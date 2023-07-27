Лучшая малогабаритная мебель для летнего отдыха на даче

Летом хочется проводить побольше времени за городом, на даче.

Если у вас небольшой дачный дом, а хочется грамотно и со смыслом наполнить пространство, окружив себя комфортными вещами, то вам понравится наш обзор стильных решений для малогабаритных пространств, который мы подготовили вместе с брендом Askona!

Диван вместо полноразмерной кровати

Не всегда есть возможность поставить на даче кровать. Присмотритесь к удобному малогабаритному дивану. Например, этот прямой диван Nika имеет размеры 102*204*94, что позволяет ему легко помещаться даже в небольшие комнаты. Он раскладывается, организуя 2 полноценных места для сна. Вас удивит разнообразие расцветок и удобство этой модели.

Кровать-трансформер для ребенка

Если в семье есть маленький ребенок, и он часто проводит время на даче, то ему необходима кроватка для спокойного сна. Лучше всего приобрести кровать-трансформер, которая занимает мало места и при этом растет вместе с малышом.

Это прекрасный вариант для дачи, который можно спокойно использовать с 0 до 7 лет ребенка. При этом малыш будет находиться в этой кроватке в полной безопасности.

Массажное кресло как вариант для расслабления

Как приятно после насыщенного и активного дня на природе побаловать себя массажем. А что если поставить у себя дома небольшое стильное, но очень функциональное массажное кресло, которое станет местом притяжения для всех членов семьи и ваших гостей!

С помощью воздушно-компрессионных подушек и массажных роликов, такое кресло снимет напряжение, уберет болевые ощущения, восстановит организм. В зону массажа входят практически все части тела, начиная с шеи и заканчивая голенями. Более того, расслабляясь, можно послушать приятную музыку, погреть спину, покачаться, получить термотерапию.

Прекрасное решение для дачи, чтобы снять усталость!

Готовые комплекты для кровати

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Если у Вас нет времени и возможности по отдельности выбирать для своей кровати спальные принадлежности, то можно взять сразу готовые варианты. В Асконе представлены комплекты из подушки и одеяла, а также из подушки и матраса. Специалисты бренда позаботились о вашем комфорте за вас и предложили оптимальные решения!

Постельное белье

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Завершаем нашу подборку качественным постельным бельем из хлопка. Мягкое и нежное, оно словно окутает Вас своим легким прикосновением и позволит спать крепко и сладко всю ночь. А что еще нужно после насыщенного и активного дня на природе!