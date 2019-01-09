Это подорожает в России с 1 января 2019 года
Казалось бы, Новый год – светлый и веселый праздник, но каждый год с 1 января в России дорожают какие-то продукты и услуги. Поэтому ежегодно вместо того, чтобы радоваться празднику, россияне переживают по поводу того, что подорожает в ближайшие месяцы. В этом году подорожание некоторых вещей связано с тем, что с 2019 года они должны проходить обязательную маркировку и сертификацию.
Алкоголь и сигареты
Итак, наш список дорожающих продуктов начинают табачные и алкогольные изделия. В 2018 году Минздрав высказался с предложением периодически увеличивать цены на алкоголь и сигареты. По мнению Минздрава, к 2019 году табачная продукция подорожает на 10%, а алкогольная – на 20%. Министерство финансов решило временно отклонить данное предложение, но это не значит, что подорожания ждать не стоит.
С 2019 года все табачные изделия должны будут проходить обязательную сертификацию, что, конечно же, повлияет на цены.
Бензин
Одно из главных мест в нашем списке занимает бензин. Его подорожание началось еще в 2018 году, что привело многих автолюбителей к негодованию. Правительство планирует произвести повышение цен на топливо в 3 этапа. 2 из них уже прошли в 2018 году. Третий этап планируется провести в 2019 году. Крайний срок – 1 января 2020 года.
Вероятнее всего цены на бензин не поднимутся выше, чем на 10%, однако, для владельцев авто это станет довольно существенным изменением.
Транспорт и коммунальные услуги
Вслед за подорожанием бензина с 1 января 2019 года в некоторых регионах России подорожает и транспорт. Представители правительства утверждают, что стараются сдерживать рост цен на общественный транспорт. Но несмотря на это во многих городах России цены на проездные билеты в метро, автобусах и троллейбусах продолжают подниматься.
Повышение цен на услуги ЖКХ в первом месяце года стало уже некой тенденцией, поэтому эксперты утверждают, что 2019 год не станет исключением. Возможно, цены поднимутся не сразу, а будет постепенно повышаться в период с января по июль.
Продукты питания
То, что с 1 января 2019 года в России подорожают продукты питания, коснется нас всех без исключения. Вот список основных продуктов, которых ждет подорожание в 2019 году:
- хлеб;
- кондитерские изделия;
- молочные продукты;
- сахар;
- мясо.
Рост цен на хлеб эксперты связывают с повышением стоимости муки и зерна, увеличением тарифов на их перевозки, а также с повышением цен на электроэнергию. К тому же с 2019 года планируется повышение НДС, что также скажется на стоимости продуктов питания. Таким образом, цена хлеба может подняться на 5-20%.
А также к тем продуктам, чья цена поднимется наиболее сильно, можно отнести мясо и сахар, так как еще в 2018 году цены на мясо рогатого скота поднялись на 20%, а на сахар, на 30%.
Ресторанные услуги
Повышение цен на продукты питания, коммунальные услуги, грузоперевозки непременно коснется и ресторанов. Если владельцы кафе и ресторанов не поднимут стоимость на услуги своего заведения, то это непременно приведет их к большим убыткам. Пока что точно не известно, насколько подорожают услуги в ресторанах, ведь это напрямую зависит от самого заведения и его поставщиков.
Бытовая техника
В первую очередь повышение цен на бытовую технику коснется импортных смартфонов. К слову, на них у населения России огромный спрос. Подорожание также не обойдет стороной телевизоры и ноутбуки. Однако этого факта россияне могут сильно не пугаться – цены поднимутся всего на 3-8%, в редких случаях – на 10%.
Мобильная связь
В связи с тем, что в 2018 году был принят закон Яровой, а также отменен национальный роуминг, на операторов сотовой связи легли еще большие расходы. Чтобы покрыть эти траты, многие операторы планируют в 2019 году повысить стоимость услуг сотовой связи и мобильного интернета.
К счастью, повышение стоимости тарифов не обещает быть больше чем на 5%.
Лекарственные препараты
Эксперты в сфере финансов утверждают, что повышение цен, вероятнее всего, коснется импортных лекарств. Препараты отечественных производителей если и подорожают, то не больше, чем на 10%.
Платная парковка в Москве
Чем больше на территории Москвы появлялось платных парковок, тем больше росло недовольство автолюбителей. А с 2019 года правительство Москвы планирует увеличить стоимость парковки, а количество дней, когда парковка бесплатная, наоборот, уменьшить. С Нового года парковка в центре столицы будет стоять больше 500 рублей за час.
Изделия с обязательной маркировкой
Недавно правительством было принято решения об обязательной сертификации и маркировке некоторых товаров. Это поможет добиться того, что на рынке продаж будет меньше некачественных товаров и контрафактов. Ранее такая практика уже распространялась на меховые изделия, которые с 2016 года подлежат обязательной маркировке. Из-за такого нововведения цены на шубы и дубленки из натурального меха в первые месяцы поднялась на 30-40%.
Продукты, которые будут подлежать маркировке в 2019 году, также в большей или меньшей степени увеличат свою стоимость. Но это того стоит – частично решенная проблема с контрафактами положительно повлияет на экономику страны.
Итак, вот полный перечень вещей, которые должны быть подвергнуты обязательной сертификации в 2019 году:
- все виды табачных изделий;
- парфюмерная продукция;
- техника, связанная с фото и видеосъемкой;
- мужская и женская одежда;
- верхняя одежда для детей и подростков;
- постельное белье и полотенца;
- некоторые виды обуви;
- шины для автомобилей.
Таким образом, подорожание вещей с 1 января 2019 года в России коснется каждого из нас, так как все эти вещи и услуги требуют использования на постоянной основе.
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А что вы думаете о ценах 2019 года? 3
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Егор / 09.01.19 10:34Ситуация с бензином – это просто кошмар. Чем дальше, тем цены все выше, и это начинает сильно бить по карману. Плюс еще налоги на машину немаленькие… Боюсь, если так и дальше пойдет, то у нас половина страны останется без личных авто.
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Валерия / 09.01.19 10:33Лично я не считаю, что Россия отсталая страна. Да, часто бывают повышения цен, но они не критичные, и если вы в свое время получили хорошее образование и позаботились о своем будущем, то вас эти изменения напрягать не должны. А если нет, то это ваши проблемы.
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Nina / 09.01.19 10:32Если честно, каждый год, когда я читаю такие статьи, мне становится не по себе. Цены на самые необходимые предметы постоянно растут, а зарплаты и пенсии как были мизерными, так и остаются. Я все понимаю, сейчас везде кризис, но ситуация в России с каждым годом становится все плачевнее.