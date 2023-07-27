Грыжа у кошки — первые симптомы и способы лечения

Грыжа у кошки сопровождается ущемлением или выпиранием внутренних органов. Это состояние доставляет питомцу дискомфорт, может привести к развитию серьезных заболеваний и даже к смерти. Поэтому каждый владелец должен знать причины образования грыжи, симптомы и способы лечения.

Описание

По описанию грыжа — как мягкая на ощупь шишечка, которая может располагаться в области живота, груди, в паху или под хвостом. Это по сути внутренний орган, который вышел через мышечный слой за пределы своей плоскости. Выпирание происходит через отверстие, полученное с рождения или в результате развития патологического процесса.

Классификация болезни достаточно сложная. Грыжа может быть наружной, тогда ее можно обнаружить даже без обследования, и внутренней — здесь поставить диагноз можно только с помощью диагностики. Кроме того, выделяют грыжу послеоперационную, первичную и вторичную, вправимую и невправимую, и т. д.

Независимо от классификации грыжа негативно отражается на работе внутренних органов, т. к. они меняют свое расположение. Кроме того, кольцо отверстия постепенно слабеет, что приводит к увеличению грыжевого мешочка. Также выпученная шишка может воспалиться, что может спровоцировать некроз, перитонит или сепсис.

В некоторых случаях мышцы, каловые массы или кольцо отверстия могут сдавливать содержимое мешочка. Это явление называется ущемлением и может привести к гибели животного, если не оказать вовремя помощь.

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Виды

В зависимости от причин и местоположения выделяют несколько видов грыжи у кошек:

Мошоночная — довольно редкая патология, при которой грыжевой мешочек заполняют кишечные петли или мочевой пузырь.

Промежностная — недуг, которому чаще всего подвержены стерилизованные и взрослые кошки, такую грыжу в виде выпирания под половыми органами животного довольно часто путают с анальным синуситом.

Межпозвоночная — заболевание, которым могут страдать как старые кошки, так и породистые маленькие котята, но этот вид не так часто встречается. При этой болезни питомец будет испытывать боль в грудном отделе, пояснице и в шее.

Есть еще диафрагмальная, пупочная и паховая грыжа — на этих видах стоит остановиться более подробно. Перикардиально-перитонеальная является производной от диафрагмальной, это довольно опасное состояние, с таким диагнозом кошки долго не живут.

Причины

Грыжа может быть врожденной, когда патология образуется в органе или канале в виде большого анатомического отверстия в результате внутриутробного развития. Также она может быть и приобретенной, как следствие травм или патологических процессов.

Недостаток тестостерона или слабое развитие мышц ягодиц могут стать причиной появления промежностной грыжи. С возрастом у кошек может образоваться межпозвоночная грыжа, а полученная травма — привести к развитию диафрагмальной патологии. Допущенная ошибка при кастрации станет началом появления паховой.

К другим причинам также относят запоры, задержку мочи, лишний вес или его недобор, малоактивный образ жизни питомца или наоборот, чрезмерные нагрузки, а также осложнения при родах, болезни внутренних органов и истончение мышц.

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Симптомы

Симптоматика зависит от органов, которые защемлены, то есть от места локализации. Поэтому для каждого вида характерны свои симптомы.

Диафрагмальная

Обычно это врожденная патология, но она может проявиться у кошки независимо от ее возраста, в результате получения травмы или падения. Опасность такой грыжи в том, что она вдавливается в диафрагму, приводя к ее прорывам или растяжениям. Давит она не только на грудную клетку, но и на сердце и легкие, а это уже серьезная угроза для жизни питомца.

Выявить грыжу можно с помощью рентгена, но перед диагностикой кошку нужно накормить кашей с содержанием контрастного вещества — бария. Без него рентгенография показывает только нечеткие затемнения. К косвенным симптомам можно отнести пониженный аппетит, нитевидный пульс и трудности с дыханием.

Паховая

Грыжа, которая, как правило, образуется у кошек, страдающих запорами и газообразованием. Такой недуг может быть и врожденным, но только у самцов. Шишка появляется на животе, внутри нее — жир, опасности для животного она не несет. Но в случае выпирания внутренних органов через паховый канал есть риск их ущемления. Для самок это может грозить бесплодием.

Симптом паховой грыжи только один — выпирание мягкого мешочка в области паха. Медлить с лечением не стоит, ведь с течением времени выпирание может увеличиваться.

Пупочная

Одна из частых патологий, которая передается по наследству, но может возникнуть и после кастрации. Проявляется в виде небольшой безболезненной для котенка выпуклости в районе пупка. Как правило, внутри мешочка нутряной жир и в начальной стадии такой недуг может пройти самостоятельно.

В случае выявления недуга после стерилизации выпуклость можно вправить, но только если внутри мешочка нутряное сало. Если на животе выпирает мочевой пузырь или кишечные петли, такое ущемление для здоровья питомца опасно и требует незамедлительного хирургического вмешательства.

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Другие виды грыжи:

Название Местоположение Симптомы Промежностная Часто путают с воспалением анальных желез, т. к. проявляется она в виде выпуклости под хвостом. Если приподнять кошку на задние лапы, грыжа сразу увеличивается. На ранних стадиях не вызывает у питомца боль.

В случае воспаления или ущемления может подняться температура, а сама грыжа может покраснеть или посинеть. При развитии болезни кошка начинает словно выгрызать свое больное место, ездить на попе и испытывать дискомфорт во время дефекации. Внутрибрюшинная Грыжа, которую внешне выявить сложно, т. к. проявляется она выпадением внутренних органов брюшной полости. Во многих случаях при внутрибрюшной грыже происходит ущемление кишечника. Животное начинает ощущать острую боль в брюшной полости, появляется рвота, запоры и газы.

Симптоматика при ущемлении других органов идентична. На поздних стадиях развития болезни у кошки нарушается работа сердца и возникают трудности с дыханием. Легочная Причины во многих случаях связаны с травмами, когда происходит разрыв межреберных мышц. В результате между ребрами шишкой выпирает край легкого. Боль, шок, одышка, кашель и скованность при движениях. Межпозвоночная В результате травмирования хрящевого кольца происходит выпячивание ядра межпозвоночного диска. Выявить патологию можно только с помощью диагностики, но при таком недуге нарушаются двигательные функции. На начальных стадиях кошка ходит так, словно хочет присесть, чтобы справить нужду. При развитии болезни животное испытывает слабость в конечностях, начинает хромать. Также к симптомам относят парезы, паралич, не исключен и судорожный синдром.

Лечение

Лечение грыжи может проводиться консервативным или операционным путем. При незначительном выпячивании и отсутствии защемления назначают первый способ лечения. Как правило, его достаточно для устранения паховой грыжи. Ветеринарный врач вправляет выпуклость и надевает на животное утягивающую повязку, которую нужно носить до 2 месяцев.

Если такое лечение не помогает, нужно хирургическое вмешательство. Полностью грыжу вместе с зажатым органом удаляют в случае защемления. При его отсутствии орган, который выпячивается, просто вправляют и рану ушивают.

Особое внимание стоит уделить диафрагмальной и межпозвоночной грыже. При диафрагмальной хирург вскрывает грудную клетку, чтобы вправить втянутые органы в брюшную полость. После на эту часть накладывают специальную сетку и диафрагму зашивают. В случае защемления проводится резекция пострадавшего органа. После удаления питомец нуждается в постоянном контроле: ненадлежащий уход может привести к нарушениям кровообращения в грудине или спадению легких.

Лечение межпозвоночной грыжи зависит от стадии ее развития. Если это начальный этап, врач может назначить терапевтическое лечение. Владельцу придется не только давать кошке лекарства, но и ограничить ее передвижения на срок до 2 месяцев. На поздней стадии выпавшую часть позвонка или диск удаляют хирургически. После перенесенной операции кошке нужно обеспечить полный покой и витаминную поддержку. На самых поздних стадиях избавить питомца от такого недуга не сможет даже операция. Ветеринарный врач может посоветовать только один выход, и это, к сожалению, эвтаназия.

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Профилактика

Появления у любимого питомца грыжи можно не допустить, если соблюдать простые меры профилактики. В первую очередь стоит позаботиться о правильном питании. Рацион должен быть сбалансированным, обогащенным всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. Также не стоит допускать излишней физической нагрузки для животного.

В квартире на верхних этажах не стоит открывать окна, чтобы кошки гуляли по карнизам. Несмотря на то что эти животные ловкие, они часто падают. Как было сказано выше, травмы могут стать причиной развития грыжи.

Породистым кошкам стоит ограничить количество вязок и родов. И конечно, при любой проблеме стоит сразу обратиться в клинику, особенно если речь идет о нарушении процессов пищеварения и дефекации.

Грыжа — серьезная болезнь, которая может не только нанести серьезный вред жизни любимого питомца, но и вовсе погубить его. Поэтому не стоит пренебрегать профилактикой, рекомендуется раз в месяц посещать ветеринарную клинику для планового осмотра.

Итоги