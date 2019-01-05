Интересные идеи украшения комнаты на Рождество своими руками

Когда отгремели новогодние фейерверки и завершился главный, самый ожидаемый праздник, наступает пора для смены декораций в доме. Любители перемен задумываются над тем, как украсить комнату на Рождество своими руками, добавив новые декорации в место, где так приятно отдыхать и засыпать. Чтобы сделать интересные поделки, можно воспользоваться пошаговыми мастер-классами с фото и видео, обновив комнату до неузнаваемости.

Подсвечник в форме звезды

Если нет таланта к рисованию, можно скачать шаблон для поделки и вырезать по нему заготовку. Или увеличить картинку до желаемого размера и срисовать с экрана компьютера, обведя карандашом по контурам.

Потребуется:

картонная коробка;

клей (горячий и ПВА);

ножницы и простой карандаш;

гофрированная бумага — 40 см;

винные пробки — 19 шт.;

канцелярский нож;

свеча в стеклянном стакане;

сизаль — небольшой пакет;

акриловая краска (белая) и кисть;

блестки;

искусственные ветки;

шишки, орехи и другие природные материалы;

лента с любым рисунком или без него.

Ход работы:

Вырезаем звезду размером 20*20 см и полоски по длине лучей высотой 4 см. Собираем основу при помощи клеевого пистолета и даем полностью высохнуть.

Остатки картона фиксируем между собой и вкладываем в поделку, заполняя пустоты. Если в доме есть пенопласт, вырезаем из него заготовку и вставляем внутрь. Так звезда станет более плотной и не будет деформироваться.

Приклеиваем вторую заготовку, закрывая поделку.

Нижнюю часть звезды обклеиваем гофрированной бумагой. Заменить ее можно мешковиной или любой подходящей тканью.

Обрезаем излишки, оставив 2 см бумаги по краям.

Поднимаем гофру вверх, натягиваем и фиксируем при помощи клея.

Отмеряем полоску бумаги на 1-1,5 см шире боковой части звезды. Приклеиваем.

Подгибаем оставшиеся края на картон и аккуратно фиксируем клеем, чтобы не было видно места склеивания гофрированной бумаги.

Разрезаем винные пробки пополам при помощи канцелярского ножа. Приклеиваем на боковые части звезды горячим силиконом.

Закрепляем стакан со свечой посередине поделки.

Вынимаем сизаль длинными нитями и декорируем им края звезды, скрывая неровности при приклеивании пробок.

Разбираем искусственные ветки на отдельные части и приклеиваем поверх сизаля и под него.

Дополняем подсвечник шишками и другие природные материалы.

Приклеиваем поверх пробок ленту и прячем края в стыки между ними.

Прокрашиваем природные элементы белой краской и оставляем полностью высохнуть.

Наносим на прокрашенные части клей ПВА и покрываем блестками.

В качестве природных материалов можно использовать срезы дерева, желуди, орехи и все, что получилось собрать осенью или приобрести в магазине для творчества. Также их легко заменить искусственными вариантами, которые продаются в свободном доступе.

Еловые ветви и машинки

Одной из самых модных идей того, как украсить комнату на Рождество, на территории европейских стран стали декорации с авто. Их используют для украшения подушек, стен и в качестве игрушек в зимней тематике.

Однако, их очень проблематично приобрести в России, поэтому стильные украшения можно сделать своими руками.

Потребуется:

пластиковая машинка;

красная, черная, серебристая акриловая краска;

кисти (тонкие и широкие);

искусственные ветки со снегом;

клей ПВА;

нить шпагата;

ножницы.

Ход работы:

Грунтуем машинку, перекрывая основной цвет черным. Стараемся также закрасить стекла и остальные детали автомобиля. Оставляем до полного высыхания. Красим корпус красным акрилом. Штрихи делаем неравномерными, позволяя черному проглядывать небольшими полосками. Набираем на тонкую кисть серебристый цвет и прокрашиваем фары, стекла, колесные диски и рисуем ручки на дверях. Смазываем корпус автоклеем и присыпаем снегом, который можно собрать с веток искусственной ветки. Отрезаем небольшую веточку и делаем из нее мини-елку. Для этого срезаем лишнюю хвою, уменьшая ее в объеме, если это необходимо. Обвязываем елку шпагатом, чтобы придать поделке реалистичность. Закрепляем на крыше. Использовать ретро-машинки можно в настольной композиции, чтобы украсить комнату на Рождество или подвесить на стену, шторы или еловые ветви.

Декорации под стеклом

Для того, чтобы сделать интересные европейские украшения, потребуются подсвечники из стекла или пластика и баночки под названием клош. Найти их можно в магазинах для творчества или тех, где продаются вещи в диапазоне от 50 до 200 рублей. Соединять детали можно и клеевым пистолетом, но такая поделка будет менее долговечна.

Потребуется:

клош;

подсвечники;

эпоксидный клей.

Ход работы:

Склеиваем блюдце от клоша с подсвечником эпоксидным клеем. Если хочется сделать ножку с колбой выше, соединяем два подсвечника между собой узкими частями. Дожидаемся, пока клей полностью высохнет и только затем приступаем к дальнейшему декорированию. Под стеклянные колпаки помещаем любой декор, который понравится. Это могут быть искусственный снег, природные материалы или елочные игрушки. Также можно использовать светодиодные свечи, банты из атласных лент, ягоды и многое другое. Начав творческий процесс, можно самостоятельно придумать новые варианты того, как украсить комнату на Рождество своими руками при помощи подручных материалов.

Домики с металлическим отливом

Такие интересные декорации изготавливаются из стали и продаются в интернет-магазинах по невероятным ценам. Долговечные и сказочно красивые домики занимают ведущее место в качестве украшений на Рождество. Но так как работать с металлом может не каждый, можно сделать имитацию при помощи обычных канцелярских материалов.

Потребуется:

картон;

канцелярский нож;

линейка и простой карандаш;

клеевой пистолет;

краска темно-серого и серебристого цвета;

кисточка;

гофрокартон и красный акрил.

Ход рабо​ты:

Скачиваем и переносим на картон шаблоны понравившихся домиков. Прикладываем линейку и вырезаем крупные детали канцелярским ножом, чтобы все края получились ровными. Аккуратно вырезаем маленькие окошки. Делаем их именно такими, чтобы не было видно свечу, которая после займет место внутри поделки. Сгибаем по линейке крышу и трубу. Чтобы придать домикам реалистичность, приклеиваем на крыши гофрокартон, окрашенный красным. Таким образом, получаем очень красивую черепицу. Склеиваем все стены горячим силиконом. Таким же образом закрепляем крышу и трубу. Собираем домик с пристройкой, а затем закрепляем сверху крышу, которую делаем из гофрированного картона. Грунтуем поделки темно-серым или черным. Даем полностью высохнуть. Покрываем акрилом с серебристым металлическим акрилом. Наносим его хаотичными мазками, чередуя менее и более закрашенные области. Таким образом, получим натуральный металлический отлив. Оставляем высыхать и затем располагаем в комнате в качестве декора. Настоящую свечу в такие домики ставить опасно, поэтому можно воспользоваться светодиодной. Или можно расположить их на подоконнике и поверхностях мебели, сделав настоящую деревню.



Придумать, как украсить комнату на Рождество своими руками, несложно. Главное, начать творить что-то самостоятельно, черпая идеи из современных каталогов, где представлены инновационные дизайнерские идеи и решения. При желании можно декорировать жилое помещение очень бюджетно и красиво.