Длинные волосы у мужчин: как носить и не выглядеть хипстером

Клео.ру делится шестью важными советами для мужчин с длинными волосами.
Длинные волосы у мужчин перестают быть прерогативой рок-звезд и бородачей из модных районов. Чтобы образ с распущенными прядями не скатился в клише "хипстер", важно учитывать пропорции, стрижку и стиль в целом. Вот проверенные советы от стилистов.
1. Важно качество, а не длина
Не гонитесь за максимально длинными локонами без должного ухода. Длинные волосы у мужчин всегда выглядят дорого и ухоженно, если кончики ровные, а сама прическа – здоровая. Регулярно подравнивайте кончики (каждые 8–10 недель) и используйте подходящий шампунь и бальзам по типу волос.
2. Подберите правильный силуэт
Хипстерский образ зачастую ассоциируется с неопрятным "топ-узлом" на затылке и неуложенными прядями. Избегайте крайностей:
- Средний пробор или легкий каскад делает прическу более аккуратной.
- Тонкий слой филировки у лица добавляет легкость и исключает "тяжелый" комок волос.
3. Грамотный уход и укладка
Чтобы не выглядеть неопрятно, вооружитесь базовым набором:
- Мягкий шампунь без сульфатов. Длинные волосы у мужчин требуют щадящего очищения.
- Натуральное масло (аргановое, жожоба). Несколько капель согрейте в ладонях и распределите по длине для гладкости и питания.
- Легкий крем или помадка для текстуры. Укладывайте пряди пальцами, придавая форму, но не "склеивая" их.
4. Прическа под форму лица
Длина волос у мужчин должна сочетаться с формой черепа и чертами:
- Квадратное лицо. Подойдет объем на макушке и волосы до подбородка по бокам.
- Овальное лицо. Позволяет практически любую длину и пробор – от ровного центра до бокового.
- Круглое лицо. Длина ниже подбородка и легкий объем сверху вытягивают силуэт.
5. Стиль и гардероб
Длинные волосы у мужчин всегда привлекают внимание. Чтобы образ смотрелся гармонично:
- Минимализм вместо этно: свежий крой футболок и рубашек, сдержанная цветовая гамма (черный, серый, темно-синий).
- Качественные материалы: хлопок, лен, тонкая шерсть, замша – вместо потертых денима и грубых мешковатых свитеров.
- Аксессуары сдержанно: простой кожаный ремень, часы с лаконичным циферблатом, минималистичные браслеты.
6. Откажитесь от клише
Избегайте "атрибутов хипстера":
- Большие очки в толстой оправе.
- Чрезмерное количество браслетов и подвесок.
- Слишком длинные бороды в комплекте с распущенными волосами.
Лучше сделайте ставку на аккуратную щетину или ухоженную короткую бороду.