.

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Диагностика

Чтобы установить причины появления экземы, проводят лабораторные исследования крови, печени, почек. Самолечение может затруднить проведение диагностики. Самостоятельное применение каких-либо препаратов может немного улучшить самочувствие и тем самым смазать клиническую картину. Поэтому без консультации ветеринарного врача не надо предпринимать никаких действий.

Лечение

После установления у кошки причин заболевания экземой ветврач назначает лечение. Надо быть готовым к тому, что оно будет длительным. До получения результатов анализа выстригают у кошки шерсть, чтобы можно было обрабатывать место поражения наружными средствами.

Традиционная медицина

У кошек медикаментозная терапия экземы включает в себя следующие препараты:

Если у кошки мокнущая экзема, применяют антисептики (Мирамистин, Хлоргексидин), вяжущие средства (Ривантол, Нитрат серебра). Отлично помогает мазь ЯМ-БК. Она имеет специфический запах, но зато заживление экземы начинается с первого применения.

Если экзема сухая, применяют средства увлажняющие (детский крем, вазелин), чтобы размягчить очаг воспаления, не допустить трещин, шелушения. Заживление ран ускоряют мази Левомеколь, Вединол. Чтобы любимица не слизывала лечебные мази, необходимо ей на шею надевать Елизаветинский воротник.

При острой форме течения болезни применяют стероидные противовоспалительные препараты.

Зуд снимают успокаивающими и анальгезирующими средствами. Очень эффективная мазь Стопзуд.

Опасность проявления аллергии устраняют антигистаминными препаратами.

От полученных стрессов кошку избавляют транквилизаторами, седативными средствами.

Детоксикацию организма проводят препаратами тиосульфата и хлорида натрия в капельницах.

В тяжелых случаях назначают гормональные средства. Прием этих препаратов может иметь серьезные побочные эффекты. Категорически нельзя изменять дозировку, назначенную врачом.

Для укрепления иммунитета и нервной системы применяют витаминотерапию, иммуностимуляторы.

Обязательное условие лечения — соблюдение диеты.

Щетинин О. П., ветеринарный врач: «Чтобы не было рецидивов, необходимо лечить сопутствующие заболевания. Иначе не будет стойкого эффекта. При грибковой инфекции необходимы противогрибковые средства. Бактериальная лечится антибиотиками. Микрофлору ЖКТ восстанавливают ферментными, пробиотическими препаратами».

Продолжительность лечения, в зависимости от вида патологии, может длиться несколько месяцев.

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Народное лечение

Владельцам пушистиков важно знать, чем у кошек можно лечить экзему одновременно с основной терапией. Дополнительно к медикаментозному лечению можно применять народные средства (предварительно посоветовавшись с ветеринарным врачом).

Народное лечение — это наружное применение мазей и отваров, среди них:

Отвары мальвы, дубовой коры имеют вяжущее свойство.

Настои сенной трухи, аптечной ромашки дезинфицируют кожу.

Зверобойное масло активно регенерирует поврежденные клетки эпидермы. Применяется при лечении сухой экземы.

На очаги заражения делают компрессы кашицей из ягод земляники.

Соки чистотела и алоэ заживляют раневую поверхность.

Перед использованием перечисленных средств надо убедиться, нет ли у питомца на них аллергии. Для этого необходимо капнуть немного настоя/мази на кожу.

Некоторые народные средства (в частности, деготь или препараты с его содержанием) могут быть смертельно опасными для питомца. Поэтому во время диагностики обязательно нужно проконсультироваться с врачом по вопросам применения народных средств.

Содержание и гигиена животного

Основные рекомендации по уходу во время лечения:

Шерсть в месте нахождения очага заражения надо выбрить/состричь. Место обитания больного питомца (особенно спальное место) следует ежедневно тщательно убирать. Следить, чтобы не было сквозняков. Минимизировать стрессовые ситуации. Следует изменить рацион. В еду необходимо добавлять прописанные ветврачом витамины. Кормить гипоаллергенными кормами. Любителя погулять на улице надо до выздоровления посадить на карантин.

Завершив лечение питомца, следует продолжать контролировать состояние его здоровья, чтобы не получить рецидив тяжелого недуга. Заметив малейший признак заболевания, надо срочно обратиться в ветеринарную лечебницу.

Профилактика

Для предотвращения экземы у пушистого любимца рекомендуется придерживаться следующих правил:

Ошейник выбирать только натуральный. Синтетика может быть аллергенной. Аксессуар должен быть свободным: между ним и шеей питомца надо оставлять пространство толщиной с человеческий палец. Регулярно обрабатывать животное от кожных паразитов, проводить своевременную дегельминтизацию. На прогулку в знойную или морозную погоду выпускать любимца не надо, особенно если он лысой породы. Все медикаменты, химикаты, косметику хранить в недоступных для животного местах. Своевременно проводить вакцинацию. Регулярно проходить профилактические осмотры. Следить за гигиеной животного, за состоянием его шерсти. При необходимости купать.

Итоги