5 предметов на кухне, которые дешевят интерьер: вот чем их можно заменить

Тенденция на эстетичные пространства захватила все сферы нашей жизни. И кухня, как сердце дома, не осталась в стороне. Мы проводим там столько времени, что просто обязаны окружать себя красотой и уютом. Но даже самая стильная кухня может потерять свой шарм из-за нескольких неприметных на первый взгляд деталей. Давайте разберемся, какие предметы дешевят ваш интерьер, и чем их заменить, чтобы кухня выглядела дорого и стильно.

Яркие губки для мытья посуды

Эти веселенькие губки радуют глаз разве что в магазине. На вашей кухне они создают лишний визуальный шум, отвлекая внимание от общей картины. Замените их на нейтральные однотонные губки или стильные щетки для мытья посуды в пастельных тонах. Поверьте, разница будет заметна сразу.

Пластиковые разделочные доски





Мы понимаем, как удобно, когда разделочная доска легкая и ее не жалко поцарапать. Но разноцветный пластик дешевит интерьер, как ничего другое. Вместо этого выбирайте деревянные или каменные доски – они не только выглядят дорого, но и служат дольше. Такой предмет станет настоящим украшением вашей кухни.

Бутылка от средства для мытья посуды

Держать на виду яркие пластиковые бутылки с моющими средствами – это как надевать туфли с блестками на утреннюю пробежку. К счастью, проблему легко решить: просто переливайте средство в красивый дозатор из керамики или стекла. Это добавит кухне стильный штрих и избавит от ненужного "рекламного" акцента.

Глянцевый кухонный гарнитур





Блестящие поверхности казались отличным решением, пока не появились первые следы от пальцев и пятна. Они притягивают пыль и постоянно выглядят грязными. Гораздо лучше смотрятся матовые фасады, которые выглядят дорого и элегантно. Переход на матовые текстуры сразу изменит облик кухни в лучшую сторону.

Пластиковая хлебница

Пластиковая хлебница, особенно в ярком цвете, – это верный путь к ощущению "дешевизны" на кухне. Замените ее на деревянную или металлическую модель. Такие хлебницы смотрятся значительно дороже и стильно вписываются в любой интерьер. К тому же, они практичнее и долговечнее.

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