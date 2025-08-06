Самые необычные российские бренды, о которых нужно знать прямо сейчас

Российская мода проживает свою новую эру. Каждый день в индустрии появляются новые таланты, имеющие все шансы завоевать не только любовь российских клиентов, но и зарубежных. Редакция Клео.ру составила список самых необычных и перспективных брендов, о которых нужно знать уже сейчас.

Ilya Migmoon

Илья Мигмун – студент Школы дизайна НИУ ВШЭ и самородок в мире моды, создающий изделия, вдохновленные балетными костюмами. Илья – перьевых дел мастер, его одежда стала родоначальником "birdcore" эстетики. Практически в каждом изделии дизайнера присутствуют перья – они и служат центрообразующей деталью его узнаваемого стиля. Родители Ильи были профессиональными артистами балета, юный дар с детства мечтал создавать костюмы в духе Черного и Белого лебедей – персонажей из мира балетной классики. Сейчас Илья работает с российскими звездами, в списке которых присутствует Катя Iowa, группа "Моя Мишель", fashion-блогер Виктория Салават и даже Рената Литвинова.





SAMB

Московский бренд SAMB был создан Ксюшей Смо, которая по совместительству является стилистом Анастасии Ивлеевой. В далеком 2018-м году Ксюша создала мультибрендовое пространство в центре столицы Selected, куда под ее руководством и тщательным выбором поставляли одежду от неординарных брендов. В рамках пространства Selected Ксюша выпустила шапку-чепчик с кошачьими ушками, которая разлетелась по всему fashion-миру и даже добралась до мировых звезд, в числе которых оказались Билли Айлиш и Джулия Фокс. После такого ошеломительного успеха Ксюша Смо создала собственный бренд SAMB. Их коллекции лавируют на стыке странности и трендовости. Тут представлены mesh-топы с люверсами и принтами, имитирующие следы от медицинских банок на спине. В коллекции SAMB есть повседневные вещи, как худи и спортивные брюки, которые благодаря своим фасонам не уступают Демне Гвасалия, при этом оставаясь практичными.





Glumkimberly

Glumkimberly – бренд, создающий искусство. Его окружает ореол загадочности: о создателях почти ничего неизвестно. Их фотосессии пугают и переносят зрителя в странную, пустынную атмосферу.





Glumkimberly был основан Богданом Высоцким в 2018 году, который вложил в айдентику марки свой опыт детства в Сибири и работы на семейной ферме, стремясь "передать двойственность обыденности и суровой реальности, одновременно мечтая о прекрасной и эстетичной жизни".