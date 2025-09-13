Мужская обувь на осень 2025: что купить для нового сезона

Лето заканчивается, и с ним исчезает вечная дилемма "кеды или сандалии". Теперь все внимание на пары, которые выдержат мокрый асфальт, офисные дресс-коды и внезапные прогулки в парке. Если в шкафу пылятся ботинки пятилетней давности, самое время их заменить: тренды мужской обуви этой осени позволяют выбрать модель под любой образ – от классики до стритстайла.

Лоферы





Этой осенью лоферы остаются фаворитом. Носить их можно как с костюмом, так и с джинсами – идеальная универсальная пара. В тренде варианты на массивной подошве и модели с кожаными перемычками или металлическими деталями. Главное – не бояться сочетать их с носками, даже яркими.

Челси





Классические челси – та самая база, которая никогда не подведет. Черные или темно-коричневые модели легко встраиваются в любой гардероб. Но в этом сезоне стоит обратить внимание и на обновления: замшевые текстуры, светлые оттенки и более грубая подошва делают челси современнее.

Высокие ботинки





Когда погода окончательно портится, без них не обойтись. Армейские модели на массивной подошве, кожаные хайкеры или винтажные варианты в духе 90-х – все это актуально. Они добавляют образу уверенности и легко сочетаются с джинсами, шерстяными брюками и даже пальто.

Полуботинки на шнурках



Эта классика офиса получает новый взгляд. Сегодня популярны модели подошвой чуть толще, чем раньше, и более расслабленной формой. Такой вариант отлично подойдет для работы, но и в вечернем образе будет смотреться не менее уместно.



Сникеры





Никуда без них. Кроссовки давно перестали быть только спортом, и эта осень – не исключение. Белые кожаные сникеры остаются универсальной базой, а для смелых есть цветные, с фактурными деталями или даже с элементами ретро. Главное – выбирать качественные материалы, чтобы они не выглядели "одноразово".

В новом сезоне мужская обувь балансирует между удобством и стилем. Лоферы и челси берут на себя классику, сникеры добавляют расслабленности, а высокие ботинки и полуботинки на шнурках отвечают за практичность. Осень – время пробовать новое, но базовые пары в гардеробе всегда должны быть.