Шорты до колен — моветон? Что носить мужчинам летом 2025, чтобы не выглядеть как турист

Шорты – базовый элемент летнего гардероба, но именно с ними у мужчин чаще всего случаются стильные промахи. В 2025-м мода уходит от случайности: в приоритете чистый крой, грамотная длина и ткани, которые держат форму и дышат. Условный образ "городского туриста" с удлиненными шортами, футболкой с логотипом и кроссовками навсегда остается в прошлом.

Правильная длина – ключевой момент



Модели ниже колена сегодня неактуальны. Они утяжеляют силуэт и создают небрежное впечатление. Актуальная длина – чуть выше колена или до середины бедра. Такая посадка визуально вытягивает ноги, подчеркивает пропорции и подходит как для города, так и для отдыха. Важно, чтобы шорты сидели четко по размеру: не обтягивали, но и не выглядели бесформенно.



Безупречная ткань – половина образа



В летнем гардеробе особенно важно, как вещь выглядит спустя несколько часов на теле. Плотный хлопок, лен, смесовые ткани с вискозой и лиоцеллом – практичные и эстетичные решения. Лен допускает легкую мятую фактуру, но в современной интерпретации это часть образа, а не его недостаток. Спортивные шорты и синтетика – не для прогулок по городу или летних встреч.



Баланс с верхом



Чтобы шорты не выбивались из образа, их нужно грамотно сочетать с верхом. Простые футболки без принтов, легкие рубашки, поло с актуальной посадкой – универсальные варианты. Обувь – либо минималистичные сандалии, либо сникеры. Важно, чтобы все выглядело собранно, даже если это casual. Текстильная поясная сумка, спортивные носки и логотипы на груди – детали, которых стоит избегать.



Удобно – не значит небрежно



Летний стиль сегодня – это не про расслабленность на грани домашнего вида. Даже в жару можно выглядеть аккуратно и современно. Минимум деталей, чистые линии, продуманные материалы – и образ работает безупречно. Шорты – не временное спасение от жары, а полноценная часть гардероба, которая заслуживает внимания не меньше, чем брюки или джинсы.



Правильный выбор делает образ цельным и актуальным, без намека на "пляжный вайб" в центре города.