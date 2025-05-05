Не только синие: 3 моделей мужских джинсов для стильных образов

Когда говорят "мужские джинсы", в голове сразу всплывают классические синие – прямые, чуть выцветшие, будто из старого лукбука Levi’s. Но весна и лето 2025 уверенно дают понять: пора выйти за рамки. Джинсы остаются базой мужского гардероба, но теперь они требуют больше фантазии – и немного смелости.

Потертые, но не растрепанные



Да, поношенный эффект снова в моде. Только сейчас это не про рваные колени и разлохмаченные швы, а про деликатную винтажную обработку. Выглядит так, будто джинсы – из 90-х, но в идеальном состоянии. Идеально сочетаются с футболками без принтов, лонгсливами, легкими рубашками и лоферами на голую ногу. Такой образ – вроде бы расслабленный, но без ощущения, что вы только вышли из гаража.



Бежевые – новые синие



Кремовые и светло-бежевые джинсы – тихий хит сезона. Они универсальны, освежают образ и отлично сочетаются с белыми кедами, серыми худи и кожаными куртками. Главное – не перепутать с чиносами: джинсы должны держать форму и быть из плотного денима. Это не "песочный" офисный стиль, а скорее про городского минималиста.



Цвет в помощь





Серые и черные – это база, никто не спорит. Но в этом сезоне дизайнеры аккуратно продвигают джинсы в новых цветах. Коричневые – хорошая альтернатива стандартной палитре, особенно если носить их с нюдовыми или темно-зелеными верхами. А для тех, кто не боится выделиться: светло-желтые и лавандовые джинсы могут стать главной деталью летнего гардероба. Тут важно: без принтов, без украшений – цвет говорит сам за себя.

Форма тоже имеет значение



Slim остались в прошлом – сейчас в на пике прямой крой или слегка свободный силуэт. Он не делает из вас "скейтера из 2007-го", но и не сковывает движение. Идеальная длина – до кроссовок, с легким заломом. Перестаньте подворачивать штанины джинс – это был спорный тренд даже тогда, когда он считался нормой.



Весна и лето – идеальное время для джинсового эксперимента. Отложите классический индиго и попробуйте что-то новое: потертости, светлые оттенки, нестандартные цвета. Все это легко впишется в повседневные образы – главное, помнить, что джинсы работают не только как база, но и как акцент. Особенно, если подобрать их с умом.