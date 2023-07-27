Мальтезе — порода собак, описание с фото

Мальтезе — миниатюрная порода собак с красивой белоснежной шерстью, игривым характером и любящим сердцем. Но даже у таких очаровашек есть свои недостатки. Поэтому перед покупкой щенка стоит узнать все плюсы и минусы породы, изучить особенности ухода и воспитания.

Происхождение

На сегодняшний день нет ни одного подлинного источника, который поведал бы историю происхождения породы, только одни догадки и домыслы. Но многие историки уверяют, что роду Мальтезе более 2000 лет, т. к. изображения милых собачек можно увидеть на рисунках древних египетских сооружений.

Название породы связывают с географической ошибкой, а именно с островом Адриатического океана Меледа, в честь которого поначалу именовали белоснежного питомца Мелита. Только вот у острова был близнец, который сегодня известен как Мальта. В то время никто не фиксировал отличия между островами и о нем просто забыли. После мелит стали называть мальтийскими болонками, даже не учитывая тот факт, что Мальта не является настоящей родиной породы.

Как предки мелит добрались до Адриатического побережья, тоже неизвестно. Одни специалисты рассказывают о путешествии болонок по Шелковому пути из Азии в Европу. Правда, такого маршрута две тысячи лет назад еще не существовало. Другие выдвигают версию о швейцарских корнях — и действительно, в Альпах разводили маленьких собачек, которые имели внешнее сходство с болонками. Есть и еще одно предположение, которое вписывает в родословную породы обитавших на Адриатических островах пуделей, только вот общего между ними ничего нет.

Несмотря на все предполагаемые гипотезы о происхождении мальтийских болонок, в Средневековье порода достигла пика популярности. Особенно ее полюбили во Франции и Италии. К XVI столетию она добралась до берегов Англии и немного позже до Америки.

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Внешние описание

Мальтезе — это не просто порода декоративных собак, а настоящая роскошь. Даже во времена крестовых походов рыцари возвращались с шелковистыми живчиками и приносили их в дар своим женам. Убедиться, насколько красивы такие собачки, можно, изучив их описание.

Размер. Существует три стандарта: международный (вес 3-4 кг), американский (до 2,7 кг) и европейский (крупнее американок). Вне стандартов есть порода собак мальтезе мини высотой от 17 до 20 см при весе от 1,5 до 2,5 кг. А еще микро — высотой от 14 до 16 см при весе от 1,3 до 1,5 кг.

Голова среднего размера с плоской задней частью, слегка рельефной теменной зоной, с едва ощутимым затылочным бугром и хорошо развитыми надбровными дугами. Лоб переходит в мордочку четко под углом 90°. Прямой и покрытый шерстью нос с крупной мочкой. Глазки — словно темные бусинки, выпуклые и большие. Верхняя губа в виде полукруга немного нависает над нижней. К мордочке плотно прилегают висячие ушки в форме треугольника, с внешней стороны густо покрыты шерстью.

Корпус. Небольшое вытянутое тело с невыраженной холкой, но с крепкой и ровной поясницей. Под густой шерстью скрывается шея, длина которой сопоставима с размерами головы. При этом шея держится ровно, поэтому болонка имеет такую гордую осанку.

Лапы. Ровные передние и задние лапы с черными подушечками и с такими же когтями. Плечи передних лап длиннее лопаток, а бедра задних немного наклонены назад. Мускулатура лап едва заметна, но костяк достаточно крепкий.

Хвост — последовательное продолжение корпуса, которое в спокойном состоянии изящно изогнуто и своим кончиком касается спины, но может немного свисать на одну сторону тела. В идеале хвост по длине должен быть равен размерам скакательного сустава и, смешавшись с шерстью, образовывать пышный пушистый каскад.

Шерсть — настоящая гордость породы, которая ниспадает, словно мантия. Она прямая, легкая, шелковистая и густая. Нормальная длина от 20 см, но при этом шерсть должна обрисовывать контур тела. Подшерсток практически незаметен. Шерстяной покров должен быть гладким, никаких комочков, за исключением тыльной стороны передних и задних лап.

Окрас. Стандартный и идеальный цвет болонок — белый. К допустимым относится цвет словной кости, а к дефектным — бледно-оранжевый.

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Характер

Отличительные черты характера мальтезе — ее аристократическая сдержанность, игривый азарт и, как ни странно, бесстрашие. Эти милые пушистики — страшные непоседы, они должны быть всегда в курсе всех событий и в центре внимания. Они уверены в своей исключительности, но при этом дружелюбны и отлично будут ладить с другими домашними питомцами. В них они видят или своих друзей, или приятелей, с которыми можно порезвиться.

Но владельцам не стоит гладить чужих животных, ведь мальтезе — жуткие ревнивицы. Внимание хозяина они ни с кем не намерены делить, а своему сопернику даже будут готовы отомстить. По этой же причине такую породу не стоит заводить в семьях с маленькими детьми. Несмотря на то, что они миролюбивы, терпение у них не безгранично.

К незнакомцам они относятся настороженно — незнакомый человек может быть потенциальным врагом. Поэтому по непрекращающемуся лаю можно понять, что в дом зашел посторонний. Именно так болонки выражают свою подозрительность и недоверчивость.

Несмотря на то, что мальтезе декоративная собака, в душе она бесстрашна. В случае опасности всегда готова встать на защиту. Конечно, физического увечья она не принесет, но своим звонким лаем обязательно напугает.

В характере белоснежных комочков есть не только плюсы, но и отрицательные стороны. Мальтезе очень упрямы. Например, если собака посчитает, что тренировка для нее не имеет смысла, переубедить ее не получится. Кроме того, болонки не любят одиночества. Для них это стрессовая ситуация, с которой они пытаются справиться путем перегрызания проводов, обуви и т. п. Но в целом это очень покладистая и добрая порода, просто, в отличие от других декоративных собак, она требует к себе больше внимания.

Также стоит подчеркнуть, что мальтезе — это не собака одного хозяина, она одинаково любит всех членов семьи и никого не выделяет.

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Уход и содержание

Порода маленьких собак мальтезе требует особого ухода, но они прекрасно чувствуют себя даже в маленьких квартирах. Если оборудовать для них уголок подальше от сквозняков и солнца, они будут счастливы. Правда, в первые месяцы место обитания лучше огородить вольером: маленькие комочки очень любопытны и часто суют свой носик в неожиданные места.

Питание

Кормить болонок можно сухим кормом или натуральной пищей, главное — не перекармливать. Иначе миниатюрная собачка превратится в неповоротливый с постоянной одышкой шерстяной ком.

Сухой корм лучше выбирать премиум-класса, а еще лучше вместе с ветеринаром. Неправильно подобранный состав может вызвать у питомца аллергию.

При выборе натуральной пищи стоит учесть, что половину суточного рациона должно составлять мясо, но раз в неделю его можно заменить отварной рыбой или субпродуктами. Все остальное — это крупы, преимущественно гречневая и рис, а также овощи и фрукты. Обязательно в питании болонки должны присутствовать кисломолочные продукты. Также побаловать питомца можно желтком перепелиного яйца, смешав его с растительным маслом. А вот грецкие орешки с добавлением небольшого количества меда станут для него настоящим лакомством.

К продуктам, которые категорически запрещено давать мальтезе, относятся копчености, сладости, соления, острые сыры, капуста, картофель и все виды бобовых.

Шерсть

Мальтезе не линяет, но пушистую красавицу придется расчесывать каждый день, иначе колтунов не избежать. При этом купать ее нужно раз в неделю, а после ванных процедур подсушить шерсть полотенцем и феном. Чтобы предотвратить постоянное скручивание и загрязнение волосков, улучшить их структуру, их можно накрутить на папирусные папильотки.

Купать питомца нужно с применением специальных шампуней и кондиционеров. После мытья можно нанести несмываемое масло, которое сделает шерсть еще более шелковистой.

Гигиена

Уход за зубками и ушами мальтезе ничем не отличается от ухода за любой другой породой. Раз в неделю осматривают ушные раковины, скопившуюся серу удаляют ватным диском и лосьоном. Каждые две недели чистят зубы мягкой щеткой. При обнаружении зубного камня лучше обратиться к ветеринарному врачу.

Также два раза в месяц нужно уделить внимание и когтям. Избыток пластин обрезают, а оставшуюся часть когтя отшлифовывают мягкой пилочкой.

У болонок очень чувствительные глаза. Они у них часто слезятся, образуя на мордочке темные некрасивые бороздки. Поэтому избытки слизи в уголках глаза удаляют ватной палочкой. Некоторые заводчики дополнительно протирают глаза ромашковым отваром, правда, другие считают такую процедуру бесполезной.

Заболевания

К самым распространенным недугам болонок относят заболевания глаз. И это не только глаукома, но и атрофия сетчатки, а также такое аномальное явление, как дополнительный ряд ресниц.

От своих предков мальтезе получили в наследство склонность к глухоте и дерматитам. Нередко наблюдаются у них и такие серьезные заболевания, как порок сердца, водянка головного мозга и пониженный уровень сахара в крови.

К врожденным дефектам относят подвывих коленной чашечки, который можно устранить только хирургически, поэтому перед покупкой щенка стоит обязательно осмотреть его конечности.

Воспитание и дрессировка

Мальтезе знают себе цену, пользуясь своим обаянием, они быстро «надевают корону» и начинают просто наглеть. Поэтому их воспитанием нужно заниматься с самого раннего возраста. Породу можно назвать умной, но точно не послушной и не дисциплинированной.

До трех месяцев собачек ни в коем случае нельзя наказывать, за исключением самых упрямых. Самое важное в дрессировке — поощрение. Если мальтезе не получит своей награды, она расценит это как обман, и тогда дальнейшего выполнения команд от нее ждать не стоит.

Кроме того, болонка обязательно должна знать команду «Ко мне». Это связано с тем, что на прогулке мальтезе находится в постоянных поисках новых запахов. Если ее не обучить, лучше гулять с ней на поводке, иначе придется искать ее в кустах и даже на свалках. Команду нужно произносить строгим голосом, который не потерпит никакого возражения.

Серьезно дрессировать такую породу не стоит, ведь она больше создана для домашнего уюта. Единственное, над чем можно с ней поработать, — это танцы и акробатические номера. Но стоит быть готовым к тому, что на изучение одного танца потребуется несколько недель, а то и месяцев.

Как купить щенка

Купить собаку породы мальтезе, не зная, как правильно выбрать щенка, и реальную его цену, довольно сложно. Кроме того, от матери щенков забирают в 2-месячном возрасте, когда их шерсть еще не сменилась на взрослую, поэтому определить ее структуру довольно сложно. Но в любом случае шерстяной покров не должен завиваться или пушиться. Допускается легкая волнистость, которая по мере роста собаки обязательно выпрямится.

Не стоит выбирать самого пушистого щенка, т. к. чрезмерное количество шерсти — это не преимущество, а скорее недостаток.

Перед покупкой также стоит определиться, с какой целью приобретается питомец. От этого зависит ответ и на вопрос, сколько стоит собака породы мальтезе. Если болонка нужна для выставки, то это щенки шоу-класса, стоимость которых может достигать 55 000 руб.

При выборе собаки для разведения стоит обратить внимание на представителей брид-класса — стоимость щенков начинается от 25 000 руб. Ну и если нужен просто забавный и любящий друг для всей семьи, то это болонки пет-класса, их цена от 15 000 до 25 000 руб.

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Некоторым нравится мальтезе мини, микро и другие карликовые подвиды. Но, прежде чем решиться на приобретение таких собачек, стоит учесть, что стоят они в два раза дороже. При этом у них не очень крепкое здоровье, с генетическими недугами и заболеваниями суставов, а живут такие крошки не дольше 5 лет.

Мальтезе — идеальная порода собак как для большой семьи, так и для пожилой пары, ведь они просто созданы для любви. Но белоснежные красавицы требуют тщательного ухода и особого внимания. При этом они очень обидчивы и не потерпят никакой грубости.

Итоги