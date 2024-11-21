Бюджетный шик: создаем образы героинь "Дьявол носит Prada"

Фильм "Дьявол носит Prada" стал настоящей модной библией для многих девушек. Стильные образы Миранды Пристли, Энди Сакс и Эмили Чарлтон кажутся недосягаемыми, но это совсем не так! Мы расскажем, как воссоздать их выдающийся стиль без ущерба для своего кошелька.

Стиль Миранды Пристли: элегантность во всем

Миранда – воплощение изысканности. Ее образы построены на базе классических вещей с идеальной посадкой.





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