Влияние утягивающей одежды на постуру и физическое самочувствие

В последние годы стало популярным использование специальной спортивной формы с утягивающим эффектом. Компрессионная одежда должна обеспечивать хорошую поддержку мышц и связок, а также быть удобной, красивой и модной.

Дизайнер и конструктор компании "Bona Fide" Анна Владиславовна Иванова создала инновационные утягивающие модели, ставшие бестселлерами рынка спортивной экипировки. В данной статье мы расскажем о разработках Анны Владиславовна, об их пользе для здоровья спортсмена и влиянии на качество тренировочного процесса.

Всё начинается с позвоночника





Позиция тела в пространстве или постура напрямую зависят от правильного положения нашего позвоночника. Держать спину ровно нам помогает мышечный корсет. Чем лучше кровоснабжение мышц, тем они выносливее и работоспособнее. В этом и заключается поддерживающая функция компрессионной одежды: улучшить питание мышц, ускорить их восстановление после интенсивной физической нагрузки.

Уникальность кроя изделий Анны Ивановой заключается в сочетании тканей с различной степенью компрессии и нестандартных вставок в зоне под ягодицами, боковых и задних частей бедра. Особая конструкция формы фиксирует мышцы пояснично-крестцового отдела спины, снижает боли в этой области и улучшает осанку.

Влияние на физическое самочувствие

Тренировка приносит удовольствие и классный результат в том случае, когда у спортсмена нет острой боли во время выполнения упражнений. Ношение корректирующей одежды помогает компенсировать большую нагрузку, повысить выносливость, увеличить количество подходов, снизив при этом болевые ощущения и крепатуру.

В ходе патентования моделей Анны Владиславовна было проведено тестирование с привлечением четырёх групп мужчин и женщин различных возрастов и физической подготовки. В течение трёх месяцев испытуемые активно использовали спортивную одежду как в повседневной носке, так и во время занятий спортом. Эксперимент показал, что у всех участников на 3-6% снизилась частота сердечных сокращений, на 2-5% уменьшилось артериальное давление и на 1-3% увеличился уровень кислорода в крови. Улучшение этих показателей снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышает метаболизм, способствует быстрому восстановлению после интенсивных нагрузок.

Покупатели легинсов, велосипедок и комбинезонов "Bona Fide" высоко оценили заметный поддерживающий эффект в зоне ягодиц, бёдер и поясницы. Множество положительных отзывов на сайтах маркетплейсов, сетевых спортивных магазинов, интернет-магазинов говорят о популярности и востребованности моделей, разработанных Анной Ивановой.

Одежду покупают не только для занятий в тренажёрном зале, но и для танцевальных направлений, прогулок, активного отдыха. Один из первых отзывов в 2016 году опубликовал на портале "Открытый Ярославль" владелец интернет-магазина спортивной одежды Ярослав Портнов. Увлечение спортом и здоровым образом жизни подтолкнули Ярослава к открытию своего магазина спортивной экипировки. Среди множества производителей мужчина выбрал молодой российский бренд "Bona Fide" и не ошибся: продукцию быстро полюбили за удобство, практичность, яркий дизайн и качественный пошив. Покупательницы по достоинству оценили пуш-ап эффект и отличную поддержку ягодиц.

Инновации для здоровья и красоты





Проектирование одежды для коррекции фигуры начинается с выбора тканей. Современная текстильная промышленность соединяет ткани с различными физико-техническими характеристиками, создавая материалы с новыми свойствами. Например, при конструировании джинсов с утягивающими элементами под ягодицами (патент №2022131794 от 27.01.2023) и с лентой под ягодицами (патент № 2022131798 от 28.03.2023) Анна Иванова использовала джинсовую ткань с примесью эластичных компонентов и особый покрой изделия. Дополнительные утягивающие элементы приподнимают ягодицы, создавая поддержку мышцам и формируя красивый силуэт.

Несмотря на обилие брендов спортивной одежды на российском рынке, все разработки Анны Владиславовна пользуются неизменным спросом. Покупатели узнают одежду "Bona Fide" по уникальному дизайну, удобству и отличным поддерживающим свойствам. Огромную популярность завоевали следующие модели:

● велосипедки, сшитые из элементов тканей с различной эластичностью, патент №2020128684;

● велосипедки с улучшенным пушапом и утягивающими вставками в зоне наружней части бедра и под ягодицами, патент №2022102110;

● легинсы с компрессионными элементами, расположенными с наружной части бедра, с утяжкой мышц задней поверхности бедра и области над коленом, патент №2022104336;

● комбинезон ArcanaSyndicateSoft с корсетным поясом из двухслойного компрессионного материала, патент №2022111384;

● комбинезон BODY CORRECT, с компрессией на боковых и задних поверхностях бёдер, патент №2022110444.

В каждой новой коллекции"Bona Fide" неизменно присутствуют творения Анны. Сочетание умного кроя, модного принта, качественного пошива дарит покупателям восторг и удовольствие от ношения одежды.

Мнение психолога

Во время тестирования моделей, разработанных Анной, отмечалось такое положительное явление, как повышение самооценки и уверенности в себе у испытуемых. Около 90% участников отметили, что чувствуют себя более привлекательно и комфортно в одежде "Bona Fide". И это не удивительно, ведь корректирующая одежда улучшает силуэт, скрывает лишние сантиметры и килограммы, подчёркивает достоинства фигуры. Независимо от пола и возраста подтянутый, уверенно двигающийся человек вызывает восхищение, доверие, эмпатию.

А что дальше?





По данным исследований кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, мировой рынок одежды для спорта неизменно растёт и переходит на новый уровень требований к изделиям. Увеличивается спрос на умную, высокотехнологичную одежду, которая адаптируется под тело человека, уровень его физической активности, психоэмоционального состояния. Компрессионная одежда набирает популярность и становится частью повседневного гардероба как женщин, так и мужчин. Ценности ЗОЖ, развитие спорта и активного отдыха в малых городах, возможность тренироваться дома онлайн – всё это увеличивает спрос на функциональную спортивную экипировку.

Можно с уверенностью отметить, что значительный вклад в развитие российского производства умной одежды внесла талантливый модельер и конструктор из г. Санкт-Петербурга Анна Владиславовна Иванова. Отрадно, что отечественные разработки не уступают по качеству мировым спортивным брендам, оставаясь доступными и востребованными для российских любителей спорта.