Духов день – просторечное название большого церковного праздника у православных, обозначенного в церковном календаре, как День Святого Духа. В 2018 году он отмечается 28 мая, хотя сказать заранее, какого числа он будет у православных, нельзя, не зная точной даты Праздника Светлой Пасхи.

Так происходит потому, что это не календарная дата, а от Пасхального Воскресения отсчитанный 51-й день. Это следующий день после праздника Святой Троицы, которая всегда отмечается в воскресенье и празднует три ипостаси Триединого Бог Отец, и Сына, и Святого Духа. Понедельник после Святой Троицы посвящается Святому Духу – Третьей Ипостаси Триединого Бога. В 50-й день после Пасхи, которая в 2018 пришлась на 8 апреля – День Святой Троицы, и он будет 27 мая, а День Святого Духа, или Духов День, соответственно, будет 28 мая, в понедельник.

Духов день у православных

Христианство – религия, в которой существует несколько конфессий, и у каждой из них могут быть свои правила в праздновании важных религиозных дат. У католиков День Святого Духа в 2018 году отмечается вместе с Троицей, и отдельного праздника в католичестве не предусмотрено. Православный мир прославляет Третью Ипостась Триединого Бога в отдельно посвященном дне. Какого числа у православных будет Духов день, определяется ежегодным вычислением праздника Пасхи, которое проводят по лунному календарю.

Троица – это 50-й день, в который, согласно Святому писанию, Святой Дух явился избранным в виде визуальных проявлений, и были это шум, ветер и огненное пламя.

В этот день Третья Ипостась Святой Троицы явилась на Землю, чтобы одарить учеников Иисуса Христа способностями для распространения Слова Божьего. Для того чтобы нести язычникам и представителям других религий истину и новую веру, которая была единственно правильной, Святой Дух одарил их:

способностями дарить исцеление и благодать больным и страждущим;

проповедовать на разных языках (языках всех стран мира), чтобы донести истину до заблудших не по своей воле;

даром пророчествовать и предвещать события, обращая в свою веру людей, нуждающихся в духовном совершенствовании;

возможностью нести свет христианства для прозрения духовно слепых и открывать им благодать Божью.

В момент сошествия с небес Святого Духа, 11 апостолов христианской веры, находившихся в Сионской горнице, приняли мученическую смерть за свои проповеди. Они были казнены в разных странах, где выполняли возложенную на них миссию.

Иоанн Богослов, оставшийся для распространения Христовой Веры, умер в отпущенный ему срок, но перед этим сделал многое для усиления христианства и укрепления веры.

Спустя два тысячелетия, как и каждый год Новой Эры, в 2018 году, православные люди считают этот день не только днем рождения Церкви и памятной датой, когда Святой снизошел с небесной тверди к апостолам веры. Это символ истинной веры, которая оставалась с людьми, и сопровождала их в хорошие и трудные времена, пока на Земле сменялись правители, человеческие поколения и государства. Это большой христианский праздник в Православии, который празднуют все истинно верующие. С 50 и 51 с послепасхальными днями связано много примет, традиций и верований.

И, поскольку в 2018 году у православных была ранняя Пасха, Духов день тоже будет праздноваться рано – 28 мая. А чтобы определить, какого числа, достаточно просто отсчитать от Пасхального воскресенья 50 дней.

Что можно, и что нельзя делать в светлый Праздник

Святая Церковь с пониманием отнеслась ко многим языческим традициям и узаконила их в церковных канонах. У славян Духов День считался Днем Земли-кормилицы, поэтому ее в день почитания запрещалось тревожить любыми способами. Сельскохозяйственные работы были под строжайшим запретом, и даже втыкать в землю копья во время ратного похода или битвы считалось огромным грехом.

Это, по верованиям предков, могло не только лишить будущего урожая, но и принести вред кормилице крестьянина – земле.

Славяне в этот праздник сами питали землю – накрывали в поле праздничный обед и кусочки пищи присыпали почвой, чтобы усилить плодородие. В период воцарения Православия этот обряд сменился обычаем обходить уж вспаханные поля Крестным ходом. Он должен был призвать на Землю Божье благословение и благодать, подарить труженикам богатый урожай. Запрещены были не только сельхоз работы, но и любые дела по дому.

В Духов день по-прежнему верующим не разрешается ни стирать, ни убирать, а уж тем более шить, вязать и готовить пищу. Нельзя даже бегать, чтобы не убежать от предназначенного судьбой и волей Божьей.

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Вместо этого, считается обязательным:

помянуть добрым словом не только усопших родных и близких, но и тех, кто погиб или умер на чужбине без креста, покаяния и отпевания;

пройти на рассвете босиком по росе, чтобы встретить счастье, и умыться холодной водой из колодца или речки;

собрать целебный букет из цветов и трав, и высушить его, чтобы лечить больных в течение года (этот обычай подменяется сейчас покупкой пучков травы и зелени, которые на Троицу приносят в дом, а ранее эту зелень тоже собирали и сушили для лечебных целей);

поставить свечку в церкви за упокой души всех упокоившихся, о ком только успели вспомнить;

взять в Храме березовые ветки, освященные накануне, на Троицу, и разместить у икон, чтобы души, умерших могли на них спуститься.

На сегодняшний день священнослужители не видят особого греха в том, что человеку приходится в этот день работать, особенно в городе, там, где люди не имеют отношения к земле. Однако посетить церковную службу и помолиться в честь праздника должен каждый верующий. Это день, в который особенно почиталась береза. Из нее плели венки и бросали в воду, гадая на суженого незамужние девушки.

Ветками березы молодежь гоняла на берегах рек русалок и прочую нечисть. Ими же украшали избы, ворота и иконы, чтобы дать возможность спрятаться от нескромных глаз душам умерших, которые в этот день спускаются на землю, чтобы навестить живых.



В 2018 году этот день наступит 28 мая, в понедельник после Троицы, которая будет 27 – на 50-й день после Пасхи. В День Святого Духа непременно нужно собраться семьей за богато накрытым столом или выехать на природу, чтобы отдать дань традициям язычников-предков, которые сохранила и сберегла их вера.