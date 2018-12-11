Делаем милого поросенка на Новый год 2019

Новым символом наступающего 2019 года будет жизнерадостная и добрая Желтая Свинья, а, значит, сувениры с таким знаком зодиака будут актуальны в качестве подарка на Новый год. Но, а как сделать поросенка своими руками, да очень просто, берем любой материал, находим интересный мастер-класс и приступаем к творческой и увлекательной работе, к которой стоит обязательно привлечь детей.

Как сшить хрюшку из ткани

Из ткани можно сшить забавного и веселого поросенка или взрослых кабанчиков. Все игрушки шьются в одинаковой последовательности и если имеют где-то расхождения, то незначительные.

Пошаговое изготовление:

Первым делом находим выкройку для будущей игрушки, ее можно нарисовать самому или найти в интернете и распечатать.

Из бумаги вырезаем все детали игрушки, прикладываем к изнаночной стороне ткани и делаем выкройку уже из основного материала, только не забываем о припусках для швов, отступаем от краев шаблона 5 мм, этого будет достаточно.

Если игрушка большая, то проходимся по швам машинкой, если маленькая, то шьем ее вручную петельными стежками или швом "иголка назад". Оставляем маленькое отверстие, чтобы без разрывов вывернуть ткань на лицевую сторону.

Когда все детали будут сшиты, набиваем их синтепоном, ватой или шариками из пенопласта, некоторые мастерицы даже используют в качестве набивки фасоль или прокаленные зерна риса.

Затем отверстия аккуратно зашиваем потайными стяжками и такими же незаметными стежками пришиваем детали другу к другу.

Осталось только сделать игрушке глазки, пяточек, хвостик и другие деталь на выбор. Для этого используем фломастеры, бисер, маленькие пуговицы и т.п.

Поросенок своими руками из фетра

В последнее время среди рукодельниц особой популярностью пользуется такой материал, как фетр. Его полюбили за широкую цветовую гамму, за легкость в работе, он не сыпется, легко пришивается и приклеивается. Поэтому на Новый год 2019 нужно обязательно сделать поросенка своим руками из фетра.

Для пошива понадобится:

выкройка;

тонкий фетр разных цветов;

нитки под цвета фетра;

инструменты для рукоделия.

Пошаговый мастер-класс:

На фетр кладем детали выкройки, берем специальный маркер для ткани, обводим детали и вырезаем.

Из розового фетра вырезаем по 4 детали для уха и передних лап, по 2 детали для головы, тела и пятачка.

Из кораллового фетра вырезаем по 2 детали для копыт передних лап и розовой части ушек, а также 4 детали для копыт задних лап.

Начинаем пошагово сшивать детали, как на фото. Начнем с ушек, на две их детали кладем внутреннюю часть розового цвета и коралловыми нитками пришиваем швом “иголка вниз”.

Аналогичными нитками и швом пришиваем копытца к передним лапам и только коралловую часть лапы обшиваем обметочным швом.

Теперь обметочным швом обшиваем парные задние копытца, оставляем маленькое отверстие для набивки. Набиваем синтепоном и обметочным швом заканчиваем.

Оставшиеся части передних лап обшиваем обметочным швом, но только розовыми нитками, набиваем синтепоном.

Теперь складываем по парам ушки, обметываем, набиваем.

Две детали тела также сшиваем, набиваем синтепоном, везде работаем обметочным швом.

На детали для пяточка пришиваем розовые пуговички, складываем с парной деталью, сшиваем, набиваем синтепоном.

Получившийся пятачок прикладываем к голове и рисуем исчезающим маркером брови поросенку и улыбку.

Нарисованные линии вышиваем двойной черной нитью швом "иголка назад".

К другой детали приклеиваем ушки и прикладываем к ней лицевую сторону головы, сшиваем розовыми нитками, набиваем и заканчиваем обметочным швом.

С помощью клеевого пистолета фиксируем к голове пятачок, приклеиваем к телу голову, задние и передние лапки.

Теперь делаем хвостик, для этого из розового фетра вырезаем тонкую полоску, закругляем кончики и приклеиваем кончик к телу.

Осталось только сделать глазки и загнуть поросенку ушки. Для глазок берем дырокол и выдавливаем два кружочка из черного фетра диаметром в 5 мм. На голубом фетре рисуем круги диаметром в 1 см и по центу приклеиваем черные кружочки, вырезаем и клеем к голове поросенка.

Далее сгибаем ушки и на место сгиба наносим капельку горячего клея.

Чтобы у поросенка появился блеск в глазах, в два слоя наносим белую краску, рисуем щечки румяными и розовый веселый поросенок из фетра готов.

Поросенок из бумаги своими руками

Самую простую поделку на Новый год можно сделать из бумаги, например, в виде аппликации. Но вот многие интересуются, как сделать объемного поросенка своими руками. Смастерить такую поделку совсем несложно, с такой увлекательной работой справится даже ребенок.

Для поделки понадобится:

картон и бумага желтого цвета;

карандаш;

линейка;

ножницы;

любой клей;

черный маркер;

кусок красной бумаги.

Пошаговый мастер-класс:

Берем желтую бумагу желательно двухстороннюю, чертим прямоугольник размером 15х3 см и вырезаем по намеченным линиям.

Один край полоски смазываем клеем, собираем в кольцо, края придавливаем и как только клей высохнет, работаем дальше.

Теперь кольцо нужно придавить так, чтобы получился полукруг на основании, и чтобы бумага оставалась в таком положении, заглаживаем места складок. Вот и получилось туловище будущей свинки.

Далее на желтой бумаге чертим циркулем круг для будущей головы, вырезаем. Из кусочка розовой бумаги вырезаем кружочек диаметром с монету. Также из желтой бумаги вырезаем ушки.

К большому кругу приклеиваем ушки, в центр приклеиваем розовую деталь.

Рисуем маркером улыбку, ноздри на пятачке, из маленьких пластиковых деталей делаем глазки. Теперь голову приклеиваем к туловищу, но не просто так, голова у поросенка будет двигаться.

​

Для этого из картона желтого цвета вырезаем прямоугольную полоску, один конец приклеиваем к туловищу, другой к голове и изогнем. Как только клей высохнет, попробуем надавить на голову, она должна пружинить.

Осталось только из желтой бумаги вырезать 4 полоски для ног и из красной подготовить копытца.

Приклеиваем ноги к туловищу и подклеиваем тоненькую изогнутую полоску в качестве хвостика, вот и все объемная поделка к Новому году готова.

Как сделать свинку из подручных средств

На Новый год 2019 своими руками можно сделать поросенка из любых подручных средств, даже из носков или детских колготок.

Для поделки понадобится:

один носок с рисунком;

один носок однотонный;

2 маленьких пуговки для глазок;

2 пуговки среднего размера для пятачка;

синтепон (любой материал для набивки);

нитки, иголки, ножницы.

Пошаговый мастер-класс:

Для поделки можно взять даже порванные носки, просто их зашиваем или ставим латку, так поросенок получится даже более оригинальным и необычным.

Берем цветной носок и начинаем его плотно набивать синтепоном, и как только набивка дойдет до пятки, набивку прекращаем, а ненаполненную часть носка отрезаем. Для набивки можно использовать не только синтепон, но и тканевые лоскутки или любую крупу.

При помощи ниток стягиваем получившуюся дыру и заштопываем, получилось туловище для будущей свинки.

Отрезанный край носка натягиваем на туловище так, чтобы его резинка окружала не прошитый край, это будет голова. Излишки материла, обрезаем, отверстия стягиваем и заштопываем.

Далее делаем поросенку ушки, для этого берем однотонный носок и отрезаем резинку. Складываем пополам, разрезаем, выворачиваем наизнанку и рисуем форму ушек. По намеченным линиям прошиваем, оставляем небольшое отверстие и выворачиваем ушки на лицевую часть.

Потайным швом пришиваем ушки к туловищу, аналогичным швом пришиваем остальные детали: глазки и пятачок.

Благодаря простым мастер-классам теперь каждый знает, как на Новый год сделать поросенка своими руками, чтобы порадовать своих близких людей приятным подарком на самый долгожданный праздник.