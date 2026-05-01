Главные тренды мужских часов 2026: от цвета до комфорта

Апрельский салон Watches & Wonders в Женеве задал тон всему году. Мужские часы 2026 не про погоню за пафосным блеском. Теперь в моде так называемая тихая уверенность, благодаря которой сочетаются комфорт, характер и индивидуальность. Редакция Клео.ру все изучила и готова рассказать о ключевых характеристиках, которые отличают трендовые мужские часы в 2026 году.

Идеальный размер: 36–39 мм

Большие часы на 42+ мм уходят в прошлое. Новый стандарт для мужских часов – корпус 36–39 мм. Это золотая середина, которая одинаково уместна и в офисе, и в путешествии, и в повседневной жизни.





Цвет и камень

Цветные циферблаты – главный акцент сезона. Лесной зеленый, глубокий синий, теплый беж и оттенки нефрита. Абсолютный хит – натуральные камни (авантюрин, оникс, тигровый глаз, содалит). Каждый такой циферблат уникален: он переливается и меняет настроение. Зеленый официально признан новым нейтральным.





Камбэк биколора

Двухцветные часы (сталь + розовое или желтое золото) возвращаются на мужские руки. Почему? Они идеально вписываются в эстетику тихой роскоши: дорого, но не крикливо, универсально – от деловой встречи до воскресного бранча. Сочетание холодного и теплого металла подходит практически к любому гардеробу.

Ремешки: кожа и ткань возвращаются

Холодный металл браслета – больше не единственный вариант. Кожаные ремешки (телятина, страус, пекари) в оттенках таупе, оливы и даже ярких цветах добавляют часам характера. А тканевые ремешки дарят милитари-винтажный шарм и практичность.

Необычные материалы

Мужские часы 2026 года активно используют нестандартные сплавы:

Титан – легкий, гипоаллергенный, устойчивый к царапинам.

– легкий, гипоаллергенный, устойчивый к царапинам. Бронза – со временем покрывается патиной, делая каждые часы уникальными.

– со временем покрывается патиной, делая каждые часы уникальными. Керамика, тантал, новые золотые сплавы – про долговечность и современный блеск.

Микротренды, которые набирают обороты

Наследие и винтаж – дизайн, вдохновленный архивными моделями середины XX века.

– дизайн, вдохновленный архивными моделями середины XX века. Скелетонизированные циферблаты и турбийоны – становятся доступнее, позволяя любоваться механизмом.

– становятся доступнее, позволяя любоваться механизмом. Скрытые усложнения – функции, которые не бросаются в глаза и добавляют инженерной ценности.

– функции, которые не бросаются в глаза и добавляют инженерной ценности. Космическая тема и открытые механизмы для wow-эффекта.

Идеальный вариант: биколор, кожаный ремешок и цветной или каменный циферблат. Именно такие мужские часы станут вашим уверенным заявлением.