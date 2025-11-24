Пульсометр для силовой тренировки: как поднять больше и уставать меньше

Вы наверняка видели их у бегунов – эти мигающие браслеты и нагрудные датчики. И скорее всего, думали: "Мне-то зачем? Я же не кардио делаю". А зря. Ваш пульс – это точнейший инструмент, который может сделать ваши силовые тренировки в разы эффективнее. Так как же использовать пульсометр для силовых упражнений?





Что такое вариабельность сердечного ритма (ВСР) и почему она важна

Проще говоря, ВСР – это не про то, с какой частотой бьется ваше сердце, а про то, с какой регулярностью. Это показатель того, насколько хорошо ваша нервная система справляется со стрессом.

– ваше тело в тонусе, нервная система гибкая и готова к нагрузкам. Низкая ВСР – организм перегружен, вы не восстановились, и сегодня явно не день для рекордов.

Многие современные пульсометры и фитнес-браслеты умеют измерять ВСР. Проверяйте ее утром, перед тренировкой. Если значение ниже вашей обычной нормы – задумайтесь о более легкой тренировке или даже о дополнительном дне отдыха. Это убережет вас от перетренированности.

Практика: как использовать пульсометр прямо во время тренировки

Вот три конкретных сценария, как данные с вашего запястья или нагрудного датчика могут изменить ваш подход к силовым тренировкам.





1. Определяем, готовы ли вы к следующему тяжелому подходу

Вы только что сделали изматывающий подход в жиме лежа. Сели на лавку, пульс зашкаливает за 150. Старая школа говорит: "Отдыхай 2 минуты и вперед". Но ваш пульсометр умнее.