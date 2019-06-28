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Совершенство ювелирных украшений в Коде ЭПЛ

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Ювелирные украшения созданы дарить нам счастье и помочь рассказать о том, что мы чувствуем к близким нам людям.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создает ювелирные украшения, качество и дизайн которых покорили сердца клиентов компании и высоко ценятся в Государственном хранилище ценностей Республики Саха (Якутия).

В этом году компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» исполняется 25 лет со дня основания и специалисты производства компании создали единую систему стандартов качества — Код ЭПЛ, который позволил компании привлекать специалистов ювелирного и гранильного дела высочайшего уровня, а также задействовать лучшие производственные мощности, сертифицируя их в соответствии с жесткими стандартами Кода ЭПЛ. 

За 25 лет был пройден огромный путь развития и внедрения технологий, а также создания торгово-розничной сети, которая раскинулась по всей России.

Ювелирные салоны «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно найти от Калининграда до Владивостока, а также далеко за пределами Российской Федерации, в США, Кипре, Хорватии, Казахстане и Киргизии.

Код ЭПЛ позволил специалистам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» систематизировать весь, полученный за два с половиной десятка лет работы опыт и шагнуть на новую ступень развития, создавая ювелирные украшения мирового уровня качества и расширяя географию присутствия бренда.

Все годы существования компании, специалистами движет светлая миссия компании: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные украшения от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли. И в этом Мире стало больше счастья!»

Код ЭПЛ — это еще один мощный шаг на пути к реализации миссии ЭПЛ.

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и подарите себе или тем, что так дорог вашему сердцу, ювелирные украшения, созданные дарить вам счастье.

Выберите свой вариант в ювелирном салоне компании в Москве. Адреса можно посмотреть здесь

Популярные коллекции смотрите на сайте: https://epldiamond.ru/

Новинки и акции ждут вас в Instagram: https://www.instagram.com/epl_diamond/ 

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28.06.2019 На правах рекламы
Теги: ЭПЛ

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