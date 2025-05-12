Вместо шлепок: полный гайд мужской обуви на лето 2025 года

Летом хочется комфорта. Но удобная обувь не обязательно должна быть спортивной или выглядеть слишком просто. Даже в жару есть варианты, которые подойдут и для офиса с расслабленным дресс-кодом, и для городских аутфитов.

Сандалии



В этом сезоне сандалии – не просто допустимая обувь, а полноценный элемент образа. В тренде лаконичные кожаные пары с широкими ремнями, прочной подошвой и минимальным декором. Хорошо, если они закрывают большую часть стопы – это выглядит современно и аккуратно. Альтернатива – спортивные модели с плотной фиксацией. Важно: сандалии должны быть в хорошем состоянии и сочетаться с вещами в базовых тонах.



Мюли



Закрытые спереди и открытые сзади, мюли – удобный и небанальный вариант на каждый день. Лучше выбирать модели из мягкой кожи или замши, с гибкой подошвой и без лишнего декора. Они универсальны: хорошо смотрятся с чиносами, шортами, тонкими льняными брюками.



Тонкие кеды или текстильные слипоны



Хлопковые или льняные материалы позволяют ногам "дышать", а тонкая подошва не перегружает образ. Такие кеды или слипоны легко сочетаются с повседневными образами – от футболки с джинсами до летней рубашки и брюк. Главное – следить за чистотой ткани: такие пары быстро теряют вид, если за ними не ухаживать.



Эспадрильи



Эта пара – базовая летняя альтернатива кедам. На пике популярности простые эспадрильи из натуральных материалов в нейтральных цветах: серый, молочный, бежевый, хаки. Это не обувь "на каждый день", но вполне удобный вариант для прогулок или поездок.



Лоферы из мягкой кожи



Для более собранных образов – лоферы. На лето подойдут модели на мягкой подошве, с перфорацией или выполненные из замши. Их можно носить без носков (или с невидимыми), сочетая с легкими брюками или костюмами relaxed-кроя.



Мокасины



Легкие, гибкие, комфортные – мокасины становятся актуальны с возвращением интереса к 90-м. Сейчас в моде модели с минималистичным дизайном, без декоративных элементов. Лучше выбирать пары из мягкой кожи или замши в нейтральных оттенках.



Что учесть при выборе летней обуви

Обувь должна быть из натуральных и дышащих материалов, иметь легкую подошву и анатомически комфортную форму. И не забывайте: даже самая трендовая пара не спасет образ, если она неухоженная или не по сезону.