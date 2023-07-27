Новый год — не просто большое шумное застолье среди родных и близких, праздник подразумевает и создание отличного настроения. Нередко во время готовки различных блюд праздничный настрой от усталости теряется. Чтобы его поддерживать на должном уровне, необходимо сделать так, чтобы каждая деталь дома окунала в сказку. Поэтому люди интересуются, как украсить квартиру на Новый год 2023 своими руками.

Современные идеи, как украсить дом в Новый год своими руками

Новый год — один из главных праздников, и все подходят к украшению жилья по-своему. Кто-то предпочитает достать старые игрушки и окунуться в атмосферу детства. А кто-то следует новым веяниям и выбирает дизайнерские решения.

Главная задача декора — создать праздничное настроение. С этим прекрасно справятся давно всем известные предметы:

свечи;

поделки из бумаги (снежинки, фигурки, гирлянды);

елочные игрушки;

веточки, венки;

гирлянды с лампочками;

украшения из дерева, картона, ткани, винных пробок;

декоративные подушки и пледы.

Можно использовать подручные материалы, вовсе не обязательно тратиться в дорогих магазинах игрушек. К примеру, в ход могут пойти простые апельсины с вырезанными рисунками на кожуре или поделки из палочек корицы и имбирных пряников. Получается декор в эко-стиле, который приближает к природе и делает помещение более теплым и уютным.

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Свечи

Свечами можно украсить праздничный стол, поставить их на декоративный камин или свободные полочки. Важно проследить, чтобы рядом не оказалось никаких легковоспламеняющихся предметов, чтобы свечи были хорошо закреплены и их не достали дети или домашние питомцы.

Современные магазины предлагают на выбор свечные изделия разных цветов и форм. Есть классические конусообразные варианты, интересные модели из вощины или в виде забавных фигурок. Каждый подберет то, что соответствует его характеру и видению праздника. А если у этого элемента будут еще оригинальные подсвечники — считай, к Новому году готов.

Один из модных сейчас вариантов подсвечников можно сделать своими руками из простого бокала на длинной ножке. Достаточно перевернуть его и установить сверху приплюснутые свечи. Внутрь бокала можно положить маленькие елочные игрушки или мишуру.

Не теряют популярности и свечи в стаканах. Они более безопасны, потому что закрыты со всех сторон. Бокалы можно закрасить разными рисунками, сделав из них оригинальные «абажуры», тогда созданные фигурки будут отсвечивать на стены и мебель, создавая атмосферу волшебства.

Красиво будут смотреться даже простые белые свечки, приобретенные в бытовом отделе. А подставку для них можно оформить самостоятельно. Например, выбрать спил любого размера, обработать его необходимыми материалами, чтобы обезопасить от возгорания. Приклеить несколько новогодних игрушек и поставить несколько свечей, как вариант — украсить еловыми веточками и установить в центре баночку или стакан со свечой.

Съедобный декор

Праздничный стол — не просто место, где обирается семья на ужин. Это тоже один из элементов, который украшает дом в Новый год. Поэтому его декору и сервировке стоит уделить не меньше внимания, чем елке.

Здесь можно дать волю фантазии и разложить закуски в виде какой-нибудь фигуры — отлично впишется фигура елки. Стол, на котором колбасы, сыры, чипсы и другие виды закусок создают рисунок елки, всегда выигрышнее смотрится, чем то же самое, но по отдельным тарелкам.

Это же касается овощей и фруктов. Если умения и время позволяют, можно применить карвинг — фигурную нарезку. Такие вкусные украшения никого не оставят равнодушными.

В качестве декора хороши красиво упакованные сладости, орехи и сухофрукты.

Вазы

Не всегда есть место для большой ели в комнате. Тогда можно ограничиться красиво украшенной вазой с еловыми веточками внутри. Еще вариант — украсить саму вазу фрагментами еловых иголок, елочных игрушек, мандаринов и яблок.

Елка

На сегодняшний день украшение ели на Новый год — это отдельный вид искусства. Множество самых разных игрушек и других украшений продается в магазинах, от обилия красивого декора разбегаются глаза. Если раньше люди просто скупали стеклянные шарики и фигурки, навешивали гирлянды и дождик, то сейчас есть возможность оформить елку в любом существующем и несуществующем стиле, в любой цветовой гамме и на любой, даже самый придирчивый вкус.

Часто для украшения новогодней елки выбирают цвета наступающего года и оформляют дерево исключительно ими. Некоторым нравится, когда много игрушек, другим — напротив, хочется видеть свободные зеленые ветки. Третьи предпочтут присыпать ель искусственным снегом и добавить несколько бантиков и снежинок. Здесь не может быть неправильного выбора, все варианты хороши.

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Объемные композиции

В тренде сейчас тематические объемные украшения для дома. Если мало места, можно ограничиться только ими и несколькими веточками. Если места достаточно, они отлично дополнят праздничное дерево.

Оригинальный декор собирается своими руками или на заказ, в ход идут самые разные идеи. Можно ни в чем себя не ограничивать. К примеру, установить на подставке полумесяц в обрамлении еловых веток, рядом поставить статуэтки, игрушки, снежинки и т. д. Либо взять большую вазу и развернуть целый сюжет, сделав настоящий шедевр, в котором будут участвовать ветки, игрушки, фрукты, специи, орешки и т. д.

Венки

Рождественские венки пришли к нам из западных традиций, до этого было не принято украшать ими жилье. Но в последнее время все больше людей увлекаются идеей венков, заказывают их у дизайнеров, покупают в магазинах или делают самостоятельно.

Вовсе не обязательно праздничный венок должен быть из веток. Чтобы сделать его своими руками, понадобятся хороший клей и не тяжелые составные элементы. По традиции можно взять легко гнущиеся еловые ветви и дополнить их ягодками, игрушками, мандаринами, засушенными цветочками и лепесточками. А можно создать поделку, к примеру, из шишек, грецких орехов, коричных палочек, желудей, сухофруктов, ленточек, елочных игрушек и т. д.

Подвесные изделия

Декор не обязательно должен занимать полезное пространство. Его можно подвесить к потолку, камину, аркам и т. д. Среди покупных вариантов предлагаются различные оригинальные гирлянды, цветы, ветви, звезды и крупные и мелкие лампочки. Подобные украшения можно создать самостоятельно.

Празднично и интересно будут смотреться композиции из веток ели, оформленные в гирлянду. Для поделки могут потребоваться клей, пенопласт, проволока, каркас, картон и украшения. Кроме того, можно брать толстые нитки, мешковину, клетчатую ткань, жгуты.

Текстильные поделки

Тепло и уют в доме создает текстиль, он оживляет помещение, делает его приятным. Можно применять различные декоративные подушки, оформленные по своему вкусу, лоскутные пледы, варежки или носочки над камином или на стенах. Сюда же относится скатерть, которая может быть с новогодними рисунками.

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Топиарии

Новогодние топиарии — это, как правило, шарообразные поделки на ножке, которые крепятся в цветочном горшке или вазе. Подобные композиции станут отличным украшением и впишутся в любой дом и даже офис.

Сегодня взгляд на привычные вещи постоянно изменяется, и топиарии идут в ногу со временем. Их делают в виде елочек, остроконечных шапочек гномов или эльфов и т. д.

Бумажные композиции

Первое, что приходит в голову о бумажных новогодних украшениях, — это снежинки на окнах, которые практически все вырезали в детстве. Мода на них никуда не делась. Единственное, что изменилось — появилось множество видеоуроков и даже книг, которые учат вырезать самые разные красивые и необычные снежинки, плоские или объемные. Все зависит от терпения.

Ими можно украшать окна, стены, шторы, ковры, шкафы и т. д. Такие снежинки могут свисать с люстры, над аркой и с камина. Их можно наклеивать на любые стеклянные поверхности.

Елочные игрушки

Все привыкли, что елочные игрушки располагаются исключительно на новогоднем дереве. Но это правило соблюдать не обязательно. В 2023 году елочными игрушками можно декорировать весь дом, и при этом не нужно где-то их развешивать.

Для декора подойдут прозрачные вазы любого размера, стаканы и аквариумы. Нужно лишь заполнить их новогодними игрушками и разбавить безопасными лампочными гирляндами. Добавить к оформлению можно еловые ветки, грецкие орехи, палочки корицы, шишки, дождик.

Какие стили украшения дома на Новый год можно выбрать

Планируя, как украсить квартиру на Новый год 2023 своими руками, вовсе не обязательно придерживаться определенного стиля в декоре жилья. Но, если хочется украсить комнаты в соответствии с какими-то традициями, можно рассмотреть некоторые универсальные варианты.

Скандинавский

Суть скандинавского стиля в преобладании холодных тонов с вкраплениями нескольких ярких акцентов. Обычно это деревянная мебель с минимальной обработкой, натуральные материалы во всем, в том числе в декоре, сдержанность и отсутствие вычурности.

Альбина Жукова, дизайнер интерьеров: «В скандинавском стиле в квартире не будет разноцветных пестрых украшений и гирлянд. Доминирующими цветами станут белый и серебристый. Можно установить белую ель, навесить на нее серебристые гирлянды, игрушки из пряжи, шишек и дерева. Дополнят интерьер деревянные подставки, вазы, декор из сухих веток, венков и свечей. Олени пусть будут частью одежды, появятся в виде вышивки на текстиле или встанут фигурками под елкой и на полках».

Советский

Специально для тех, в ком играет ностальгия. Необходимо собрать все, что напоминает о том времени, — стеклянные игрушки, давно валяющиеся в коробке, старые открытки, тяжелая посуда из хрусталя и керамики.

Если хочется, можно развесить на стенах советские плакаты. Под елку обязательно поставить пластмассовых Деда мороза и Снегурочку, украсить окна бумажными снежинками, повсюду повесить серпантин. Если есть радиола, она тоже станет элементом декора.

На столе в каждой семье обязательно стояли «Сельдь под шубой», «Мимоза» и зимний салат. Кому по вкусу «эта ваша заливная рыба», пусть она появится в центре праздничного стола.

Кантри

Более теплый, чем скандинавский, но также основывается на натуральных материалах. В нем больше красок и «нарядности». Кантри воплощает простоту и уют деревенского дома.

При оформлении жилища нужно постараться как можно больше предметов сделать своими руками: бумажные снежинки и гирлянды, вязаные игрушки, поделки из дерева. В декоре могут участвовать фрукты, ягоды, пряники и конфеты, корица и апельсиновые дольки. Хвойные веточки и шишки располагаются по всему дому.

Как создать по-настоящему праздничную атмосферу в Новом году 2023

В создании праздничной атмосферы в доме важно учитывать все: елку, купленные или сделанные украшения, настроение домочадцев, какие эмоции вкладываются в это.

Важно не просто проявить креативность в декоре, а попытаться собрать за одним занятием всю семью, особенно детей. Если дети маленькие, пусть они занимаются каким-нибудь легким интересным делом под пристальным присмотром родителей. А детям постарше можно дать свободу действий. Пусть все проявят фантазию и выразят свое видение волшебного.

Совместное украшение дома подарит семье много радостных минут, настроит на праздник и объединит всех. Для детей это будет интересная игра и погружение в сказку, которую они сами могут создать.

Итоги

Идей, как украсить квартиру на Новый год 2023 своими руками, на самом деле очень много. В магазинах можно легко отыскать различные детали для декора, некоторые продаются готовыми наборами. Если дать волю фантазии, она позволит воплотить в жизнь самые оригинальные задумки. Тогда атмосфера праздника заполнит жилище, а гости поразятся индивидуальному подходу. Если фантазии нужно раскачаться, в интернете найдется множество фото готовых решений и новинок, на которые можно опереться.