Бюджетный шик: создаем образы героинь "Дьявол носит Prada"

Неважно, разбираетесь ли вы "в этих тряпках" или нет. Они все равно "спустились ниже и достигли магазина уцененных товаров", а значит, их можно "выудить".
Фильм "Дьявол носит Prada" стал настоящей модной библией для многих девушек. Стильные образы Миранды Пристли, Энди Сакс и Эмили Чарлтон кажутся недосягаемыми, но это совсем не так! Мы расскажем, как воссоздать их выдающийся стиль без ущерба для своего кошелька.
Стиль Миранды Пристли: элегантность во всем
Миранда – воплощение изысканности. Ее образы построены на базе классических вещей с идеальной посадкой.
Что ищем:
- Классический тренч или пальто нейтрального цвета. Вместо дизайнерских брендов обратите внимание на качественные модели из масс-маркета.
- Белая блузка с интересными деталями – жабо, нестандартным воротником или манжетами.
- Прямые брюки или юбка-карандаш из плотной ткани.
- Лаконичные аксессуары: вместительная сумка строгой формы, аккуратные украшения.