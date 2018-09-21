Какие игрушки нужно покупать ребенку

Изобилие игрушек, которые предлагаются производителями в данном торговом сегменте, зачастую ставят родителей в достаточно трудное положение. С одной стороны такой богатый ассортимент не может не радовать, а с другой — со всей остротой встает вопрос правильности выбора.

Кроме того, качественные игрушки, которые гарантированно не причинят малышу вреда, стоят не дешево, поэтому необходимо определиться заранее с тем, какие игрушки покупать ребенку от 3 до 5 лет.

Проведем краткий обзор рекомендаций специалистов, педиатры и психологи, а также товароведы, помогут разобраться в этом вопросе, волнующем практически всех родителей, имеющих детей этого возраста.

Основные требования

Многие родители озабочены приобретением именно обучающих и развивающих игрушек, забывая о том, что ребенку необходимо еще просто играть в свое удовольствие. Кроме того, в данном возрасте практически любая игрушка является для ребенка развивающей и формирующей его способности.

Особое внимание, при выборе игрушек следует уделить:

качеству материалов, из которых они выполнены;

их конструкция должна быть полностью безопасной для малыша;

эстетическому виду.

Игрушка должна быть яркой и эффектной, способной вызвать «всплеск» радости у малыша при ее виде. Дело в том, что формирование правильного вкуса у ребенка начинается именно с этого возраста и напрямую связано, в том числе и с внешним видом игрушек, с которыми малыш играет.

Кроме того, игрушка должна активно способствовать развитию и формированию всех основных физиологических функций малыша:

физическому развитию;

интеллектуальному;

речевых навыков;

слуховому восприятию;

творческому и логическому мышлению.

Однако, игрушки еще должны приучать малыша к усидчивости и умению расслабляться, а также просто доставлять удовольствие и положительные эмоции, способствуя укреплению нервной системы.

Интересный материал: Игрушки, необходимые малышу от 7 до 12 месяцев

Двигательная активность

Трудно упрекнуть малыша в этом возрасте в гиподинамии, напротив, их физическая активность бывает просто «запредельной». Направить гиперактивность малыша в «нужное русло» помогут соответствующие игрушки, одновременно развивающие и другие навыки, такие как:

внимание;

быстрота и точность реакции;

координация движения;

владение телом;

сообразительность;

уверенность в себе.

Список таких игрушек невероятно велик, некоторые самые необходимые из них должны быть у ребенка обязательно:

мяч;

скакалка;

велосипед;

самокат.

Отличным дополнением станут и такие игрушки, как:

кегли;

гольф;

яркий музыкальный коврик для танцев.

Мелкая моторика рук

Медицинская наука давно доказала, что мелкая моторика рук оказывает активное влияние на развитие умственных способностей ребенка. Этим фактом не пренебрегают производители детских игрушек, в изобилии предоставляя игрушки, при игре с которыми задействованы пальчики малыша.

Такими игрушками могут быть:

Лего. Желательно приобрести набор из мелких деталей. Пазлы. Выбор этих головоломок невероятно велик, такие игры помогут развитию и других способностей ребенка. Мягкий пластилин, тесто для лепки. Если добавить к ним еще и любую домашнюю «мелочевку» в виде бусинок, мелких макарон и т. д., с помощью которых можно значительно разнообразить варианты игры и усилить полезный эффект.

​

​

Кроме того, отличным выбором для развития мелкой моторики детских пальчиков будут и такие варианты игрушек:

книжки с объемными рисунками – закладками;

шнуровки;

различные наборы наклеек;

детский светящийся эспандер;

спец.тренажеры с застежками, молниями, кнопками, завязками и т. д. (спец.тренажер «одень меня»);

оригами простейшие;

куклы с одеждами и т. д.

Речевые способности

Ребенок в возрасте от 3 до 5 лет уже обладает достаточными речевыми навыками, выговаривает все буквы, легко составляет предложения.

Однако, есть еще и ошибки в произношении некоторых слов, помогут в дальнейшем развитии следующие игрушки:

говорящие куклы;

плейер;

интерактивные книги со звуковым сопровождением картинок;

звуковой телефон.

В рассматриваемом возрасте дети уже активно пользуются электронными гаджетами, вполне приемлемо (если позволяют средства) купить ребенку планшет для просмотра мультфильмов и детских видео.

Кроме того, вышеперечисленный список игрушек для развития мелкой моторики, также станет отличным помощником ребенку для стимулирования развития речи.

Развитие воображения

Очень важно стимулировать развития процесса воображения у ребенка, этому способствуют специальные игрушки, которыми ребенок будет играть с огромным удовольствием, ненавязчиво развивая творческие навыки:

яркие наборы различных кубиков;

всевозможные конструкторы;

глина, живой песок;

настольные игры (например, отличная развивающая игра «Leg Los» и др.).

С помощью этих и других развивающих игрушек ребенок сможет проявить свою неуемную фантазию, которая непременно должна стимулироваться активным одобрением и восторгом всех окружающих взрослых.

Творческое и логическое мышление

Стремление к творчеству у ребенка заложено природой, важно в самом раннем детстве дать импульс по высвобождению этой энергии созидания. Помогут в этом важнейшем процессе игрушки и стремление родителей принимать в процессе самое активное участие.

Для активного стимулирования творческого начала подрастающей личности необходимо постоянно приобретать нужные игрушки, соответствующие возрасту:

различные головоломки;

тематические наборы для творчества;

сортеры;

тканевые, деревянные и другие конструкторы, трафареты и т. д.;

мольберт;

краски и раскраски.

Кроме того, такие игрушки будут способствовать общему развитию ребенка, формированию у него усидчивости, настойчивости для достижения результата, развитию фантазии и пространственного мышления.

Развитие слуха и чувства ритма

У ребенка в возрасте от 3 до 5 лет еще нет ярко выраженных предпочтений, которые характерны для детей постарше, им интересно абсолютно все, поэтому очень важно охватить своим родительским энтузиазмом как можно больший спектр зарождающихся способностей.

Возможно, что у вашего ребенка проявятся и незаурядные музыкальные способности, поэтому важно уделить внимание и развитию слуха, чувства ритма.

Играя с различными музыкальными игрушками, малыш будет получать необходимые навыки, к таким развлекательным и обучающим игрушкам можно отнести:

различные музыкальные инструменты;

музыкальный телефон с песнями;

музыкальный коврик для танцев;

специальные игры для развития чувства ритма, например, «Передай ритм», «Морзянка», «Простучи, как я скажу» и т. д.

Социальная адаптация

Важно еще перед тем как отправить ребенка в детский сад, максимально возможно провести его социальную адаптацию. Кроме различных жизненных ситуаций и разговоров на эту тему с мамой, помогут и специальные игры:

в доктора;

в магазин;

в повара;

в такси и т. д.

Производители предлагают огромный выбор таких тематических социальных игр, кроме того, мамы могут приобрести и составить такие наборы самостоятельно, покупая все необходимое. Игры с такими игрушками учат навыкам взаимопомощи, общению с другими людьми, вежливости и состраданию.