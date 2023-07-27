Лучшие породы черных кошек

Кошки темного окраса ассоциируются с чем-то мистическим и завораживающим. Особенно это касается полностью черных пород. Помимо загадочности и непростого характера, они отличаются необычной внешностью. Рассмотрим подробнее описание таких питомцев и особенности ухода за ними.

Генетические особенности кошек черного окраса

Угольная шерстка и яркий блеск глаз на подсознательном уровне внушают страх. Хотя на самом деле кошек черного окраса не стоит сторониться — они такие же ласковые, игривые и преданные своему человеку. В шерсти представителей кошачьих этих пород за черный цвет отвечает пигмент эумеланин. Ген представлен в трех видах:

Доминантном — гранулы эумеланина с плотным расположением отвечают за формирование насыщенного черного окраса.

Рецессивном виде В того же гена — отдаляет друг от друга гранулы, давая шоколадный оттенок.

Форма ВL — более расширенное и разреженное расположение капсул эумеланина, дающее выраженный распространенный цвет корицы, присущий большинству пород.

Носителями доминантного гена B являются абсолютно все кошки черного окраса. Основные цвета глаз породы черных пушистых кошек — зеленые (классическая комбинация), карие, оранжевые и медные.

Темперамент и характер

По своей природе кошки черного окраса очень привязаны к хозяину. Они вмиг улавливают настроение, сами обладают покладистым характером и миролюбивостью. За способность впитывать негативную энергетику, трансформируя ее в положительный заряд и возвращая хозяину, черные мурлыки, в отличие от сородичей других окрасов, считаются лучшими лекарями. Кроме того, порода черных кошек отлично ладит с детьми и если не причинять ей зла, никогда не проявляет агрессию. Легко адаптируется к новому месту жительства, для кошки главное, чтобы ее человек был рядом.

Черные кошки — хорошие предсказатели. Если питомец беспокойно мечется по жилищу без видимой причины и не может найти себе места — значит, его что-то тревожит. Это своего рода сигнал для хозяина внимательно осмотреть свои владения на предмет задымлений и других возможных источников опасности.

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Описание черных пород кошек

Стараниями ученых выведены разные породы черных кошек, потенциальные владельцы теряются в их многообразии, думая, какая из них лучше. Прежде чем завести усатого четвероногого друга, предлагаем ознакомиться с самыми популярными видами и подробнее узнать о характере животного.

Бомбей

Это единственный яркий представитель черношерстных кошек, практически повторяющаяся копия индийской дикой особи. Бомбей обладает идеально равномерным черно-угольным окрасом без каких-либо других оттенков. Такие же подушечки лап и кончик носа.

Внешний вид:

голова аккуратной формы;

круглые, далеко посаженные глаза;

уши среднего размера;

мускулистое тело;

небольшие лапы;

прямой хвост средней длины;

яркие глаза;

плотно прилегающая короткая шерсть;

вес самок от 3-4 кг, самцов до 6 кг.

Кошки этой породы отличаются грациозной походкой и обладают 100-процентным сходством с дикой пантерой. Но бомбеи значительно дружелюбнее и общительнее, они не прочь удобно устроиться на коленях хозяина и помурлыкать ему свои песенки. В момент подвижных игр они, подобно собакам, по команде приносят игрушку хозяину.

Заводя такого питомца, нужно учесть, что бомбейские кошки в большинстве своем не любят уличные прогулки. Причиной тому склонность к замерзанию. Они гораздо охотнее устраиваются на батарее или в любом другом теплом уголке.

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Сибирская кошка

Длинношерстные с плотным подшерстком котята этой породы всегда пользовались популярностью. Вес взрослого питомца достигает 12 кг. Независимо от цвета шерсти, который может быть самым разнообразным, коты сибирской породы очень привлекательны, черные кошки — не исключение.

Описание внешности:

крепкое телосложение;

длинная шерсть;

нос черного цвета;

большие выразительные глаза зеленого или желтого цвета;

широко расставленные уши, на концах которых могут быть небольшие кисточки;

шикарный воротник на груди;

большая густая шерсть в виде штанишек на лапках;

длинный, очень пушистый хвост.

Кошки сибирской породы относятся к лесным, внешне отдаленно напоминают мейн-куна. Представители породы наделены выносливостью и крепким, поистине сибирским здоровьем.

Если кошка подолгу находится на солнце, черный окрас может потерять насыщенность и равномерность. Чтобы этого не произошло, следует оградить домашнего питомца от чрезмерного принятия солнечных ванн.

Сибирские коты очень преданы своему человеку, во время отсутствия можно не беспокоиться об испорченной мебели или погроме в квартире. Всего этого не будет. Доброжелательно сибиряки относятся и к остальным домочадцам, могут часами мурчать, уютно устроившись на коленях, но исключительно по собственной инициативе. Если в данный момент животное не хочет общения — не стоит настаивать, кошка все равно поступит по-своему и найдет способ уединиться.

Порода черных кошек, к коим относятся и сибирские, отлично ладят с собаками, гораздо сложнее обстоят дела с пернатыми и рыбками. Хищники непременно найдут способ за ними поохотиться, от этого никуда не деться — все происходит на инстинктивном уровне.

При должном уходе продолжительность жизни сибирских кошек превышает 20 лет.

Мэнкс

Представители породы сами по себе не крупные, вес варьируется от 3,5 до 5,5 кг. Укороченное туловище и квадратная мордочка на круглой голове делают их внешность запоминающейся.

Другие черты породы:

слегка вытянутый нос;

выступающие скулы;

уши треугольной формы;

раскосые глаза миндалевидной формы;

округлые короткие лапы;

округленное тело;

шелковистая, гладкая, мягкая на ощупь шерстка;

миниатюрный хвостик больше напоминающий помпончик.

Представители породы мэнкс очень дружелюбны, причем не только к своим хозяевам, но и к гостям. Они никогда не проявляют агрессию к чрезмерно надоедливому ребенку, в такие моменты стараются спрятаться в укромном месте от маленького обидчика.

Несмотря на все эти качества, черные кошки данной породы сами выбирают себе хозяина и будут добиваться лишь его внимания. Мурлыкать могут всем, а слушаться только своего человека. Кошки очень активны и легко находят общий язык с другими животными.

Девон-рекс

Короткошерстная кошка родом из Англии обладает особенными стандартами и напоминает внешне инопланетное существо. За генетический код мутации отвечает кудрявая шерсть. Отсюда в названии появилась приставка «рекс». Несмотря на внешность, кажущуюся слабой и хрупкой, у них мускулистое тело и довольно крепкие конечности.

Особенности внешнего вида:

тонкая шея;

длинный хвост;

большая голова с высокими скулами;

крупные уши;

яркие глаза желтого или зеленого цвета;

медный или серебристый отлив черной шерсти.

Кошки с покладистым характером отлично уживаются со всеми членами семьи от мала до велика. Несмотря на это, их нельзя назвать назойливыми. Они умны и легко поддаются дрессуре, но при условии, если приучать к выполнению команд с раннего возраста.

Девон-рексы моментально считывают настроение человека. При хорошем отношении ко всем отдают предпочтение исключительно одному хозяину, оставаясь преданным ему до конца.

Со здоровьем у них в основном все хорошо, но иногда возникают проблемы с зубами, так что необходимо заботиться о правильном питании. И прежде чем заводить питомца именно этой породы, следует учесть, что они болезненно переносят одиночество.

Американский керл

Свои отличительные особенности есть у каждой породы, и американский керл — не исключение. Завернутые наружу уши делают их узнаваемыми. Помимо этой забавной особенности есть и другие:

голова клинообразной формы;

мускулистое тело;

лапы средней длины;

мягкая шерсть с небольшим подшерстком.

Кошки этой породы бывают черно-белого окраса. Они довольно долго растут и при полном созревании не весят более 3-5 кг, но и такие показатели достигаются только к третьему году жизни питомца. Из положительных моментов — отсутствие предрасположенности к генетическим заболеваниям.

По характеру кошки довольно покладисты, легко осваиваются на новом месте. С удовольствием принимают знаки внимания и не прочь «пообщаться». Даже если животное чем-то недовольно, мстить, раздирая мебель и обои — не в его правилах.

Учитывая чувствительность ушек котов этой породы, которые легко повредить, прежде чем решиться обзавестись новым членом семьи, стоит хорошо подумать, есть ли у вас время, чтобы обеспечить ему должный уход.

Уход за шерстью кошек черных пород

С учетом того, что шерсть чернышей способна выгорать на солнце, их шубка нуждается в тщательном уходе. Нельзя допускать длительного нахождения животного под прямыми солнечными лучами. Это чревато образованием подпалин. Чтобы шерсть не поблекла и не потускнела, кошкам периодически необходимо давать витамины, белки и микроэлементы. В рационе обязательно должно быть мясо, яйца, биодобавки и трава, желательно пророщенная пшеница.

Помимо всего прочего, за шерстью питомца необходимо ухаживать, соблюдая правила гигиены:

Короткошерстных кошек еженедельно тщательно вычесывать, после чего приглаживать шерстку гребенкой. Обладатели длинной шерсти в аналогичной процедуре нуждаются ежедневно. Девон-рекса после вычесывания необходимо слегка пригладить влажной рукой. Купать животное не чаще одного раза в год с применением специальных шампуней и кондиционеров для усиления блеска.

При условии, что хозяин любит своего питомца, уход за ним, по большому счету, не представляет собой ничего сложного. Ответственный человек всегда найдет время на общение и игры с четвероногим другом.

Итоги