Модные норковые шубы 2019: новинки на любой вкус

Норковая шубка, роскошная, легкая, очень теплая вряд ли выйдет из моды. Однако время влияет и на нее, есть актуальные особенности кроя и окраски меха. Какие норковые шубы 2019 года стоит рассмотреть, какие модные тенденции стоит знать – изучайте фото и выбирайте вещь, которая будет идеальной, как с точки зрения посадки по фигуре, так и, с точки зрения новизны и современности.

Как выбрать норковую шубу по фигуре

Есть четыре типа фигуры:

Прямоугольник. Слабовыраженная талия, узкие бедра, но при этом четкие прямые плечи. Такие женщины склонны к полноте. При выборе норковой шубы следует стремиться приблизить силуэт к песочным часам. Хороши будут довольно облегающие, приталенные шубки, достаточно длинные. Показаны акценты на талии: ремешки, ремни, пояса, особенности кроя. Они сформируют силуэт и сделают фигуру более изящной. Короткие полушубки категорически не рекомендуются, они слишком сильно утяжелят линию плеч. Хорошо, практически модельно, будут смотреться длинные расклешенные свободные модели из норки. Дополнив обувью на каблуке, можно получить подиумный эффект. В этом плюс фигуры прямоугольник – благодаря четкой линии плеч создается впечатление королевской стати, а свободные модели сами ложатся красивыми складками. Песочные часы. Считается идеальным. Наиболее женственный силуэт, с хорошо выраженными бедрами, талией и грудью. Обладательницы такой фигуры редко нуждаются в ее коррекции, поэтому могут позволить себе любые фасоны, за исключением слишком просторных, бесформенных или скрывающих фигуру. Норка роскошно подчеркивает красоту данного типа. Этот изящный мех отлично смотрится в приталенных моделях, с поясками и ремешками. Можно носить и прямые шубы, длиной до пола или укороченные. Хороши будут и меховые жилеты любой длины. Единственное правило – шуба не должна кончаться на самом широком месте бедер. Это утяжелит нижнюю часть фигуры. Перевернутый треугольник. Фигура достаточно гармонична, но выделяются широкие плечи. Следует избегать объемных рукавов. Подойдут любые варианты, которые зрительно уменьшают плечи. Не подходят: рукава фонарики, большие подплечники, кокетки. Силуэт шубы должен приближаться к просто треугольнику, чтобы уравновесить плечевой пояс, поэтому лучше выбирать модели с расширяющимся книзу подолом. Подойдет широкий ремень, который стоит носить чуть ниже уровня талии. Норковые шубы 2018-2019 года отлично подходят этому типу, потому что они легки, изящны, а женственный фасон с юбкой-колоколом и облегающими деликатными рукавами актуален как никогда. Хороши будут шубы-баллоны, шубы с воланами. А-силуэт (или груша). У таких женщин бедра более ярко выражены, нежели плечи, и их желательно визуально уменьшить. Чтобы подобрать нужный вариант, достаточно прочитать рекомендации для перевернутого треугольника, но наоборот. То есть, любые объемные рукава, спущенные рукава, подплечники, кокетки, объемные воротники, необычные вырезы воротника – все это то, что нужно. Можно поиграть с двухцветными моделями, так, чтобы верх визуально увеличивался (светлый мех), а низ уменьшался (темный мех).

Если есть основания беспокоиться о лишнем весе, подойдут не слишком короткие, но и не слишком длинные норковые шубки – до колен.

Норка идеальна для полных женщин – она легкая, мягко драпируется и не создает излишний объем, как лиса, шиншилла или песец. При этом позволяет соблюсти четкий силуэт, а это особенно важно для женщин с избытком веса. Как ни странно, объемные модели не показаны и слишком худым женщинам.

Лучше всего будет смотреться шубка средней полноты, приталенная, сидящая по фигуре – она не создаст ненужный контраст.

Невысоким дамам следует избегать слишком длинных объемных моделей – это уменьшит рост, а вот высоким повезло больше – они практически неограничены в современном ассортименте шуб.

Модные фасоны норковой шубы в 2019 году

Модные тенденции текущего года поддерживают основной принцип моды последних лет: любая женщина, с любым вкусом и любыми внешними данными обязательно найдет что-то для себя.

Актуальные фасоны:

Мантия. Это, по сути, накидка. Однако фасоны разнообразны: кейп, короткий полушубок, пончо. Эти новинки подойдут не всякой женщине, идеальны для тех, кому нужно уравновесить тяжеловатую нижнюю часть фигуры. Достаточно дороги по цене. Длинная шуба. Это классика. Любая женщина в такой шубке смотрится роскошной, настоящей леди. Актуальные фасоны длинных шуб разнообразны, производители играют с цветом и с кроем. Модели с короткими рукавами. Рукав может быть ¾, а может и вовсе лишь наполовину закрывать предплечье. Для прохладной осени – идеальный вариант. Дополняют такую шубку длинными кожаными перчатками. Этих двух элементов уже достаточно для стильного образа. Обувь на высоком каблуке, облегающие брюки и гладкая прическа – и можно выходить в свет. Модели активно декорируют ювелирными украшениями, на фото хорошо видно, что именно с такими, облегченными шубками, они крайне уместны. Укороченные шубки. Смотрятся очень свежо, потому что напоминают пиджаки или жакеты. Очень элегантные, с капюшонами или без, они отлично сочетаются с юбками или брюками. Не предназначены для морозов, но могут быть идеальны для поздней осени или начала зимы, когда уже прохладно, но не слишком холодно. Жилетки. В моде уже несколько сезонов, и еще не потеряли своей актуальности. Самый шик – носить такую жилетку с обнаженными руками, легкой футболкой, выбрать жилетку необычного цвета, например, белого или очень светлого бежевого.

Актуальные модели в 2019 году отличаются простотой и лаконичностью силуэта. Они привлекают свежестью и строгостью. Отделка – стильная, но без претенциозности. Объемные капюшоны, облегающие лицо мягкими складками, сочетаются с простыми рукавами без отворотов и манжет. Воротники-стойки – с широкими колокольчатыми рукавами, объемными книзу.

Огромной популярностью пользуются идеи ретро или английской классики. Шубы специально шьются так, чтобы вызывать ассоциации с кардиганом или пальто в английском стиле.

Дизайнеры также учитывают особенности меха норки. Он мягкий, пластичный, прекрасно драпирующийся. Почему бы не использовать эти уникальные свойства для создания новых, необычных фасонов для шуб? Такие модели могут напоминать по покрою обычный халат с запахом, но благодаря красоте меха смотрятся великолепно – очень женственно и изысканно.

Цвета и принты

Норковые шубы 2019 года – это просто бум разнообразия оттенков и филигранного декора. Пользуются популярностью и классические шубки в цветах натуральной норки (это темно-коричневый оттенок). Крайне актуален белый цвет.

Изысканные тона: серо-голубой («сапфир»), черный скандинавский. Мраморная норка имеет темно-желтый оттенок с пятнами цвета шоколада. Махагон отличается наличием темной полосы вдоль спины.

Особенно ценятся мягкие, нежные, пастельные тона либо свежие, пленяющие своей чистотой: золотой орех, жемчужный, голубая и белая норка.

Очень востребованы теплые оттенки, особенно «золотая» гамма, во всем ее разнообразии: от цвета меда до белого золота. Технологии компьютерного окрашивания позволяют выполнить очень тонкое колорирование меха, позволяя добиться богатого и глубокого тона. Такая шубка выглядит натуральной, и в то же время каждый замечает: в ней есть что-то новое и необычное.

Производители активно подчеркивают красоту меха декором. Узор выстригается на поверхности меха. Особенно ценится геометрия. Актуальны комбинированные шубы из разных видов меха.

Простые лаконичные фасоны, модные в этом сезоне как нельзя лучше поддерживают эту тенденцию. Сейчас начали по-новому обрабатывать мех, добиваясь изысканной палитры или узоров.

Топ 6 молодежных новинок норковой шубы

Как выбрать модную шубу? Ниже описаны варианты самых ярких новинок, которые заинтересуют молодых женщин:

Шубки-пиджаки карамельных оттенков. И вообще необычные, но натуральные оттенки сегодня в тренде. Это корица, шоколад, специи. Градиент. Окраска меха может быть распределена плавно, а может идти полосами, вертикальными или горизонтальными. Белоснежная шуба. Конечно, такой вариант весьма сложен в уходе, однако, ничто не может больше подчеркнуть шик ее обладательницы, чем шубка чистейшего белого цвета. Аристократичные, изящные, такие шубы могут иметь любой крой, но предпочтение отдается женственным, тщательно выверенным силуэтам. Принт в виде цветов, роз, маков. Геометрические принты и анималистские. Не все готовы рассмотреть норковую шубку в таком вызывающем дизайне, но если нужно привлечь внимание – то это стоящий вариант. Сочетание разных фактур. Тисненная кожа, замша, кружево, ткань, или комбинации меха различной структуры или оттенков – вот что сегодня выбирают модельеры. Деликатная норка сочетается с пушистым мехом соболя или лисы, необычный способ расположения шкурок в полотне – шубка собирается, как конструктор, стриженный и щипанный мех в сочетании с обычным. Каждая такая модель уникальна и пленяет свежестью подачи уже привычных материалов и красок.

Дополняйте модную шубку стильными аксессуарами: пояса-корсеты, ботфорты, изящная обувь на каблуке.