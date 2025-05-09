Длинные волосы у мужчин: как носить и не выглядеть хипстером

Длинные волосы у мужчин перестают быть прерогативой рок-звезд и бородачей из модных районов. Чтобы образ с распущенными прядями не скатился в клише "хипстер", важно учитывать пропорции, стрижку и стиль в целом. Вот проверенные советы от стилистов.





1. Важно качество, а не длина

Не гонитесь за максимально длинными локонами без должного ухода. Длинные волосы у мужчин всегда выглядят дорого и ухоженно, если кончики ровные, а сама прическа – здоровая. Регулярно подравнивайте кончики (каждые 8–10 недель) и используйте подходящий шампунь и бальзам по типу волос.

2. Подберите правильный силуэт

Хипстерский образ зачастую ассоциируется с неопрятным "топ-узлом" на затылке и неуложенными прядями. Избегайте крайностей:

Средний пробор или легкий каскад делает прическу более аккуратной.

делает прическу более аккуратной. Тонкий слой филировки у лица добавляет легкость и исключает "тяжелый" комок волос.

3. Грамотный уход и укладка

Чтобы не выглядеть неопрятно, вооружитесь базовым набором:

Мягкий шампунь без сульфатов . Длинные волосы у мужчин требуют щадящего очищения.

. Длинные волосы у мужчин требуют щадящего очищения. Натуральное масло (аргановое, жожоба). Несколько капель согрейте в ладонях и распределите по длине для гладкости и питания.

(аргановое, жожоба). Несколько капель согрейте в ладонях и распределите по длине для гладкости и питания. Легкий крем или помадка для текстуры. Укладывайте пряди пальцами, придавая форму, но не "склеивая" их.





4. Прическа под форму лица

Длина волос у мужчин должна сочетаться с формой черепа и чертами:

Квадратное лицо . Подойдет объем на макушке и волосы до подбородка по бокам.

. Подойдет объем на макушке и волосы до подбородка по бокам. Овальное лицо . Позволяет практически любую длину и пробор – от ровного центра до бокового.

. Позволяет практически любую длину и пробор – от ровного центра до бокового. Круглое лицо. Длина ниже подбородка и легкий объем сверху вытягивают силуэт.

5. Стиль и гардероб

Длинные волосы у мужчин всегда привлекают внимание. Чтобы образ смотрелся гармонично:

Минимализм вместо этно : свежий крой футболок и рубашек, сдержанная цветовая гамма (черный, серый, темно-синий).

: свежий крой футболок и рубашек, сдержанная цветовая гамма (черный, серый, темно-синий). Качественные материалы : хлопок, лен, тонкая шерсть, замша – вместо потертых денима и грубых мешковатых свитеров.

: хлопок, лен, тонкая шерсть, замша – вместо потертых денима и грубых мешковатых свитеров. Аксессуары сдержанно: простой кожаный ремень, часы с лаконичным циферблатом, минималистичные браслеты.





6. Откажитесь от клише

Избегайте "атрибутов хипстера":

Большие очки в толстой оправе.

Чрезмерное количество браслетов и подвесок.

Слишком длинные бороды в комплекте с распущенными волосами.

Лучше сделайте ставку на аккуратную щетину или ухоженную короткую бороду.