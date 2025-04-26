Идеи для мужской компании: экстремальный и спокойный отдых на выходных

Как провести выходные в мужской компании, чтобы они запомнились? Вместо привычных посиделок дома или похода в бар попробуйте что-то действительно новое. В мужской компании друзей можно найти развлечения на любой вкус – от экстрима до творчества. Главное: все эти варианты доступны и в Москве, и за ее пределами, а заодно сплотят команду.

Экстремальные приключения: адреналин и драйв

Сплав на каяках по реке





Совместный водный поход подарит заряд бодрости и сплотит команду. В Подмосковье и других регионах России популярны однодневные сплавы на байдарках по живописным рекам. Снаряжение и обучение основ гребли обычно включены, так что опыт не требуется. Такая авантюра – отличный способ провести выходные в мужской компании нестандартно. Стоимость участия – от 2000–3000 рублей с человека за день приключений (обычно включая аренду каяка и снаряжения).

Пейнтбол или лазертаг на полигоне





Можно почувствовать себя в роли спецназа, устроив с друзьями бой красками или лазерами. Пейнтбольные клубы предлагают разные сценарии игр и все необходимое снаряжение. Игра на свежем воздухе подарит порцию адреналина. Цена для компании стартует от 1000–1500 рублей с человека за пару часов (включая оборудование и "боеприпасы").

Картинг на профессиональной трассе





Гонки позволят друзьям выяснить, кто самый быстрый пилот. В Москве и других городах страны есть крытые и открытые картодромы, где выдают шлемы и карты напрокат. Можно устроить мини-турнир с квалификацией и финалом. Один заезд (10–15 минут) обойдется примерно в 800–1200 рублей с человека, а пакет из нескольких заездов – выгоднее.

Прыжок с парашютом или роупджампинг





Для самых бесстрашных подойдет высотный экстрим. В аэроклубах можно совершить первый прыжок с парашютом в тандеме с инструктором. Или испытать роупджампинг – такие прыжки тоже организуют в России. Адреналин зашкаливает, а видео прыжка станет предметом гордости. Цены – от 5000–7000 руб. за прыжок в тандеме и около 2000–3000 рублей за роупджампинг.

Спокойный отдых для души и тела

Не все развлечения должны быть экстремальными – иногда вопрос, как провести выходные в мужской компании, хочется решить более расслабленно.

Гончарный мастер-класс





Творческая активность может быть не менее увлекательной, особенно если хочется передохнуть от экстрима. Совместный мастер-класс по керамике или гончарному делу – шанс попробовать себя в новом ремесле и создать сувенир на память. Во многих городах работают студии, где за несколько часов под руководством мастера вы слепите свою первую глиняную чашу или тарелку. Стоимость такого развлечения – порядка 1500–2500 рублей с человека, включая материалы и обжиг изделия.

Кулинарная школа





Совместное приготовление еды отлично сближает. Можно всей компанией пойти на мастер-класс по приготовлению стейков, бургеров или шашлыка. Кулинарные студии регулярно проводят групповые занятия для любителей мяса. Под руководством шефа вы освоите новые рецепты и сразу продегустируете результаты. Бюджет участия – примерно 3000–6000 рублей с человека (включая продукты и дегустацию).

Игровой вечер: настольные игры или онлайн-квест





Если хочется развлечься неподалеку от дома, организуйте дружеский турнир. Настольные игры позволяют весело посоревноваться в компании. Например, в Москве есть антикафе и бары с большим выбором настолок (оплата по времени). Также существуют онлайн-квесты и викторины, в которых можно участвовать командой удаленно. Некоторые квест-комнаты адаптировали свои сценарии под онлайн-формат, где команда решает загадки через видеосвязь. Такой формат выручит, если не удается встретиться лично, а впечатления будут общими. Стоимость: вечер настолок – около 500 рублей с человека, онлайн-квест для команды – примерно 2000–4000 рублей.

Вариантов мужского досуга – множество. Все эти идеи помогут вместе пережить новые эмоции и впечатления. В следующий раз, планируя, как провести выходные в мужской компании, вспомните эту подборку. Возможно, она вдохновит на новое приключение или подскажет новое хобби.