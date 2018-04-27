Один из пяти главных праздников, отмечаемый мусульманами является Ураза-Байрам или как его еще называют, Ид аль-Фитр. В дни празднования мусульмане поздравляют друг друга с окончанием священного месяца Рамадан.

Каждый год дата празднования разная, так как она определяется по лунному календарю и поэтому мусульман интересует, какого числа будет Ураза-Байрам в 2018 году, а так же когда он начинается и заканчивается.

Начало Ураза-Байрам в 2018

Праздник радости и счастья, именно так мусульмане говорят о втором по важности празднике Ураза-Байрам. Праздник разговения отмечается после строго месячного поста на протяжении трех дней. В некоторых регионах России этот день праздничный и считается выходным днем.

Многие магазины закрывают свои двери, для празднования этого дня, поэтому все необходимо следует брать заранее.

Каждый год Ураза-Байрам отмечается в разные дни, но определить какого числа будет празднование в 2018 году несложно. Исчисление ведется по исламскому лунному календарю и приход Уразы-Байрама попадает на день, который идет за новолунием. Дата этого торжества сдвигается на 11 дней каждый год и в 2018 Ураза-Байрам начинается вечером 14 июня, и заканчивается 15 июля.

Празднование Ураза-Байрам

Ураза-Байрам знаменует окончание поста, который обязаны соблюдать мусульмане в течение священного месяца Рамадан. Священный пост в 2018 году начинается 16 мая и завершается 14 июня. Празднование длится три дня и в эти дни мусульмане ходят в гости друг к другу, дарят подарки и навещают своих старших родственников.

Накануне праздника, вечером в мечетях начинают читать ночной «таравих» намаз и обязательным является провести всю ночь в дополнительных молитвах. Желательно читать намаз в мечети, вместе с остальными мусульманами, но если походу в мечеть что-то препятствует, то можно провести эту ночь дома.

Утром 15 июня в 2018 году мусульмане отправляются в мечеть на праздничную молитву, после окончания которой они идут на кладбище, чтобы почтить память умерших родственников, а затем начинают праздновать в кругу семьи, накрывая на столы разные блюда и сладости.

Перед наступлением праздника следует навести чистоту и порядок в доме. Все тщательно убирают, моют, нигде не должно быть гряди и беспорядка. На сам праздник одевается новая одежда, внешний вид должен быть опрятным и чистым.

В три дня праздника запрещается восстанавливать пропущенные дни поста. Женщины украшают столы всякими вкусностями и лакомствами, также раздают их соседям и родственникам, это обязательная традиция.

Особенности праздника

В праздник окончания священного месяца, большое внимание нужно уделить благотворительности (напомним, Ураза-Байрам заканчивается 15 июля, а начинается 14-го июня). Каждый человек помогает нуждающимся по мере своих возможностей. Кто-то помогает материально, кто-то продовольствием. Есть также специальные центры, в которые можно отнести все это, а сотрудники уже сами раздают нуждающимся. Давать милостыню следует с чистым помыслами.

Каждый верующий должен дать определенную минимальную денежную милостыню либо в мечеть, либо самому передать нуждающемуся. Одаривают в Уразу-Байрам не только нуждающихся, подарки также дарят родственникам.

Пост в месяц Рамадан

Ураза-Байрам напрямую связан со священным месяцем Рамадан и когда он начинается, мусульмане держат пост, а когда заканчивается (в 2018 этот день попадает на 15 июня) начинается сам праздник.

Этот месяц посвящен духовному очищению себя, провождению времени в поминании Всевышнего и отказа от всех земных довольств. В этот месяц мусульмане держат строгий пост, в котором есть свои правила:

Весь Рамадан люди отказывают себе в еде и питье. Утренний прием пищи нужно закончить до восхода солнца, вечером же можно начать есть только после того, как солнце скроется за горизонт. Весь день нельзя ни пить, ни есть. Не соблюдение этого правила принимается как нарушение поста и этот день не засчитывается. Для упрощения подсчета времени, мусульманское духовенство раздает расписание, в котором указанно до какого времени нужно поесть, а в какое приступить к трапезе. В течение дня, когда держится пост запрещается вступать в интимную связь, кроме этого, нужно отказаться от поцелуев, прикосновений и других ласк между мужчиной и женщиной. Если нарушить этот запрет, то наказывается он строго. При нарушении этого правила, нужно держать пост, срок которого шестьдесят суток, но также можно накормить шестьдесят нуждающихся людей. Супружеская близость разрешается только после захода солнца. До начала утренней трапезы важно взять полное омовение и только так начать свой пост, иначе он не засчитается. Нельзя ругаться, злиться, сквернословить, сплетничать. В этот месяц необходимо совершать больше благих дел и усмирять свой характер. Бывает и такое, что день поста нарушен, причины могут быть разные, но пропущенный день важно восстановить после окончания месяца Рамадан. Если пост нарушен без уважительной причины, кроме восстановления этого дня, нарушивший должен накормить нуждающегося или помочь материально. Время сухура и ифтара нужно проводить в кругу семьи. Во время этих трапез не желательно есть в одиночестве, необходимо собраться всей семьей и так приступать к кушанью. Все свое время нужно провести в поминании Всевышнего, за молитвами и чтением Корана, нужно просить прощения за свои грехи. Пост не держат маленькие дети, люди, у которых имеются проблемы со здоровьем и отказ от еды может повлиять на их общее состояние, а также женщины, в период месячных. Во время месячных женщинам запрещается совершать намаз, держать пост и прикасаться к Корану. Если месячные начались в течении дня, когда держится пост, то пост нарушается и пока они не закончатся, пост держать нельзя, пропущенные дни необходимо будет восстановить после окончания Рамадан.

Как поздравлять друг друга

Пожелание благословенного праздника звучит как «Ид мубарак», так должны приветствовать друг друга мусульмане в этот день. Только мало произнести это приветствие, оно должно быть искренним, от всей души, наполненное смыслом, также желают всех благ, счастья, успехов во всем.

Ураза-Байрам один из ожидаемых праздников у мусульман, и когда он начинается в домах проходят веселые застолья в кругу семьи, а когда заканчивается все с грустью провожают этот праздник и с нетерпением ждут самого главного торжества, Курбан-Байрам.