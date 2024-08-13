Женская мода на осень 2024 года: обзор основных трендов, актуальных расцветок и предметов гардероба

Подготовка к новому сезону – важный момент для любой модницы. Это становится актуально им в той ситуации, когда после летней жары наступает похолодание, и приходит время пополнить гардероб новыми функциональными и стильными вещами. Поможет справиться с задачей женская мода на осень 2024 года, представленная разнообразными тенденциями, выражающимися в создании фасонов, подборе цветовой палитры и элементов декора. В этой статье Клео.ру предлагает к рассмотрению тренды, которые будут особенно популярными в этом сезоне.

Основные тренды осени 2024

Стилисты постарались сделать демисезонные коллекции разнообразными и креативными, взяв на вооружение актуальные тенденции в мире моды. При выборе осеннего гардероба представительницам прекрасного пола стоит обратить внимание на такие модные тренды 2024 года:

Акцент на плечах, которым придается дополнительный объем с помощью подплечников. Этот тренд придется кстати для девушек с хрупкой верхней частью фигуры. Женщинам, у которых плечи широкие от природы, стоит воздержаться от данного варианта дизайна. Акцентный объем применяется при оформлении не только жакетов или пальто, но и блузок, платьев. Стоит учесть, что данный прием стоит сочетать с подчеркиванием талии, выделяя ее с помощью пояса.





Дополнение брючных костюмов такой деталью как корсет. Он служит альтернативой жилетке, которую надевают поверх рубашки либо блузки. Корсет может дополняться оригинальным декором в виде шнуровки или молнии.

Сочетание сразу нескольких тенденций при оформлении верхней одежды. Примером служит тренч, известный под названием «хэвлок», характерной чертой которого является покрой, напоминающий кейп. Другим неординарным решением является бомбер, дополненный меховыми вставками или декором из ворса.





Любительницы женственности по достоинству оценят стильные луки осенью 2024 года, в которых ярко прослеживается винтажное направление. Воплотить такой образ удастся, используя элегантные юбки покроя «карандаш», но дополненные романтичной кокеткой, блузы с галстуками-бантами, расклешенные брюки.

Не утрачивает актуальности стиль гранж, выражающийся в сочетании женственных вещей с брутальными кожаными куртками, украшенными металлическими шипами и цепочками, а также грубыми ботинками на тракторной подошве.





Цветовая палитра сезона

Осенний образ для женщин станет особенно эффектным и гармоничным, если удачно подобрать тональность вещей и их сочетаемость между собой. При выборе расцветок одежды Клео.ру рекомендует обратить особое внимание на такие тенденции:

В этом сезоне стилисты советуют не бояться быть яркими и проявлять свою индивидуальность. Это выражается во включении в образы ярких цветовых акцентов, среди которых особой популярностью пользуется красный оттенок, огненный оранжевый, сочный коралл и неоновый лайм.





Для любительниц лаконичных образов станут находкой монохромные решения. В этом сезоне признание модельеров завоевали тотал-луки в черной, бежевой, коричневой, синей тональности.





Среди принтов в фаворитах находятся черно-белая и красно-черная клетка, мелкий флористический орнамент и анималистика во всех проявлениях – как в природных оттенках, так и в яркой неоновой тональности.





Must-have вещи осени 2024

Осенний гардероб 2024 года предполагает создание стильной капсулы. Базовые универсальные вещи можно гармонично сочетать между собой, каждый раз прибегая к новым комбинациям при создании образов. Удачным решением будет включить в гардероб следующие элементы:

Для любительниц классики и женственности предлагается твидовый костюм с юбкой-карандаш и укороченным жакетом в стиле «Шанель».

Не утрачивает популярности плиссированная юбка, которая в осеннем сезоне предлагается в трикотажном исполнении.

При выборе верхней одежды продолжают оставаться востребованными пальто со стеганой прошивкой. Такие модели делают образ оригинальным и выигрывают за счет своей фактурности.

Брючные костюмы представляют собой тандем прямого классического низа или расклешенных палаццо и пиджака с акцентными плечами.

При выборе свитеров рекомендуется руководствоваться стилем ретро, отдавая предпочтение моделям с ромбовидным принтом.





Подведем итог

Женская мода на осень 2024 года дает возможность представительницам прекрасного пола для проявления фантазии и проведении разнообразных экспериментов при создании луков. Это выражается в широком выборе цветовой палитры, смелых сочетаниях предметов гардероба разных стилей, необычных покроях и дизайнах. Среди предложенных стилистами тенденций любая модница сможет подобрать варианты по своему вкусу.