Бюджетный шик: создаем образы героинь "Дьявол носит Prada"

 258

Неважно, разбираетесь ли вы "в этих тряпках" или нет. Они все равно "спустились ниже и достигли магазина уцененных товаров", а значит, их можно "выудить".

Фильм "Дьявол носит Prada" стал настоящей модной библией для многих девушек. Стильные образы Миранды Пристли, Энди Сакс и Эмили Чарлтон кажутся недосягаемыми, но это совсем не так! Мы расскажем, как воссоздать их выдающийся стиль без ущерба для своего кошелька.

Стиль Миранды Пристли: элегантность во всем

Миранда – воплощение изысканности. Ее образы построены на базе классических вещей с идеальной посадкой.

Фото: кадр из фильма "Дьявол носит Prada" (2006)

Что ищем:

  • Классический тренч или пальто нейтрального цвета. Вместо дизайнерских брендов обратите внимание на качественные модели из масс-маркета.
  • Белая блузка с интересными деталями – жабо, нестандартным воротником или манжетами.
  • Прямые брюки или юбка-карандаш из плотной ткани.
  • Лаконичные аксессуары: вместительная сумка строгой формы, аккуратные украшения.