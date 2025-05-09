Длинные волосы у мужчин: как носить и не выглядеть хипстером

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Клео.ру делится шестью важными советами для мужчин с длинными волосами.

Длинные волосы у мужчин перестают быть прерогативой рок-звезд и бородачей из модных районов. Чтобы образ с распущенными прядями не скатился в клише "хипстер", важно учитывать пропорции, стрижку и стиль в целом. Вот проверенные советы от стилистов.

Фото: Freepik.com / @senivpetro

1. Важно качество, а не длина

Не гонитесь за максимально длинными локонами без должного ухода. Длинные волосы у мужчин всегда выглядят дорого и ухоженно, если кончики ровные, а сама прическа – здоровая. Регулярно подравнивайте кончики (каждые 8–10 недель) и используйте подходящий шампунь и бальзам по типу волос.

2. Подберите правильный силуэт

Хипстерский образ зачастую ассоциируется с неопрятным "топ-узлом" на затылке и неуложенными прядями. Избегайте крайностей:

  • Средний пробор или легкий каскад делает прическу более аккуратной.
  • Тонкий слой филировки у лица добавляет легкость и исключает "тяжелый" комок волос.

3. Грамотный уход и укладка

Чтобы не выглядеть неопрятно, вооружитесь базовым набором:

  • Мягкий шампунь без сульфатов. Длинные волосы у мужчин требуют щадящего очищения.
  • Натуральное масло (аргановое, жожоба). Несколько капель согрейте в ладонях и распределите по длине для гладкости и питания.
  • Легкий крем или помадка для текстуры. Укладывайте пряди пальцами, придавая форму, но не "склеивая" их.

Фото: Freepik.com

4. Прическа под форму лица

Длина волос у мужчин должна сочетаться с формой черепа и чертами:

  • Квадратное лицо. Подойдет объем на макушке и волосы до подбородка по бокам.
  • Овальное лицо. Позволяет практически любую длину и пробор – от ровного центра до бокового.
  • Круглое лицо. Длина ниже подбородка и легкий объем сверху вытягивают силуэт.

5. Стиль и гардероб

Длинные волосы у мужчин всегда привлекают внимание. Чтобы образ смотрелся гармонично:

  • Минимализм вместо этно: свежий крой футболок и рубашек, сдержанная цветовая гамма (черный, серый, темно-синий).
  • Качественные материалы: хлопок, лен, тонкая шерсть, замша – вместо потертых денима и грубых мешковатых свитеров.
  • Аксессуары сдержанно: простой кожаный ремень, часы с лаконичным циферблатом, минималистичные браслеты.

Фото: Freepik.com / @halayalex

6. Откажитесь от клише

Избегайте "атрибутов хипстера":

  • Большие очки в толстой оправе.
  • Чрезмерное количество браслетов и подвесок.
  • Слишком длинные бороды в комплекте с распущенными волосами.

Лучше сделайте ставку на аккуратную щетину или ухоженную короткую бороду.

Редакция «Клео»

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