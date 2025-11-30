Мужская мода 2026: что забыть и о чем вспомнить?

В преддверии Нового года пришло время пересмотреть гардероб.
Тренды в мужской моде непостоянны. Одни вещи внезапно устаревают, а другие, наоборот, возвращаются на пик популярности. Давайте разберемся, почему одни тенденции себя изжили и что из несправедливо забытого стоит вернуть.
Тренды, которые пора забыть в 2026 году
Неоновые и кислотные цвета
Яркая неоновая палитра, взрывавшая глаза пару лет назад, окончательно сдала позиции. В 2025-м на подиумах почти не осталось кислотных оттенков. Их вытеснили приглушенные, благородные тона – оливковый, серо-бежевый, сливочный. В мужской моде 2026 ценится сдержанность. В таком окружении мужчине легче выглядеть дорого и элегантно.
Логомания и кричащий брендинг
Огромные логотипы на груди и спине теперь считаются моветоном. Когда-то вещь с гигантским логотипом демонстрировала статус, но сейчас скорее вызывает ассоциации с ходячей рекламой. Взрослый мужчина в 2026-м выбирает одежду без явных брендов – это признак вкуса и уверенности. Тренд "тихого люкса" как раз утверждает, что ценность вещи в качестве и крое, а не в громком имени на ярлыке.
Экстремально узкие или мешковатые фасоны
Два противоположных перекоса силуэта одновременно вышли из моды. Супер-скинни, облегающие, как вторая кожа, джинсы и пиджаки больше не актуальны – эта тенденция 2010-х себя исчерпала. В то же время мешковатые бесформенные штаны на несколько размеров больше тоже признаны антитрендом: они смотрятся небрежно и искажают пропорции. Мужская мода сегодня стремится к балансу. Современный крой – это более расслабленный, но все же аккуратный силуэт: брюки свободны в бедрах, но не волочатся по полу, пиджаки комфортны, но не болтаются, как с чужого плеча.
Чересчур громоздкая обувь на толстой подошве
Ботинки на платформе, которые еще недавно считались писком моды, отправляются на свалку. Если раньше казалось "чем больше подошва, тем круче", то теперь все наоборот – гипертрофированная массивная обувь стала одним из главных антитрендов. В 2026 году мужчина выбирает более изящные варианты: классические кеды чистого белого цвета или кожаные дерби на умеренной подошве. Такой обувью легче дополнить образ, не делая акцент на ногах излишне громким.
Инфантильные принты и аксессуары.
Одежда с мультяшными рисунками, аниме-графикой и прочими детскими узорами потеряла актуальность. То же касается инфантильных вещей вроде микросумок для красоты или изобилия декора в стиле подростковой культуры. Подобные элементы сейчас воспринимаются как признак незрелости образа. Взрослому мужчине пора оставить в прошлом футболки с героическими комикс-персонажами и кичливые дизайнерские ремни с огромными пряжками. 2026-й ценит утонченность и минимализм, даже в мелочах.
|ВАЖНО
|Антитренды – не приказ немедленно выбросить все перечисленное. Но если ваша цель – современный и актуальный образ, эти вещи лучше отложить. Мужская мода всегда развивается циклично, поэтому некоторые устаревшие тренды теоретически могут вернуться через годы.
Тренды, о которых пора вспомнить в 2026 году
Тихая роскошь и классика в мужской моде
После эпохи кричащих стилей возвращается мода на сдержанную элегантность. Quiet luxury – главный тренд, делающий ставку на качество и умеренность. Мужчины снова надевают хорошо скроенные костюмы, пиджаки из кашемира, пальто из шерсти – но теперь эти вещи сидят свободнее и удобнее, чем в ультра-скинни 2010-х. Классический гардероб переживает ренессанс, потому что сочетает комфорт и представительность. Например, темно-синий шерстяной костюм или кашемировый джемпер нейтрального оттенка – это вложение в стиль на годы вперед.
Пальто и ленивая элегантность
В 2026 году мужчины смело меняют пуховики на классические пальто. В частности, хит сезона – пальто-халат с поясом, напоминающее домашний, но сшитое из дорогой шерсти или альпака. Этот фасон олицетворяет концепцию расслабленной элегантности: мягкий силуэт, миди-длина, пояс не затянут, а небрежно завязан. Такое пальто отлично смотрится нараспашку поверх водолазки или костюма. Фактически, это возвращение к стилю 70-х и 80-х, когда мужчины носили пояса на пальто – только теперь в более минималистичном исполнении. Если строгие двубортные пальто казались чересчур формальными, то их современная реинкарнация добавляет образу свободы и шика.
Широкие брюки с защипами
Тенденция, которая особенно порадует тех, кто застал моду прошлых десятилетий. Классические брюки со складками у пояса триумфально возвращаются, вытеснив узкие брюки-скинни. Высокая посадка, пара защипов и свободный крой – теперь это синоним современного стиля. Такие брюки отсылают к элегантной мужской моде середины XX века, но актуальны и сегодня благодаря комфорту и эффектному силуэту. Они удачно подчеркивают фигуру, но не стесняют движений. Традиционные серые, темно-синие или коричневые шерстяные брюки со складками можно носить и в офис, и в смарт-кэжуал варианте с поло или джемпером.
Трикотажное поло и элегантный casual
Еще один привет из прошлого – вязанные и трикотажные polo-рубашки возвращаются в мужской гардероб как стильная альтернатива классической рубашке. В 2026-м на первый план выходит тонкое поло из мериносовой шерсти, хлопка или шелка с отложным воротником и парой пуговиц на груди. Носить его можно под пиджак вместо привычной сорочки – образ сразу становится менее формальным, но сохраняет утонченность.
Кожаная куртка – вечная классика
Некогда символ бунтарей, затем чуть забытая в эпоху худи и парок, сейчас качественная кожаная куртка вновь заявляет о себе как must-have вещь для мужчины. Впрочем, она никогда полностью не исчезала: хорошая косуха или кожаный бомбер вне трендов. В 2026 году на пике именно лаконичные модели без лишнего декора: гладкая матовая кожа, минимум фурнитуры, продуманный крой. Такая куртка универсальна – ее можно накинуть и с джинсами на прогулку, и поверх рубашки для неформальной встречи.
2026 год в мужской моде сочетает комфорт и характер. Забудьте устаревшие крайности и броскость – будущее за выдержанной элегантностью. Мужская мода сегодня делает круг: возвращает лучшее из прошлого (классику, качество, удобные фасоны) и отсекает лишнее.