Когда Масленица в 2019 году у православных

Наступление Масленицы в 2019 году определяется путем отсчета, которым пользуются на протяжении многих столетий. По традиции Блинница, Масленка, боярыня Масленица начинается за 56 дней до Пасхального Дня – самого светлого праздника в мировой христианской религии. Какого числа будет Масленица в 2019 году у православных (о традициях праздника читайте ниже) также зависит от того, какого числа отмечается Пасха.

Путем подсчетов определяется это и в 2019 году. Боярыня Масленица придет 4 марта.

Значение праздника Масленица

Ежегодные поиски, какого числа стартует семидневная вереница светлых и радостных дней, в России начинаются еще с середины зимы. Простой календарь редко содержит упоминание о церковных праздниках, которые не признаны законодательно выходными. Возможно, это связано с тем, что Масленица не привязана к определенной календарной дате, и определять, какого числа она будет, нужно каждый год отдельно.

Православная Пасха зависит от сложных подсчетов, и дату ее объявляют священники. Но в разные годы ее день не совпадает с предыдущим, и в 2019 году такой порядок не будет исключением.

Начиная с XVI столетия, Православная церковь приняла языческие традиции и внесла их в список важных дат, как непременный праздник накануне наступления Великого поста. По традиции, праздник начинается в преддверии действа, имеющего особый смысл для верующих.

Очищение духовное и физическое, обращение к Богу и общечеловеческим ценностям достигается путем воздержания от увеселений и определенных видов пищи.

Сакральный смысл Комоедицы у славян заключался в:

начале нового года, ведь ранее она начиналась ровно за неделю до весеннего равноденствия и символизировала долгожданный и радостный приход весны;

блины пекли в знак поклонения Яриле, это были маленькие солнца, символически изготовленные из традиционных продуктов – муки, яиц и воды;

раздавая маленькие выпеченные желтые символы Солнца другим, люди щедро делились теплом и доброжелательностью, высказывали добрые пожелания и любовные чувства;

изобретательность в развлечениях направлялась на достижение всеобщего веселья.

Грустить на Масленицу – плохая примета. В эти дни нельзя находиться в одиночестве, тосковать, избегать человеческого общения. Иначе человека будут преследовать болезни, тоска, тщета и суета. Церковный Календарь пополнился Масленицей у православных неслучайно. Радетели веры старались максимально сохранить исконный менталитет и зафиксировать, насколько возможно, народные верования.

Ведь у славян они базировались на природных силах, и значили для народов очень много. Вплоть до наступления семидневки в 2019 году ее принятие церковью обретало особый символизм.

Какого числа Масленица в 2019 году

Проведение народного мероприятия и в 2019 году напрямую связано с Пасхой и Великим постом. Церковный устав предполагает, что именно Масленица является традицией, которая по уставу верующего позволяет набраться сил, примириться с окружающим миром и обратить свои помыслы к божественному.

Как известно, Великий пост помогает человеку очиститься телесно и духовно, подготовиться к предстоящим таинствам и одному из главных праздников христианского церковного календаря. Поэтому и определение, какого числа его праздновать, плавно стало прерогативой церкви.

Дата начала и окончания масленичной недели определяется не приближенностью или удаленностью к явлениям природы и космического цикла, а датой празднования Пасхи и начала духовного очищения. Дата Светлого воскресенья в 2019 году давно известна, она приходится на 28 апреля. Если отсчитать от этой даты 56 дней, получится 4 марта. Это и есть начало Масленицы.

Как и ранее, на протяжении многих столетий, в 2019 году она продлится 7 дней. Блинная Седмица закончится 10 марта, и это входная неделя верующего человека к Великому посту.

Традиции на Масленицу

На Масленицу у православных есть множество традиций и верований, основным из них по-прежнему остается обычай печь и поедать блины в любом количестве. Независимо от того, какого числа календарь указывает на наступление Сырной недели, основное требование – разнообразие способов увеселений. Разрешены спиртные напитки, но не рекомендованы мясные блюда.

Традиционные закупки продуктов не включают мясное, но все остальное присутствует в изобилии. Так начинается очищение организма, постепенно переходящее к более суровым ограничениям.

Испеченные блины присутствуют в любой день масленичной недели, несмотря на его предназначение. У каждого масленичного денька есть определенные функции, и у людей, соблюдающих традиции предков, планы на 2019 год не исключение.

Рассмотрим их более подробно:

в первый – украшают чучело, пекут пустые блины и проводят день встречи, раздавая их бедным, и поминая ушедших близких;

во второй принято проводить сватовство, знакомиться и заигрывать с понравившимся человеком, и если знакомство состоялось в этот день, то в случае его успеха свататься принято ровно через год;

в третий, лакомку – у хозяек есть возможность показать кулинарное мастерство и пригласить гостей на невиданные блюда (разумеется, без мяса, но обязательно – с блинами);

в четвертый, – мужской, сильный пол демонстрирует свои физические умения и ловкость, он называется разгуляй;

в пятый проводят тещины вечера, но те, у кого нет тещи, могут тоже сходить в гости или повеселиться на уличных гуляниях;

особенность шестого дня для незамужних, приглашение ими в гости тех подруг, которые счастливы в браке, блины в этот день пекутся с самыми разнообразными начинками;

в Прощенное воскресенье чучело Масленицы сжигают, а обиды и оскорбления прощают друг другу.

Сохраняя традиционное поведение, атрибутику и веселье праздника, создается возможность разрядки и полного спокойствия. Одновременно с этим наступает пресыщение и утомление от переизбытка телесных и духовных довольствий, стремление к очищению, и вот тогда люди приступают к Великому посту. Очиститься телесно и духовно перед празднованием Пасхи становится потребностью, дополняемой церковными обрядами и богослужениями.