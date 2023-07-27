Собака пекинес — описание и характеристика породы

Собаки породы пекинес не согласятся ни на что иное, кроме как на мягкую подстилку, корм премиум-класса и уважительное обращение. Они не станут терпеть грубость и равнодушие. С ними не нужно долго гулять, но их шерсть требует внимания, аккуратного ухода. Не составят компанию детям во время игр, но с удовольствием проведут вечер с хозяином, который не любит торопиться и ценит внимание маленького друга.

Порода собак Пекинес — история происхождения породы

Порода собак пекинес — один из древних видов животных, их история происхождения началась 2000 лет назад в Пекине. В те времена разрешалось заводить питомца только королевской семье, и не были доступны домашние животные простым жителям.

По внешности пекинесы похожи на маленьких львят и считалось, что они духи-охранники. Чтобы собака охраняла императора после смерти, бедное существо хоронили вместе с хозяином. В наше время пекинесы добрые, весёлые и являются другом человека, проживающим полную и счастливую жизнь.

Согласно китайской легенде, лев влюбился в обезьяну и взял в жёны, а родившийся детеныш унаследовал внешность матери и характер отца.

Эта величественная собака попала в Пекин в 19 веке после захвата англичанами летнего дворца, некоторые из них принадлежали императору и были трофеем покоев женского дворца. Никому не позволялось приручать собаку. Если кто-то пытался украсть её, тех ждала казнь.

Впервые пекинес был показан на выставке в Европе, первый клуб любителей породы организован в Америке.

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Описание породы собак пекинес

Собака пекинес подходит людям, которые ведут активный образ жизни. У породы спокойный нрав, они любят внимание, уравновешенные и отстранённые. Не доставляют лишних хлопот, не требуют каждый день прогулки на улице. В плохую погоду пекинес остаётся дома и ходит в туалет в предназначенное место. Привлекает внимание хозяина лаем и остается на месте, дожидается, пока к нему не подойдут.

Цена пекинеса в России составляет 20–30 тыс. руб., на сайте приобрести можно за 15 тыс. руб.

Характеристики внешности породы:

шерсть длинная и прямая;

вес — 3,2–5 кг;

рост — 15–20 см;

средняя продолжительность жизни — 12–15 лет;

потребность в прогулке — 30–40 минут в день;

голова — объёмная;

глаза — круглые;

короткий нос;

уши сердцевидной формы;

шея — короткая;

туловище — компактное;

конечности — достаточно развитые и крепкие;

хвост — высокий и наклонён на бок;

окрас — любого цвета, кроме белого и печёночного; вокруг носа, глаз и губ — черный.

Описание внешних особенностей и характера:

преданность;

природное обоняние;

низкая потребность в физических нагрузках;

устойчивая психика;

шелковистая шерсть;

ревность;

чувство собственного достоинства;

своенравие;

храп;

тяжёлые роды;

не подходит для семей с детьми.

Плюсы породы:

обучаются командам;

любят активные игры;

уживаются с другими животными;

маленький размер, легко можно помыть;

неназойливость и ненавязчивость.

Минусы:

быстро устают;

их миниатюрный размер заставляет владельцев хватать питомца на руки в любых ситуациях;

громкий лай;

ревнивы и любят быть в центре внимания;

нужен тщательный уход.

Воспитание пород собаки Пекинес

Воспитание должно быть терпеливым и ласковым, обращаясь к нему с теплотой, заслужите доверие питомца. Пекинес отличается сдержанностью, уверенностью в себе, он бесстрашный, упрямый и преданный, не любит шум и суету. Шерсть питомца постоянно линяет, и требуется убирать ее время от времени.

Говорят, что собаку необязательно учить командам, но это не так. Питомец должен быть воспитанным вне зависимости от размеров, иначе он доставит меньше радости и больше разочарований.

Щенок хорошо обучается разным играм, ждёт поощрения или лакомства от хозяина. Научите питомца разным командам дрессировки, таким как «место», «ко мне», «фу», и приучите к поводку.

Выделяйте для занятий специальное время, не утомляя питомца нагрузками, постепенно двигайтесь к цели. Не добивайтесь своего при воспитании и дрессировке пекинеса агрессией, не срывайтесь и не показывайте характер. Наблюдайте за питомцем, и если собаке что-то нравится, используйте это в программе дрессировки, тогда он с удовольствием будет ходить и выполнять команды. Не разочаровывайте питомца, иначе ему захочется быть главным в доме, и вы не дождётесь послушания. Не применяйте жестокость по отношению к пекинесу, не дергайте резко поводок и не кричите на него.

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Из-за капризного и своевольного характера воспитание может превратиться в ад, можете пробовать сколько угодно повторять команды, но собака не станет выполнять, пока сама того не захочет. Более того, она заставит вас умолять её, крики и ругань не помогут, только терпение и любовь способны привлечь внимания животного. Чем добрее будете обращаться с собакой, тем больше она будет слушаться и делать то, что попросите.

Каким бы тяжёлым не показался процесс, без дрессировки пекинес может стать неуправляемым, принося одни неприятности и расстройства. Необходимо с детства отучить его поднимать с земли и дать свыкнуться с мыслью, что гулять на поводке — это не наказание, а необходимость.

Приручить щенка к лотку несложно, для этого необходимо организовать специальное место и разложить плёнку. Понаблюдайте за щенком, в какие места он обычно ходит в туалет.

Питание и уход за собаками породы Пекинес

Собакам породы пекинес требуется особый уход, содержание, питание, приём витаминов и прогулка. В детстве у щенков мягкий подшёрсток, который нужно расчёсывать каждый день, заранее увлажнив шерсть кондиционером. Делать это необходимо аккуратно, так как волосы у пекинеса слабые и ломкие.

По мере взросления шерсть становится грубой и длинной. Если собака не участвует в выставках, то можно подстричь, но нежелательно. Мыть породу также не рекомендуется, колтуны лучше самостоятельно разбирать руками.

Для любителей прогулок в холодную погоду лучше надевать на питомца защитный комбинезон. Внимательно следите за чистотой глаз, ушей и носа, так как это уязвимая сторона питомца. У породы также слабые зубы, поэтому кости для питания не подойдут.

Если выбирать кормление натуральными продуктами, то отдайте предпочтение сырой или отваренной индейке с курицей. В рацион животного должны входить каши, фрукты, овощи. Чтобы собака не набирала быстро вес, лучше давать телятину. Не все пекинесы любят кисломолочные продукты, поэтому необходимо приучать, давая немного творога. Если вы хотите кормить собаку сухим кормом, то выбирайте исходя из веса и роста животного. Не забывайте следить за размерами порций, чтобы питомец не превратился в пушистый ком.

Запрещено давать:

трубчатые полые кости;

сладкое;

специи;

жареное и копчёное;

свинину;

картофель;

апельсины, виноград, изюм, авокадо;

горячую или несвежую еду.

При выборе кормов отдавайте предпочтение премиум-классу, там больше витаминов и микроэлементов. Если ухудшается состояние, внешний вид и аппетит, следует сменить корм на другой.

Какая разновидность корма подойдёт питомцу:

NOW Naturel holistic;

Ориджен;

Белькандо;

Пиколло;

Акана;

Pronature;

Golden Eagle.

У пекинесов низкая потребность в физической активности, что станет подарком для любителей спокойного отдыха. Достаточно выходить на улицу 2 раза в день на 15–20 минут. Для прогулки лучше выбирать раннее утро или поздний вечер, когда не слишком холодно и жарко, так как порода чувствительна к температурам.

Перед покупкой собаки задумайтесь, готовы ли вы смириться с гордым строптивым характером. Если согласны, старайтесь лучше следить за шерстью пекинеса. Благодаря своим размерам он может жить в квартире любого размера. Спать в будке питомец ни за что не станет, подходит только мягкое покрывало в углу, где нет сквозняка. С буйным и неаккуратным поведением детей мириться не будет, поэтому для семьи с малышами эта порода не подойдёт, зато она станет прекрасным подарком для пожилой пары. С питомцем не нужно будет много гулять, только холить и лелеять.

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Интересные факты

В интернете можно найти много интересных фактов о пекинесах. Вот несколько из них:

В древнем Китае император держал у себя в рукаве пекинеса — в случае опасности собачка выпрыгивала и атаковала врага. Многие говорят, что чистокровного пекинеса не так просто найти, лишь некоторые частично схожи с породой. Учёные провели тест ДНК собак и нашли сходство с мопсами, чихуахуа и папильонами. В Древнем Китае у каждого пекинеса была прислуга, которая ухаживала за собакой. Щенков выкармливала не мать, а кормили из женских рук.

Итоги

Пекинесы — добрые и весёлые собаки, которые прекрасно проводят время со своими хозяевами в тишине и покое. Питомца не сложно приучить к командам, если не принуждать его. Необходим тщательный уход за шерстью и правильное питание. При воспитании не проявляйте агрессию, иначе питомец покажет свой характер. Подойдёт в качестве подарка людям, которые не любят активный образ жизни.