Что надеть мужчине на новогодний корпоратив: 5 стильных образов для встречи 2026 года

Впереди череда новогодних корпоративов, и именно у мужчин чаще всего возникает вопрос: что надеть, чтобы не выглядеть так же, как в обычный рабочий день в офисе? Хочется сохранить комфорт, но при этом добавить образу стиля и вечернего настроения. Собрали идеи мужских образов на новогодний корпоратив для вас.

1. Базовые черные брюки + пуловер оттенка "сливочное масло"



Этот лук – рабочая формула, когда хочется выглядеть собранно, но не "офисно". Брюки прямого кроя дают структуру образу, а пуловер в самом популярном оттенке 2025 года – мягком, светлом и заметном – делает комплект праздничным без лишнего пафоса. При желании можно надеть тонкую рубашку под низ: это добавит объема в зоне плеч, освежит лицо и позволит выглядеть празднично, если вдруг захочется снять пуловер. Плюс этого образа в том, что он универсален: сочетание выглядит органично не только на корпоративе, но и в повседневной жизни.



2. Шоколадный костюм с жилеткой



Второй вариант – костюм глубокого шоколадного оттенка, еще одного ключевого цвета 2025 года. Он смотрится современно, аккуратно подчеркивает фигуру. Если дресс-код расслабленный, жилетку можно носить на голое тело, как в образе на фото: получится спокойная, но модная подача, которая выделяется без кричащих акцентов. В более формальной среде достаточно надеть рубашку или водолазку – и комплект мгновенно станет классическим. Такой костюм – инвестиция: его можно интегрировать и в деловую капсулу, и в выходные комплекты.



3. Бомбер из вышитого бархата



Бархат в мужском гардеробе не новость, но именно в виде бомбера он дает максимально свежий результат. Вышивка добавляет текстуры, делает образ выразительным, но не перегруженным – идеальная грань для корпоративного дресс-кода, где хочется быть заметным, но все же в рамках. Такой верх работает и с черными брюками, и с джинсами темного денима, и с классическими брюками прямого кроя. Важно оставить остальное максимально лаконичным: футболка или тонкий джемпер под низ, минимум аксессуаров – бархат сам справляется с задачей создать настроение праздника.



4. Бархатный пиджак



Бархатный пиджак в черном цвете – тот самый случай, когда вечерняя роскошь не превращается в излишний драматизм. Бархат дает мягкое свечение, визуально собирает силуэт и работает как точка притяжения, но без намека на театральность. Сочетайте его с простой футболкой и лаконичными брюками.



5. Расслабленный total black



Черный тотал-лук на базе широких джинсов с заклепками по боковому шву и оверсайз рубашки из вискозы тоже могут выглядеть празднично. Джинсы добавляют характер, а рубашка из мягкой пластичной ткани делает аутфит не таким официальным. Такой образ легко впишется в атмосферу новогоднего корпоратива, а после вещи разбавят ваши повседневные образы.

