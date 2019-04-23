Спортивный гардероб

Спортивная мода давно вышла за пределы фитнес-залов. Сегодня женщин в кроссовках можно встретить даже на деловых встречах, а спортивные костюмы, олимпийки и штаны с лампасами – на улице или на вечеринке. Секрет такой универсальности костюма кроется не столько в его стиле, сколько в искусстве комбинирования с другой одеждой.

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Повседневные стили

Одним из наиболее интересных и необычных сочетаний для весны станет однотонный спортивный костюм с классическим пальто, полупальто или теплым пиджаком. Особенно хорошо будут смотреться модели с капюшоном. Спортивные костюмы для женщин отлично гармонируют со стегаными жилетами или жилетами-пуховиками.

Штаны можно носить отдельно. Например, они подойдут к кожаной косухе и аксессуарам с металлическими заклепками.

Серые однотонные штаны составят комплект с трикотажными свободными пиджаками, надетыми поверх футболки.

Что касается обуви, то универсальным вариантом для всех образов со спортивными костюмами являются кроссовки или кеды. Однако любительницы стиля спорт-шик с успехом сочетают спортивную одежду с обувью на каблуке, такой как лакированные шпильки и босоножки. Наиболее выигрышным вариантом для таких смелых сочетаний станут прямые брюки с лампасами черного, красного или темно-синего цвета. Для стиля спорт-шик характерны не только стилевые контрасты, но и использование разных материалов. Например, трикотажные штаны вместе с шелковой или атласной туникой и кожаной курткой, дополненные броской металлической бижутерией.

Выбираем спортивный костюм

Чтобы выглядеть элегантно в спортивном костюме, лучше приобретать вещи от известных брендов. Так, одежда для активного образа жизни компании PUMA отличается не только прочностью и удобством, но и стильным дизайном. Поэтому костюмы от PUMA прекрасно вписываются в разнообразные повседневные образы.

Спортивный костюм Clean Sweat Suit CL TR из хлопка с полиэстером подойдет как для занятий спортом, так и для прогулок в парке и по городу. А модель Yoga Inspired Suit создана для пилатеса и йоги. Ее отличает удобная посадка по фигуре и интересные детали: прорези для больших пальцев на рукавах, лазерная графика, логотип PUMA Cat.

Костюмы для спорта могут быть сшиты из разных тканей. Так, для занятий бегом рекомендуется выбирать костюмы из полиэстера, поскольку хлопок быстро намокает и создает дискомфорт, в то время как синтетические инновационные ткани обладают дышащими и влаговыводящими свойствами. Оптимально иметь два спортивных костюма. Один, мягкий, хлопковый, – для прогулок и повседневной жизни, другой – исключительно для спорта.