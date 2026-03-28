Яркий фартук на кухне: когда это смотрится удачно, а когда — нет

Кухонный фартук долгое время был максимально нейтральной частью интерьера. Плитка "под камень", "белый кабанчик", спокойные оттенки – безопасно и без ошибок.

В 2026 подход поменялся. Фартук все чаще делают акцентом: цветным, контрастным, заметным. Но здесь легко промахнуться. Один и тот же яркий цвет может выглядеть дорого – или как случайное решение из ремонта "на скорую руку".

Разбираем, как сделать яркий фартук и не пожалеть.

Когда яркий фартук действительно уместен

Он хорошо смотрится, если в кухне уже есть спокойная база. Светлые фасады, нейтральная столешница, минимум лишних деталей – в таком пространстве цвет добавляет характер и не спорит с остальными элементами.

Второй удачный вариант – небольшая кухня, где не хочется перегружать пространство мебелью или декором. В этом случае фартук берет на себя роль главного акцента.

И еще один момент – если кухня выглядит слишком "правильной". Все подобрано, но нет ощущения жизни. Цветной фартук это быстро исправляет.

Когда лучше не рисковать

Если в кухне уже много активных элементов – фактурные фасады, сложный камень, яркая техника – еще один акцент может создать ощущение хаоса.





Проблемы часто возникают и с темными насыщенными цветами в маленьких кухнях без хорошего света. В итоге вместо акцента получается тяжелое пятно.

И еще одна частая ошибка – выбирать цвет "сам по себе", без связи с остальной квартирой. Фартук не должен выглядеть отдельной историей.

Какие цвета сейчас актуальны

Тренд сместился в сторону сложных оттенков. Чистые, "плоские" цвета выглядят проще и быстрее устают.

Сейчас чаще выбирают:

глубокий зеленый, ближе к мшистому

теплую терракоту

насыщенный синий с легким серым подтоном

мягкий винный

Такие оттенки не режут глаз и легче вписываются в интерьер. Яркость есть, но она спокойная.

Если хочется чего-то более смелого – можно добавить точечный цвет: лайм, насыщенный желтый, кобальт. Но лучше в небольшом объеме или в виде деталей внутри фартука, а не сплошной заливкой.

Материал решает больше, чем цвет

Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от поверхности.





Глянцевая плитка усиливает цвет и делает его заметнее. Матовая – наоборот, приглушает. Рельеф добавляет глубину, а гладкая поверхность делает акцент более чистым.

Поэтому важно сначала определиться с фактурой, а уже потом с оттенком.

Как не ошибиться с сочетаниями

Самый простой ориентир – не усложнять.

Если фартук яркий, фасады лучше оставить спокойными. Если есть текстура (например, дерево или камень), цвет фартука должен ее поддерживать, а не перебивать.

Хорошо работают связки, когда цвет фартука повторяется в мелких деталях – текстиле, посуде, декоре. Тогда интерьер выглядит цельно.

Нюанс, о котором часто забывают

Фартук – это не только про внешний вид. Это рабочая зона.





Светлые глянцевые поверхности проще мыть, но на них видны разводы. Матовые и темные цвета могут скрывать мелкие загрязнения, но требуют аккуратного ухода.

И еще важно учитывать швы. Чем их больше и чем они контрастнее, тем активнее выглядит вся поверхность.