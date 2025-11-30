Мужская мода 2026: что забыть и о чем вспомнить?

Тренды в мужской моде непостоянны. Одни вещи внезапно устаревают, а другие, наоборот, возвращаются на пик популярности. Давайте разберемся, почему одни тенденции себя изжили и что из несправедливо забытого стоит вернуть.





Тренды, которые пора забыть в 2026 году

Неоновые и кислотные цвета

Яркая неоновая палитра, взрывавшая глаза пару лет назад, окончательно сдала позиции. В 2025-м на подиумах почти не осталось кислотных оттенков. Их вытеснили приглушенные, благородные тона – оливковый, серо-бежевый, сливочный. В мужской моде 2026 ценится сдержанность. В таком окружении мужчине легче выглядеть дорого и элегантно.

Логомания и кричащий брендинг

Огромные логотипы на груди и спине теперь считаются моветоном. Когда-то вещь с гигантским логотипом демонстрировала статус, но сейчас скорее вызывает ассоциации с ходячей рекламой. Взрослый мужчина в 2026-м выбирает одежду без явных брендов – это признак вкуса и уверенности. Тренд "тихого люкса" как раз утверждает, что ценность вещи в качестве и крое, а не в громком имени на ярлыке.

Экстремально узкие или мешковатые фасоны

Два противоположных перекоса силуэта одновременно вышли из моды. Супер-скинни, облегающие, как вторая кожа, джинсы и пиджаки больше не актуальны – эта тенденция 2010-х себя исчерпала. В то же время мешковатые бесформенные штаны на несколько размеров больше тоже признаны антитрендом: они смотрятся небрежно и искажают пропорции. Мужская мода сегодня стремится к балансу. Современный крой – это более расслабленный, но все же аккуратный силуэт: брюки свободны в бедрах, но не волочатся по полу, пиджаки комфортны, но не болтаются, как с чужого плеча.

Чересчур громоздкая обувь на толстой подошве

Ботинки на платформе, которые еще недавно считались писком моды, отправляются на свалку. Если раньше казалось "чем больше подошва, тем круче", то теперь все наоборот – гипертрофированная массивная обувь стала одним из главных антитрендов. В 2026 году мужчина выбирает более изящные варианты: классические кеды чистого белого цвета или кожаные дерби на умеренной подошве. Такой обувью легче дополнить образ, не делая акцент на ногах излишне громким.

Инфантильные принты и аксессуары.

Одежда с мультяшными рисунками, аниме-графикой и прочими детскими узорами потеряла актуальность. То же касается инфантильных вещей вроде микросумок для красоты или изобилия декора в стиле подростковой культуры. Подобные элементы сейчас воспринимаются как признак незрелости образа. Взрослому мужчине пора оставить в прошлом футболки с героическими комикс-персонажами и кичливые дизайнерские ремни с огромными пряжками. 2026-й ценит утонченность и минимализм, даже в мелочах.