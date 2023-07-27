Интересные гадания на Новый 2023 год

Новогодние праздники — самые ожидаемые и продолжительные в году. Это время ожидания чудес и волшебных изменений. Эти дни обладают особенной энергетикой. С давних времен магическую атмосферу используют, чтобы добиться исполнения заветных желаний, узнать, что ожидает в будущем. Считается, что гадание на Новый год 2023 на суженого, на будущее, на желание, на бумажках будет самым правдивым, если использовать бой курантов и чудесную дюжину для получения необходимых сведений, предсказаний и пророчеств. Есть и другие способы погадать — как старинные, так и новые.

Магический праздник

В истории отмечены цивилизации с самыми разными верованиями и приоритетами, летоисчислением, календарями, датами окончания старого года и начала нового. Самым распространенным методом отсчета были переходные периоды — время закладки урожая или его получения. Исторические трансформации, вытеснение язычества изменили это обыкновение:

1 января стало датой празднования Нового года еще в Священной Римской империи. Подход постепенно распространился на страны Европы, его позаимствовала и Россия.

Ранее христиане использовали мартовскую или благовещенскую систему отсчета, относительно новая была заимствована у эллинистического Египта.

Январь (тогда 11-й месяц) назван в честь двуликого бога Януса. Считалось, что эта его особенность позволяет одновременно смотреть и в сторону выхода, и на вход.

1 января стало началом нового года еще и по причине вступления консулов Великой империи в должность именно в эту дату.

Введение григорианского календаря не повлияло на даты, хотя его принятие ставило целью уточнение и учет космических явлений, не отраженных в юлианском исчислении.

Символизм и магическая аура времени наступления первого дня года объясняются по-разному: тысячелетними традициями празднования, особенностью второго зимнего месяца, посвященного Янусу, облик которого прослеживается задолго до Древней Греции, языческими представлениями. В США 31 декабря — это День шампанского, во всем мире — День троп, усыпанных конфетти и блестками, а где-то и Несчастливый день. Последнее название вовсе не означает, что человек не может избавиться от неудач уходящего года.

Д. Асланова, потомственная гадалка, таролог: «Если правильно организовать гадание на Новый год 2023 на суженого (на будущее, на желание, на бумажках), можно устранить препятствия, убрать с дальнейшего пути негативные явления, начать с удачи уже в первый день января. Этому поможет особенная магия новогодней бессонной ночи. Незнание традиций и обрядов не станет помехой в век цифровых технологий: есть возможность обратиться к онлайн-гаданиям, проконсультироваться бесплатно на специальном сайте. Все применяемые методы можно условно поделить на карточные, простые и веселые для гостей, для собственного исполнения желаний и получения знаний о будущем».

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Развлечения и магия

Гостеприимные хозяева, у которых собирается компания на празднование Нового года, могут использовать волшебную атмосферу и добавить волнительных переживаний, приготовив заранее атрибуты для гадания:

Написать на бумажках желания, завернуть в конфетные фантики и развесить на украшенную елку. Снимая их с новогоднего дерева, гости разворачивают своеобразные украшения и читают свои предсказания.

Испечь новогодний пирог или печенье с пророчествами. В первом случае в каждый кусок разрезанной выпечки вкладывается миниатюрный вещественный символ, имеющий произвольное значение. Во втором — текст пишется на бумажке, человек расшифровывает загадочный смысл по своему разумению.

Традиционный метод узнать имя своей половинки — отправиться после застолья на мини-прогулку и спросить имя первого встреченного человека противоположного пола.

Для незамужних девушек на подносе, зак рытом полотенцем, кладут ломоть хлеба, рюмку, денежку, зеркальце и уголек. Вытянутый на ощупь предмет имеет свое значение: зеркало — в мужьях красавец, хлеб — трудолюбивый, уголек — бедный, рюмка — к мужу-пьянице, монета или банкнота — к достатку и благоденствию в браке.

Гадание на бумажках на Новый год 2023 можно провести по разным направлениям — на суженого, на будущее, на желание. Для этого нужно заранее написать записки с именами, пожеланиями или перспективами, перед сном положить их под подушку, а после пробуждения вытянуть одну из них наугад. Содержание и будет ответом на вопрос, заданный в магической атмосфере праздника.

Узнать о финансовых перспективах помогут денежные пирожки, в одном из которых заложена монетка. Того из гостей, кому достанется такая выпечка, ожидает прибыль и финансовый успех в новом временном периоде.

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Для собственных надобностей

Колода карт, новая, ни разу не использованная в игре — хороший спутник того, кто заинтересован в познании будущего. Для гадания нужно остаться в одиночестве, зажечь три свечи и составить из них равносторонний треугольник. Достать из колоды пять карт и внимательно изучить их в той последовательности, в которой они пришли. Это и будут перспективы на ближайшие 12 месяцев. Для тех, кто не знает тонкостей карточного гадания, есть другой способ: на карты из колоды наклеивают символы, имена или написанные желания. Обстановка и метод извлечения из колоды не меняются.

Есть и другие несложные способы гадания на Новый год 2023 — на суженого, на будущее, на желание, на бумажках, для одного человека. Популярные ритуалы:

Находясь в одиночестве в темной комнате и вглядываясь в зеркало, можно увидеть суженого.

Растопив свечу и вылив жидкий воск в холодную воду, растолковать символы по образовавшимся очертаниям.

Гадая на бумажках на желание, можно вытянуть три, а не одну. Первое исполнится гарантированно, для двух других придется постараться.

Снимая по три карты, ищут свою (бубновых короля и даму для неженатых). В этом случае имеют значение две карты, выпавшие рядом.

Держа в руках горящую новогоднюю свечу, произносят ключевые слова — здоровье, богатство, замужество и пр. Сбудется то, на чем огонек встрепенется и погаснет.

Можно подбрасывать монетку, загадав по желанию на орел и решку. Что выпадет кверху, то и сбудется.

Интересный метод гадания на картах — тузы в трех стопках. Новую колоду делят на три равные кучки, выбирают одну из них и смотрят на количество тузов. Идеальный расклад — все 4, но и 3 туза — тоже неплохо. Если два — верный признак, что со средствами будет туго, придется потрудиться на протяжении года. Один или и вовсе нет — в финансовом плане придется трудно.

Гадание без атрибутов

Старый, незаслуженно забытый способ подойдет любому человеку, только пришедшему с празднования Нового года. Достаточно просто мысленно задать перед сном вопрос о перспективах в будущем, а проснувшись — прислушаться к доносящимся звукам:

хорошие перспективы ожидают того, кто услышал смех, музыку, звон колоколов;

лай собаки — к встрече с другом, минимальному количеству врагов;

щебетание птиц — к добрым вестям;

если звуки с негативным подтекстом — крики о помощи, ссора, ругань — в новом году ожидаются трудности и неприятности.

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Погадать на будущее, да еще и незаметно, можно не только на Новый год, но и на Рождество. Для этого достаточно незаметно бросить маленький кусочек шоколада в бокал с шампанским и украдкой понаблюдать за его поведением в жидкости с пузырьками:

о стабильности говорит быстрое падение на дно;

постепенное, с вращением — к году, богатому событиями;

о большой удаче говорит плавание на поверхности;

движется по часовой стрелке — к достатку, а против нее — к бурной любви.

Современные методы наглядны, но копируют старые гадания. Назвав цифру и включив телеканал под этим номером, прислушиваются к содержанию звучащей песни. Так можно погадать на книге, наугад называя страницу и строчку, читая написанное автором произведения — и еще неизвестно, что интереснее.

Итоги

Волшебная атмосфера новогодней ночи — прекрасное время немного развлечься и заглянуть в будущее, обратившись к гаданиям: