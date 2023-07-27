Породы диких кошек — названия с фото

В природе существует множество пород диких кошек, от одного вида которых захватывает дух. Они различаются окрасом, размером и характером. Принадлежность к дикой природе — единственное, что объединяет хищников.

Общее представление и особенности диких кошек

Млекопитающие отряда хищников добывают себе пищу методом преследования, в редких случаях выслеживания и подкарауливания. Породы диких кошек весят от 1 до 300 кг при размерах от 34 см в росте до 4 м в длину. В отличие от самок, самцы обладают большей силой и весом. Как они выглядят, можно понять по фотографиям этих удивительных животных семейства кошачьих.

Мясо с костей добычи животные соскабливают заостренными сосочками языка, ими же они очищают шерсть. Основное отличие диких кошек от обычных домашних — длинные хвосты, втяжные когти и острые, крепкие зубы в количестве 20-30 штук — меньше, чем у других животных. С помощью длинных клыков кошки легко расправляются с жертвой.

Хищные кошки привлекают своим ярким, интересным окрасом — от серого до буро-рыжего с выразительными пятнами или рисунками в виде полосок, крапин. Пик охоты для представителей диких кошек приходится на ночное или сумеречное время суток. Лишь некоторые популяции выслеживают добычу днем.

У мелких пород кошек рождается по 4-6 детенышей, тогда как у крупных представителей приплод в два раза меньше — по 2-4. Как и в случае с домашними животными, котята рождаются совершенно беспомощными и в первые недели жизни полностью зависят от мамы-кошки. Что касается самцов, они гораздо реже проявляют заботу о своем потомстве. Продолжительность жизни усатых хищников достигает 30 лет.

Диких представителей семейства кошачьих условно разделяют на два вида — малых и больших. У каждого свои особенности. Основа языка крупных особей — хрящ, этим обусловлен рык во время выдоха. А у маленьких кошек там кость, и при выдыхании они издают характерное урчание. У крупных кошек отсутствует шерсть в области верхней губы и носа.

За исключением Антарктиды, Мадагаскара и ряда океанических островов, дикие кошки встречаются повсюду, где есть леса. Они отлично чувствуют себя в одиночестве при условии, что человек не вмешивается в среду их обитания. Они способны справиться с добычей, превышающей их собственный вес. В основном этим качеством обладают ночные животные.

Интересно! Прививка от бешенства для кошек — когда лучше делать

Виды кошек

Держа кошек в качестве домашних питомцев, многие владельцы даже не подозревают об их разнообразии в дикой природе. Рассмотрим породы диких кошек с фотографиями и названиями.

Песчаная кошка

Порода более известна как Felis Margarita — бархатный кот был назван в честь французского генерала, возглавлявшего в 1850 году экспедицию в Алжир. Именно тогда и был обнаружен песчаный кот. Место обитания животных этой породы — засушливые районы, горная местность и пустыни. Среди диких кошек песчаные относятся к самым мелким. Хвост занимает 40% от общей длины тела в 90 см. Масса взрослого самца не превышает 3,4 кг, самки весят и того меньше.

За счет плотного меха, которым покрыты подушечки лап животного, кошки этой породы легко перемещаются по песку, не погружаясь в него, соответственно, не оставляя следов. На свету они машинально приседают и закрывают глаза, что делает их практически незаметными с учетом защитного цвета шубки. Невозможно сказать точно об их питании, потому как животные тщательно прячут свои экскременты.

Внешне кошка выглядит так:

большая голова с широкой мордой;

глаза большие с желтоватым окрасом;

ушки без хохолков, большие, низко посажены, расположены с боков;

короткие лапки;

густой, плотный и мягкий мех.

не самые острые когти.

Окрас песчаных кошек включает все оттенки земли — от песчаного до светло-серого. По всей спине расположены характерные полоски темно-красноватого оттенка. Мордочка и живот у диких кошек Felis Margarita белого окраса, а кончик хвоста — черный. Продолжительность жизни песчаных кошек в неволе достигает 13 лет, а в дикой природе и того меньше. Песчаные кошки издают множество звуков — от простого мяуканья, мурлыканья и шипения, до очень своеобразных. А в брачный период они и вовсе срываются на лай, привлекая особей противоположного пола.

Интересно! Гипоаллергенные породы кошек — рейтинг лучших

Манул

Кошка этой породы одна из первых приручена человеком. Ее еще называют палласов кот. Внешнее сходство манула с домашней кошкой очень велико, но дикое животное в разы больше и пушистее. Основное отличие — он совершенно не приспособлен к жизни в неволе. Средний вес манула достигает 5 кг при длине тела 65 см и размере хвоста в 30 см. Визитной карточкой дикого животного является густая и длинная (до 7 см) шерсть.

Внешность:

слегка приплюснутая голова;

маленькие, широко посаженные уши;

сердитый, суровый взгляд;

бакенбарды из длинных пучков волос на щеках;

выразительные глаза желтого цвета;

зрачки даже при ярком свете не сужаются, оставаясь широкими.

Большие дикие кошки этой породы могут похвастаться комбинированной цветовой гаммой шерстки. Окрас варьируется от светло-серого до желто-коричневого, а кончики окрашены белым, что создает впечатление, будто он припорошен снегом. За счет этого животное легко маскируется в сугробах. Манул, как и полагается дикому животному, не лишен острых когтей и зубов, что позволяет ему добывать себе пищу.

С учетом условий обитания дикие кошки живут в среднем 12 лет. В России их можно встретить в Красноярском крае, на Алтае, в Туве и Забайкалье. Манулы миролюбивы, но предпочитают жить обособленно, каждый на своей территории. Днем и ночью они спят, а по утрам и вечерам выходят на охоту. Основной их рацион — грызуны, зайцы, суслики и мелкие птицы. Опасность для них представляют волки и хищные птицы крупного размера.

Каракал

Все чаще люди предпочитают вместо обычных домашних кошек содержать диких животных. Особой популярностью пользуется каракал. Учитывая таинственный внешний вид, сочетающий в себе ласкового мурлыку и зверя со всеми охотничьими повадками, это неудивительно. При одном лишь взгляде может показаться, что дикая природа — это и есть их основное предназначение, но кошки вполне комфортно чувствуют себя дома. Они дружелюбны и игривы, что позволяет содержать их в домашних условиях, которые, конечно, далеки от природных.

У кошек хорошо развит охотничий инстинкт, они с легкостью могут поймать зайца, фазана и даже павлина или антилопу. В большинстве своем животные породы каракал проживают в дикой природе, и лишь небольшая часть содержится в домашних условиях. Взрослый питомец весит примерно 19 кг при длине тела 55 см. Продолжительность жизни составляет около 20 лет.

Шерсть у представителей кошек этой породы короткая, блестящая, но густая и плотно прилегающая к телу, на ощупь довольно жесткая, цвет — в основном песочного оттенка. Нечасто в природе встречаются кошки каракал черного окраса, в этом случае их стоимость в разы дороже, т. к. они считаются редкими.

Характерные особенности внешности:

Уши у кошек длинные, с заостренными кончиками, на конце которых темные кисточки примерно 4-7 см длиной. Шерсть на них почти всегда черная, но иногда встречаются животные с белыми ушками.

Круглая голова с вытянутым носом и выраженным подбородком.

Элегантный, изысканный вид круглым глазам светло-желтого, а иногда и насыщенно янтарного цвета, придает шерсть по контуру век.

Третью часть длины тела животного занимает хвост.

Телосложение кошек каракал схоже со строением рыси.

Лапы (передние гораздо сильнее задних) длинные, с острыми когтями.

За облегчение передвижения по пескам отвечает длинная густая шерсть. Несмотря на довольно агрессивный вид, дикие кошки этой породы отлично ладят с людьми. Они достаточно игривы и ласковы.

Интересно! Самые умные породы кошек — рейтинг

Бенгальская кошка

В продолжение темы о диких кошках стоит упомянуть о бенгальской породе. Как выглядят бенгалы, можно увидеть на фото. В природе они живут от 12 до 15 лет. Голос очень напоминает обычную домашнюю кошку. По натуре своей они одиночки, объединяются исключительно в целях спаривания и последующего продолжения рода. В основном самка производит на свет 2-3, а иногда и 4 котенка. Воспитанием малышей до 10 месяцев занимаются оба родителя, после чего потомство становится самостоятельным и покидает родное укрытие, начиная жить самостоятельно.

Днем бенгальские кошки спят в своем укрытии, а ночь — время активности и охоты. Животные отлично плавают и лазают по возвышенностям. Окрас тела служит отличной маскировкой при высматривании добычи. Основное отличие бенгалов от других диких кошек в том, что свою добычу они держат в зубах до тех пор, пока та не умрет, и никогда с ней не играют. Все, что не съедено, прячется в укромное место на потом.

Бенгалы относятся к породам кошек, похожим на диких, часто их выбирают в качестве домашних питомцев. Но в этом случае следует учесть, что делать это нужно до трехмесячного возраста. Позже приучить животное к домашнему содержанию будет в разы сложнее. Чтобы у кошки не испортился характер и она не одичала, ее нельзя оставлять одну надолго.

Чилийская кошка или кодкод

Этот хищник, выходец из Латинской Америки, внешне миниатюрен и очень красив, что побуждает завести такого котенка дома. Но прежде стоит учесть, что он очень ловкий и хитрый. Это кошка с маленькой головой, короткими коренастыми лапами и толстым объемным хвостом. На мордочке рисунок, напоминающий маску. Глаза очень выразительные, ярко-карего окраса. Шерсть животного имеет характерные черные пятна, на хвосте кольцевые отметины, белые пятнышки на ушках.

Внешне дикая кошка не похожа на хищника, от которого исходит опасность, хотя на самом деле так оно и есть. Острыми клыками и когтями они прекрасно защищаются в случае исходящей извне угрозы.

В дикой природе уживаются самые разные представители кошачьего мира. Одни виды с целью пропитания поедают других, вторые, наоборот, выживают в группе себе подобных, а третьи предпочитают уединение. Каждая порода кошек, даже самая дикая, уникальна и неповторима сама по себе.

Итоги