Анаболическое окно: что это на самом деле и как его "закрывать"

В спортзалах до сих пор живет легенда: закончил подходы – у тебя есть полчаса, чтобы "залить" протеин, иначе прироста мышц не видать. Многие до сих пор носятся с этим правилом, как с дедлайном на работе. Но сегодня известно куда больше.

Что такое анаболическое окно

Анаболическое окно – это период после силовой нагрузки, когда организму особенно важно получить питательные вещества для восстановления мышечных волокон. Раньше считалось, что оно длится около 30 минут. Сейчас мы знаем, что мышечный синтез остается повышенным примерно сутки, а у некоторых – почти двое. То есть окно существует, но оно не закрывается через полчаса.

Зачем оно нужно



После тренировки организм переходит в режим "восстановить и улучшить". Мышцы становятся чувствительнее к белку, а запасы гликогена требуют обновления. Все это напрямую влияет на рост силы, выносливости и объемов – в нужных местах, конечно. И хотя время играет роль, ключевой фактор – общее количество белка в течение дня. Если оно в норме, тело использует его эффективно независимо от того, выпил человек коктейль в раздевалке или добрался до кухни через час.



Сколько длится анаболическое окно

Период повышенной чувствительности к питательным веществам длится примерно от 24 до 48 часов. Это дает достаточно времени, чтобы закрыть все потребности организма – не только белковые, но и углеводные. Поэтому идея "успеть за 30 минут" давно устарела. Главное – не затягивать питание до состояния голодного зверя и не игнорировать нормальный прием пищи после тренировки.

Что делать в этот период





Сразу после тренировки стоит подумать о двух вещах: белке и углеводах. Первое – строительный материал. Второе – источник энергии.

Практичный вариант – обычный прием пищи через 30–90 минут. Это может быть курица с рисом, греческий йогурт с фруктами, омлет с овощами – то, что легко усваивается и не превращает восстановление в испытание.

Протеиновый коктейль – удобная опция, но не обязательная. Он нужен, когда нет возможности поесть или когда тренировка вечерняя и не хочется нагружать желудок плотным ужином.

Также в анаболический период важно пить достаточно воды и не забывать о сне – именно ночью восстанавливается большая часть поврежденных волокон.

Что действительно важно

Анаболическое окно – не игра на скорость. Это про системность. Если тело получает норму белка, сложные углеводы и достаточно калорий, оно будет расти и восстанавливаться независимо от того, на сколько минут сдвинулся прием пищи после тренировки.

Гораздо опаснее пропускать еду целыми днями или сидеть на дефиците, пытаясь одновременно наращивать мышцы. Такой подход мешает прогрессу куда сильнее, чем опоздание с коктейлем.



