Мода на зрелость: почему мужчины стали выбирать стиль, подчеркивающий возраст

Сегодня мужская мода переживает заметный сдвиг: все больше мужчин старше 40 лет отказываются от попыток любой ценой выглядеть моложе и вместо этого выбирают стиль, подчеркивающий их зрелость. Такая философия вписывается в концепцию новой мужественности, которая поощряет естественность и самопринятие. Даже голливудский красавец Джордж Клуни отмечает, что мужчина "лучше стареет, если принимает это достойно, а не сражается с возрастом, встречая морщины как должное". Иными словами, новая мужественность дает мужчинам право не гнаться за вечной молодостью, а ценить свой возраст и опыт. Крупные модные бренды и медиа тоже подхватывают эту волну: стильные образы зрелых мужчин все чаще появляются в журналах и рекламных кампаниях, доказывая, что возраст – не помеха чувству стиля.





От 40 лет и дальше: стареть красиво vs. молодиться

Мужчины среднего и старшего возраста начинают понимать, что стремление любой ценой казаться моложе зачастую смотрится неестественно и даже комично. Стилисты единодушны: нельзя нарочито молодиться в одежде – носить вещи, которые были ультрамодными в вашу юность или откровенно молодежные тренды текущего сезона. Например, обтягивающие скинни-джинсы, яркие принты или футболки с дурашливыми слоганами, которые уместны на подростке, на 50-летнем мужчине выглядят нелепо.

Дело не только в одежде. Попытки косметически скрыть возраст тоже редко дают желаемый эффект. Окрашивание седых волос в домашних условиях, неподходящий тон краски или редкое подкрашивание приводят к неестественному виду. Вместо моложавости получается противоположный результат. То же касается и скрывания признаков облысения: длинные пряди, зачесанные на лысину, выглядят гораздо менее привлекательно, чем аккуратная короткая стрижка или полностью бритая голова. Эксперты советуют мужчинам вовремя менять прическу по мере старения – короткая стрижка придает образу свежести и элегантности, тогда как длинные, поседевшие и поредевшие волосы не добавляют ни шарма, ни молодости. В качестве наглядного примера стилисты сравнивают нелепый комбовер Дональда Трампа с элегантной лысиной журналиста Владимира Познера – стареть тоже нужно красиво, подчеркивают они.

Важно понимать, что отказаться от погоди за молодостью – не значит перестать заботиться о внешности. Речь о смене подхода: вместо маскировки возраста – грамотно работать с тем, что у вас есть. Седина, морщины, зрелая фактура лица могут стать изюминкой образа, если их правильно обыграть. Недаром стилисты ввели понятие silver fox ("серебристый лис") – так называют мужчин, которые приняли свою седину и превратили ее в стильный штрих образа. Так, рок-эстетика прекрасно сочетается с сединой: черная кожаная куртка-косуха с белой рубашкой. Иными словами, седые волосы и возрастная брутальность могут добавить мужскому стилю благородства и харизмы, если их не прятать, а подчеркнуть.

Примеры стильных зрелых мужчин

Несколько известных персон доказали своим примером, что зрелость и стиль – отличное сочетание. Джордж Клуни, которому за 60, давно стал символом привлекательной зрелости: он не скрывает седину и выбирает классические костюмы и casual-образы, соответствующие статусу. Клуни открыто говорит, что не стремится выглядеть младше своих лет и не понимает ажиотажа вокруг омолаживающих процедур для мужчин.





Другой пример – Джефф Голдблюм, которому под 70: он прославился дерзким чувством стиля, смело носит яркие принтованные рубашки Prada, узкие костюмы Saint Laurent и эффектные очки в толстой оправе. Молодой модник в таких вещах выглядел бы вычурно, но Голдблюм своим примером доказал, что мужчины в возрасте не должны бояться моды. За свой рискованный и выразительный гардероб он неоднократно попадал в списки самых стильных мужчин мира. Британский GQ поставил его на второе место в рейтинге best-dressed еще в 2018-м, шутливо назвав "подарком всем мужчинам – напоминанием, что нам всем нужно стараться одеваться лучше".





Стоит упомянуть и Стэнли Туччи – актеру 62 года, и он тоже стал иконой стиля в глазах публики. В 2023 году читатели Style Girlfriend проголосовали за Туччи как самого стильного мужчину года. Его отличает внимание к деталям: безупречно сидящие костюмы, стильные очки, продуманные аксессуары. Туччи демонстрирует, что зрелый мужчина может выглядеть современно и изысканно за счет качественных вещей и аккуратного внешнего вида.





Как подчеркнуть зрелость стильно: рекомендации

Возраст – вовсе не враг моды. Напротив, к 40–50 годам у мужчины накапливается опыт и понимание себя, благодаря чему можно выработать уникальный, зрелый стиль. Ниже – несколько рекомендаций, как выглядеть современно и привлекательно, не пытаясь при этом казаться моложе:

Примите свою седину и особенности внешности. Вместо того чтобы судорожно скрывать каждый седой волос или морщинку, сделайте их частью имиджа. Аккуратно подстриженная седая борода или благородная лысина часто смотрятся лучше, чем краска для волос или парик. Короткая стрижка при прогрессирующей лысине придаст образу элегантности и свежести, тогда как попытки спрятать облысение выглядят жалко. Стареющие звезды, принявшие свою внешность, неизменно получают одобрение публики, ведь уверенность и естественность притягивают больше, чем неестественное омоложение. Следите за посадкой и качеством одежды. Один из секретов стильного образа зрелого мужчины – идеальная посадка вещей по фигуре. Возрастные изменения фигуры – не повод прятаться в бесформенных мешках, но и слишком обтягивающую молодежную одежду лучше избегать. Инвестиции в хороший костюм или джинсы классического кроя, подогнанные портным, окупятся сторицей: ни один мужчина не вписывается в одежду с вешалки идеально, а пара сантиметров, ушитых или выпущенных, творит чудеса. К 50 годам стоит иметь базовый набор качественных вещей (пиджак, пальто, добротные туфли и пр.) и регулярно обновлять гардероб, ориентируясь не на мгновенные тренды, а на свою фигуру и комфорт. Отдавайте предпочтение современной классике вместо погонь за трендами. С возрастом особенно важно выглядеть актуально, но не быть жертвой моды. Вещи кричаще-молодежного стиля только подчеркнут разрыв между вашим реальным возрастом и обликом. Стилисты советуют мужчинам 40+ формировать гардероб в стиле "современной классики" – это вещи, которые соответствуют духу времени, но не выйдут из моды через один сезон. Инвестируйте в качественные натуральные материалы и беспроигрышные цвета. Вместо ультрамодных фасонов выбирайте слегка обновленную классику: например, прямые джинсы вместо скинни, однотонные рубашки вместо футболок с принтами. Такой гардероб выглядит солидно и долго служит. Лучше иметь несколько дорогих базовых вещей, чем шкаф, забитый дешевками, которые вас моложе не сделают. Найдите свой фирменный стиль. К зрелым годам у каждого мужчины складываются свои предпочтения в одежде – используйте это себе на благо. Если вы чувствуете себя уверенно в сочетании джинсов и пиджака – сделайте это своей фишкой. Любите спортивный стиль? Подберите качественные базовые вещи, которые можно миксовать. Удачный прием – капсульный гардероб: несколько любимых брюк, парочка хорошо сидящих рубашек, пару свитеров нейтральных тонов и один-два пиджака или куртки. Из такого набора вы всегда сможете составить ансамбль на любой случай. Многие известные мужчины придерживаются именно этого подхода. Например, телеведущий Ларри Дэвид годами носит вариации одного и того же набора (чиносы, футболка, кофта) – и выглядит стильно и уместно, просто потому что ему комфортно в своем образе. Фирменный стиль экономит время и нервы, а главное – отражает вашу личность, благодаря чему вы выглядите органично. Уделяйте внимание деталям и уместности. В зрелом образе мелочи играют огромную роль. Хороший ремень, часы, стильные очки или шарф способны придать лоск самому простому комплекту. Обратите внимание на обувь – качественные кожаные ботинки или лоферы сразу выдают мужчину со вкусом, тогда как изношенные кроссовки могут испортить впечатление. Не забывайте и про уход за собой: ухоженная седая борода, своевременная стрижка, чистые ногти и приятный парфюм дополняют образ статусного мужчины. Кроме того, всегда соотносите одежду с ситуацией. Если в 20 лет можно было явиться в рваных джинсах куда угодно, то после 40 игнорировать дресс-код – верный способ выглядеть нелепо. В гардеробе взрослого мужчины должны найтись костюм для официальных мероприятий, строгая рубашка для деловой встречи, а шорты, например, уместны на пляже, но не в офисе. Следуя правилу dress for the occasion и дополняя образ правильными аксессуарами, вы подчеркнете свой статус и вкус.





В итоге, мода на зрелость – это, прежде всего, про уверенность и гармонию с собой. Мужчина, который носит свои года с гордостью, выбирает качественную одежду по фигуре и не стесняется ни седины, ни жизненного опыта, выглядит мужественно и привлекательно. Новая мужественность провозглашает: быть собой, пусть даже уже не юным, – это и есть высший стиль и показатель внутренней силы. Мужская мода наконец признает, что настоящий шарм и харизма зачастую приходят именно с годами.